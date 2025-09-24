Betalar hyra varje månad - men har varit försvunnen i 9 år

En hyresgäst i Göteborg har inte hörts av på flera år. Trots det fortsätter hyran att komma in. Nu har kontraktet sagts upp och Kronofogden kopplats in.

Postberg i hallen

Hem och Hyra rapporterar om den märkliga historien från Bagaregården i östra Göteborg. Lägenheten hyrs av en man i 60-årsåldern och redan 2016 började hyresvärden försöka nå honom utan framgång.

Den kommunala hyresvärden Poseidon har gång på gång försökt få kontakt för att kontrollera bostaden men aldrig fått något svar.

Förra hösten skickades en trygghetskonsulent från Störningsjouren till adressen. Ingen öppnade. På dörrhandtaget låg damm och genom brevinkastet syntes en hög med post på golvet innanför.

Trots det har hyran betalats i tid varje månad. Även elräkningen är betald men förbrukningen har varit extremt låg. Under hela 2024 och början av 2025 låg den på bara fyra till fem kilowattimmar i månaden. En genomsnittlig elförbrukning brukar ligga på 167 kilowattimmar i månaden för en mindre lägenhet, enligt Statistiska centralbyrån.