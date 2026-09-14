Dagens PS sammanfattar pensionsveckan som den här gången handlar om hur mycket du behöver tjäna för att ett helt arbetsliv ska märkas i pensionen och om länderna där pengarna räcker längre. Dessutom har en fond med över 300 000 pensionssparare stigit med nästan 35 procent i år.
Du behöver tjäna 48 000 – eller flytta dit pensionen räcker längre
Veckan har också bjudit på en kalkyl för den som vill sluta arbeta i förtid. Och i Storbritannien har tre män dömts efter att nästan 3 000 sparare förlorat sina pensionspengar.
Nedan sammanfattar PS veckans mest lästa pensionsnyheter.
Läs även: För priset av en Stockholmsvilla – här får du ett slott med egen fängelsehåla. Dagens PS
40 års arbete – 932 kronor mer
Vi inleder veckan med frågan om hur mycket ett helt arbetsliv faktiskt lönar sig i plånboken.
Enligt en ny rapport från SPF Seniorerna kan svaret vara förvånansvärt lite. I organisationens beräkning får en person som arbetat heltid i 40 år med en månadslön på 38 300 kronor en pension på 18 708 kronor efter skatt. Det är bara 932 kronor mer än en person som får både full garantipension och maximalt bostadstillägg – sammanlagt 17 776 kronor efter skatt.
Först vid en lön på omkring 48 000 kronor i månaden når typfallet en pension som är ungefär 20 procent högre än grundskyddet. SPF anser att det är för få som får ett tydligt ekonomiskt utbyte av sina arbetsår och vill höja pensionsavgiften.
Läs vidare här: Så hög lön behöver du – för att det ska löna sig att jobba. Dagens PS
Här kan pensionen räcka längre
Vill du att dina intjänade pensionspengar ska räcka längre kan ett alternativ vara att helt enkelt flytta dit vardagen kostar mindre.
När International Living jämförde levnadskostnader i 24 länder som är populära bland utländska pensionärer hamnade Sri Lanka högst. Därefter följde Vietnam, Thailand, Bali och Malaysia.
Skillnaderna syns i rapportens exempel. På Sri Lanka uppges ett par kunna leva ett påkostat liv för omkring 21 000 kronor i månaden. I Vietnam ligger ett exempel för en ensam person på omkring 10 000 kronor, inklusive hyra, mat och andra vardagsutgifter.
Mer om detta: Här räcker pensionen längst – fem billiga länder. Dagens PS
Fonden har stigit nästan 35 procent
Tillbaka till Sverige och pengarna som växer på fondtorget.
Swedbank Robur Technology, som har drygt 300 000 sparare i premiepensionen, har stigit med 34,8 procent sedan årsskiftet. Bara under augusti ökade fonden med nästan sju procent, enligt en ny sammanställning.
Uppgången gäller fler fonder. Omkring 70 av de 254 valbara aktiefonderna på premiepensionens fondtorg har stigit med minst 20 procent i år. AP7 Aktiefond har ökat med drygt 22 procent sedan årsskiftet.
Det är en revansch efter 2025, då pensionsfondernas genomsnittliga avkastning stannade på 4,4 procent. Men en fond som rusar 35 procent höjer förstås inte hela pensionen lika mycket. Premiepensionen är bara en del av den.
Mer om detta: 300 000 svenskar kan jubla – fonden har rusat 35 procent. Dagens PS
Pensionerna blev sportbilar och en yacht
För nästan 3 000 britter tog pensionssparandet en betydligt mörkare vändning. De erbjöds en kostnadsfri genomgång av pensionen och fick rådet att flytta sina pengar till ett skogsprojekt i Costa Rica.
Bakom erbjudandet fanns tre män som kom över pensionspengar och besparingar värda motsvarande mer än 900 miljoner kronor. De köpte bland annat 45 exklusiva bilar, lyxhus och yachter. En del träd planterades, men projektet sköttes inte som spararna hade förespeglats.
De tre männen har nu dömts till fängelse. För de drabbade går förlusten djupare än siffrorna: en kvinna berättade att hon blivit av med över 1,6 miljoner kronor som hon sparat ihop under 20 år.
Läs mer här: 45 sportbilar och en yacht – så tömdes 3 000 pensionssparares konton. Dagens PS
30 000 i månaden utan lön – vad krävs?
Veckans sista nyhet är för dig som vill gå i pension före den vanliga pensionsåldern. Hur mycket behöver du egentligen ha sparat för att kunna sluta arbeta?
Vill du kunna leva på 30 000 kronor varje månad behöver du kunna ta ut drygt 360 000 kronor om året från ditt sparande. Enligt den så kallade fyraprocentregeln krävs då ett ihopsparat kapital på nio miljoner kronor.
Regeln är framför allt anpassad till ungefär 30 år utan lön. Om pengarna ska räcka i 40 år pekar en beräkning från Morningstar på ett startkapital kring 10,9 miljoner kronor för samma uttag under det första året.
Inte ens det är en garanti. Börsens utveckling, skatter och avgifter kan ändra kalkylen. Frågan är alltså inte bara när du vill sluta jobba, utan hur många år pengarna måste försörja dig.
Läs vidare här: Vill du ha 30 000 kronor i månaden utan att arbeta? Detta krävs. Dagens PS
Läs också: 5 000 kronor extra i månaden: Det här saknas i pensionärens budget. E55
Läs även: 30 000 kronor i månadsinkomst – där spricker bilden av en starkare ekonom. Dagens PS