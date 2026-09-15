Nästan två av tre unga finländare tror att pensionssystemet kan kollapsa. Även i Sverige är förtroendet lågt. Dessutom är skillnaden mellan pensionssparare och pensionärer slående.
Tron på pensionen rasar – 62 procent befarar kollaps
Pensionssystemet bygger på ett löfte: betala in under arbetslivet och få pengar tillbaka som pensionär. Problemet är att många inte längre verkar vara övertygade om att löftet kommer att hållas.
I Finland tror 47 procent att landets pensionssystem kommer att kollapsa i framtiden och att inte ens redan intjänade pensioner kommer att kunna betalas ut. Det visar vårens värderings- och attitydundersökning från näringslivets tankesmedja EVA.
Även på den svenska sidan av Östersjön är förtroendet svagt. I en undersökning från LO svarade 65 procent att de hade litet förtroende för pensionssystemet.
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62 procent tror på en kollaps
Bakom den finländska totalsiffran döljer sig en djup generationsklyfta.
Bland personer mellan 26 och 35 år tror hela 62 procent på en framtida kollaps. Även bland 18-25-åringarna och 36-45-åringarna är de som räknar med en kollaps i majoritet, med 56 respektive 59 procent.
Bilden förändras ju närmare pensionen de svarande kommer. Bland 56-65-åringarna tror 29 procent på en kollaps. För personer över 65 år är andelen endast 19 procent.
”De som har nära till pensionsåldern eller redan får pension litar mest på pensionslöftet. I de yngre åldersgrupperna tror majoriteten inte att systemet kommer att kunna hålla sitt löfte. För systemets legitimitet är förtroendeklyftan mellan generationerna ett allvarligt problem”, säger EVA:s redaktionschef Sami Metelinen.
Undersökningen bygger på svar från 2 045 finländare mellan 18 och 79 år.
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Samma klyfta syns i Sverige
I Sverige syns en liknande klyfta mellan dem som fortfarande tjänar in pension och dem som redan får den.
I Pensionsmyndighetens imageundersökning för 2024 uppgav 34 procent av pensionsspararna att de hade förtroende för pensionssystemet.
Bland pensionärerna var förtroendet högre. Där svarade 52 procent att de hade ganska eller mycket stort förtroende för systemet.
Även en färskare undersökning, beställd av LO och genomförd av Indikator Opinion, pekar mot en utbredd svensk oro. Där uppgav 73 procent av arbetarna att de var oroliga för att inte få tillräckligt i pension. Samtidigt svarade 65 procent att de hade litet förtroende för pensionssystemet.
Gärna förändringar – för någon annan
Att enas om lösningar är dessutom knepigt.
Bland 26-35-åringarna i Finland anser 51 procent att pensionssänkningar kommer att bli nödvändiga. Bland personer över 65 år är motsvarande andel bara 12 procent.
Omvänt är personer som redan nått pensionsåldern mer benägna att acceptera att pensionsåldern höjs. Enligt Metelinen godtar olika åldersgrupper lättare åtgärder som inte i första hand drabbar dem själva.
Det finns däremot bredare stöd för andra ingrepp. Ett lagstadgat pensionstak accepteras av 61 procent, medan 42 procent kan tänka sig att hoppa över pensionernas indexhöjningar under några av de kommande åren.
Förtroendeklyftan handlar därmed inte bara om huruvida pensionslöftet går att lita på. Den handlar också om vem som ska betala när systemet behöver förändras.
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