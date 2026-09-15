Tron på pensionen rasar – 62 procent befarar kollaps

I Finland tror 47 procent att landets pensionssystem kommer att kollapsa i framtiden och att inte ens redan intjänade pensioner kommer att kunna betalas ut. Det visar vårens värderings- och attitydundersökning från näringslivets tankesmedja EVA.

Även på den svenska sidan av Östersjön är förtroendet svagt. I en undersökning från LO svarade 65 procent att de hade litet förtroende för pensionssystemet.

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62 procent tror på en kollaps

Bakom den finländska totalsiffran döljer sig en djup generationsklyfta.

Bland personer mellan 26 och 35 år tror hela 62 procent på en framtida kollaps. Även bland 18-25-åringarna och 36-45-åringarna är de som räknar med en kollaps i majoritet, med 56 respektive 59 procent.

Bilden förändras ju närmare pensionen de svarande kommer. Bland 56-65-åringarna tror 29 procent på en kollaps. För personer över 65 år är andelen endast 19 procent.

”De som har nära till pensionsåldern eller redan får pension litar mest på pensionslöftet. I de yngre åldersgrupperna tror majoriteten inte att systemet kommer att kunna hålla sitt löfte. För systemets legitimitet är förtroendeklyftan mellan generationerna ett allvarligt problem”, säger EVA:s redaktionschef Sami Metelinen.

Undersökningen bygger på svar från 2 045 finländare mellan 18 och 79 år.

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