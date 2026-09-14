Vad får man för pengarna om man byter en villa i Stockholm mot ett slott? Fem våningar, utsikt över landsbygden och en fängelsehåla längst in i en smal gång. Priset är ungefär detsamma. Men där någonstans upphör likheterna.
För priset av en Stockholmsvilla – här får du ett slott med egen fängelsehåla
På den irländska landsbygden, ungefär tio minuters bilresa från städerna Cashel och Thurles, ligger Ballytarsna Castle. Det befästa tornhuset byggdes i slutet av 1400-talet och är nu till salu för 850 000 euro.
Med dagens växelkurs motsvarar det knappt 9,6 miljoner kronor. Det ligger nära vad en villa i Stockholms kommun i genomsnitt säljs för: 9,4 miljoner kronor under den senaste tolvmånadersperioden, enligt Svensk Mäklarstatistik.
För den summan får köparen omkring 227 kvadratmeter bostad fördelad på fem våningar. Men den som letar efter en öppen planlösning lär få tänka om.
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Slottets stora sal har anor från 1400-talet
På bottenvåningen finns kök och matplats. En våning upp ligger ett sovrum med duschrum. Fortsätter man upp kommer man till slottets stora sal, där en eldstad från 1400-talet har överlevt alla århundraden sedan byggnaden uppfördes.
De två översta våningarna rymmer ytterligare sovrumssviter. I den högsta finns ett fristående badkar och utsikt över landskapet mot Rock of Cashel, ett av områdets historiska landmärken.
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Fängelsehåla högst upp
Högre upp i tornet finns också det som mäklaren kallar en fängelsehåla. En besökare som dokumenterade slottet före renoveringen beskrev ett fängelserum vid fjärde våningen. Vad utrymmet användes till är inte känt.
Slottet säljs tillsammans med ett separat gästhus som har ett sovrum. Till fastigheten hör också omkring 7,3 hektar mark. Ungefär 1,1 hektar utgörs av trädgårdar och marken närmast slottet.
Fastigheten nås genom en grind av sten och järnsmide från den allmänna vägen. Trots det lantliga läget ligger både Cashel och Thurles ungefär tio minuters bilresa bort.
Stod öde i århundraden
Mäklaren uppger att slottet byggdes som hem åt familjen Hackett. Familjen bodde där fram till 1655, då den fördrevs under krigen på de brittiska öarna. Byggnaden förföll och stod sedan övergiven under flera århundraden.
Det skick slottet är i nu är resultatet av ett omfattande restaureringsarbete, som enligt mäklaruppgifterna pågick framför allt mellan 1999 och 2009. Därefter har bland annat fasaden och området runt byggnaden förbättrats. Mäklaren uppger också att det finns bygglov för en utbyggnad.
Den som köper Ballytarsna Castle får alltså ett renoverat hem med en ovanlig historia.
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