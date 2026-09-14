Tv:n avlyssnar hemmet – nu säljs husen för småpengar 

Bankkortet flyttar – men behåll plasten

Vidare till det fysiska bankkortet, som förvisso fortfarande används flitigt. Enligt Riksbankens betalningsrapport använde 61 procent ett fysiskt debetkort vid sitt senaste butiksköp. Samtidigt blir betalningar med kort i mobilen allt vanligare.

ANNONS

Även på nätet förändras betalningen. Mastercard vill att nätbetalningar i Europa ska vara tokeniserade 2030. Då ersätts kortnumret vid köpet av en digital kod. Fingeravtryck och ansiktsigenkänning kan också få en större roll när betalningar ska godkännas.

Men lägg inte saxen mot bankkortet riktigt än. Riksbanken rekommenderar hushåll att ha flera sätt att betala vid störningar, däribland fysiska kort och omkring 1 000 kronor i kontanter per vuxen.

Läs vidare här: Snart kan du klippa bankkortet – så kan du betala framöver. Dagens PS

Mobilbetalningar, tokenisering och biometrisk identifiering kan göra det fysiska bankkortet mindre viktigt. Bilden är en genrebild. (Foto: Janerik Henriksson /TT)

Tv:n väckte frågor om privatlivet

En granskning av LG:s smart-tv-apparater väckte också uppmärksamhet i veckan. Enligt forskarna kartlade de testade apparaterna enheter på hemmanätverket. De uppger dessutom att röstinmatning lagrades när nätverksanslutningen bröts och laddades upp när den återställdes.

LG tillbakavisar bilden av att apparaterna spelar in omgivande samtal utan att användaren aktiverat röstfunktionen. Bolaget uppger att ljudbearbetning för att känna igen ett aktiveringsord sker lokalt. Testerna gjordes under amerikanska förhållanden, och samma utfall i Europa har inte visats.

För den som vill begränsa datainsamlingen finns råd om att se över tv:ns sekretessinställningar eller koppla bort den från internet och använda en extern streamingdosa.

Läs mer här: Tv:n som avlyssnar ditt hem utan internet och avstängd. Dagens PS

ANNONS

Fyrtio års arbete – 932 kronor extra

Vidare till pensionen. Enligt en ny rapport från SPF Seniorerna kan skillnaden mellan ett helt arbetsliv och fullt grundskydd bli betydligt mindre än många väntar sig.

I organisationens räkneexempel får en person som arbetat heltid från 25 till 65 års ålder med en medianlön på 38 300 kronor i månaden 18 708 kronor i pension efter skatt. Det är 932 kronor mer än rapportens exempel med full garantipension och maximalt bostadstillägg.

Först vid en lön på omkring 48 000 kronor i månaden blir pensionen ungefär 20 procent högre än grundskyddet, enligt SPF:s beräkning.

Jämförelsen gäller typfall. Maximalt bostadstillägg betalas inte automatiskt ut till alla med låg pension, utan påverkas bland annat av boendekostnad och tillgångar. SPF:s slutsats är ändå tydlig: den inkomstgrundade pensionen behöver stärkas.

Läs vidare här: Så hög lön behöver du – för att det ska löna sig att jobba. Dagens PS

Vill ha tillbaka 41 miljoner för drömhuset

Vi avslutar veckan i engelska Kent, där ett par köpte ett hus med pool, tennisbana och helikopterplatta för omkring 41 miljoner kronor. Nu vill de häva köpet.

Efter inflyttningen köptes grannmarken av fyra familjer som flyttade dit med bland annat husvagnar och mobila bostäder. Köparna hävdar att säljarna kände till risken för förändringar på marken, trots att de inför köpet svarade att de inte kände till några sådana planer.

ANNONS

Säljarna har avböjt att kommentera uppgifterna. Tvisten är ännu inte avgjord, men paret kräver tillbaka hela köpesumman och ytterligare ersättning.

Mer om detta: Kräver 41 miljoner tillbaka för drömhus – fick oväntade grannar. Dagens PS

Läs även: Då ska du ta höstens vaccin: Åldersgränsen många kan missa. E55

Läs också: KO stämmer Postkodlotteriet – vill förbjuda hetsande reklam på Instagram. Realtid