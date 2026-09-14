För priset av en Stockholmsvilla – här får du ett slott med egen fängelsehåla

Med dagens växelkurs motsvarar det knappt 9,6 miljoner kronor. Det ligger nära vad en villa i Stockholms kommun i genomsnitt säljs för: 9,4 miljoner kronor under den senaste tolvmånadersperioden, enligt Svensk Mäklarstatistik.

För den summan får köparen omkring 227 kvadratmeter bostad fördelad på fem våningar. Men den som letar efter en öppen planlösning lär få tänka om.

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Slottets stora sal har anor från 1400-talet

På bottenvåningen finns kök och matplats. En våning upp ligger ett sovrum med duschrum. Fortsätter man upp kommer man till slottets stora sal, där en eldstad från 1400-talet har överlevt alla århundraden sedan byggnaden uppfördes.

De två översta våningarna rymmer ytterligare sovrumssviter. I den högsta finns ett fristående badkar och utsikt över landskapet mot Rock of Cashel, ett av områdets historiska landmärken.

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