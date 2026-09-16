Test: Fikat dyrare i Sverige än Norge – "blir nästan lurade"

Totalt hamnar kafénotan på 128 kronor i Stockholm medan den skulle stannat vid 99 kronor i Norge.

I Norge kostar en en dubbel Americano 49 kronor och croissanten 50 kronor, visar prisjämförelsen.

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Förvånar tidningens testpatrull

Nu bör det betonas att tidningens utsända suttit i Gamla Stan i Stockholm och fikat, det vill säga ett känt tillhåll för turister och där det mesta är dyrare än på många andra håll i Stockholm.

Men ändå. Nettavisens testpatrull är en smula förvånad.

”Den stora överraskningen var kafépriserna i Gamle Stan, ett stenkast från riksdagen och regeringskvarteret, som verkligen var på vår radar i helgen”, heter det i artikeln där det också slås fast att det är lätt att tro att allt är billigare på andra sidan gränsen.

Denna högst ovetenskapliga undersökning visar att det inte är så, ”vi blir nästan lurade av det”, skriver Nettavisen.

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