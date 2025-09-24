Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Betalar hyra varje månad - men har varit försvunnen i 9 år

Arkivbild. Hyresgästen i Bagaregården har inte gått att nå på flera år – men hyran fortsätter att betalas.
Arkivbild. Hyresgästen i Bagaregården har inte gått att nå på flera år – men hyran fortsätter att betalas (Foto: Jessica Gow / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

I en lägenhet i Göteborg tickar hyran in månad efter månad. Men bakom den dammiga dörren har ingen sett hyresgästen på länge.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En hyresgäst i Göteborg har inte hörts av på flera år. Trots det fortsätter hyran att komma in. Nu har kontraktet sagts upp och Kronofogden kopplats in.

Missa inte: Larry Ellisons miljardlöfte har förvandlats till ett mysterium. Dagens PS

ANNONS

Postberg i hallen

Hem och Hyra rapporterar om den märkliga historien från Bagaregården i östra Göteborg. Lägenheten hyrs av en man i 60-årsåldern och redan 2016 började hyresvärden försöka nå honom utan framgång.

Den kommunala hyresvärden Poseidon har gång på gång försökt få kontakt för att kontrollera bostaden men aldrig fått något svar.

Förra hösten skickades en trygghetskonsulent från Störningsjouren till adressen. Ingen öppnade. På dörrhandtaget låg damm och genom brevinkastet syntes en hög med post på golvet innanför.

Trots det har hyran betalats i tid varje månad. Även elräkningen är betald men förbrukningen har varit extremt låg. Under hela 2024 och början av 2025 låg den på bara fyra till fem kilowattimmar i månaden. En genomsnittlig elförbrukning brukar ligga på 167 kilowattimmar i månaden för en mindre lägenhet, enligt Statistiska centralbyrån.

Arkivbild. Elräkningen har betalats varje månad, men förbrukningen har varit nästan obefintlig.(Foto: Janerik Henriksson/TT)
Arkivbild. Elräkningen har betalats varje månad, men förbrukningen har varit nästan obefintlig.(Foto: Janerik Henriksson/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Hyresnämnden tog över

ANNONS

Mysteriet fördjupades när Poseidon försökte säga upp kontraktet. Det rekommenderade brevet hämtades aldrig ut och ärendet hamnade till slut hos hyresnämnden, som inte heller lyckades nå mannen.

Till slut återstod bara delgivning genom kungörelse. En annons sattes in i Post och Inrikes tidningar men fortfarande kom inget svar.

I augusti beslutade hyresnämnden att godkänna uppsägningen. Beslutet har nu vunnit laga kraft. Nästa steg blir Kronofogden som ska hjälpa till att öppna lägenheten och lämna den tillbaka till hyresvärden.

Lotta Lidén Lundgren, tillförordnad distriktschef på Poseidon, säger till Hem och Hyra:

“Än så länge vet vi inte vad som kommer att möta oss. Är det en helt tom lägenhet med bara gammal post, eller finns det möbler och annat? Vi vet inte”.

Läs också: Den nya skatten kallas “kommunistskatt”. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

“Ett mysterium”

Att bostäder lämnas övergivna händer ibland. Mysteriet här är att hyran fortsätter att betalas in månad efter månad.

ANNONS

“Hyresinbetalningarna brukar upphöra. Oftast är hyresgästerna avflyttade och bor utomlands, men de har inte sagt upp kontraktet utan bara lämnat. Vi märker det när hyresskulden börjar växa. Men här är det inte så. Det är också därför det tagit längre tid innan vi reagerat”, säger Lidén Lundgren.

Frågan är var hyresgästen finns. Grannarna har inte sett honom på länge och inga livstecken har kommit värden till del.

“Inte ett ljud. Det är ett mysterium. Husvärden har pratat med grannarna, och de som vet vem mannen är har inte träffat honom på länge”, säger Lidén Lundgren.

Läs även: Vilka länder är mest uppkopplade – Sverige i topp. Dagens PS

Läs även: Världens 50 säkraste länder 2025 – Sverige långt ner. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BostadHyraHyresgästerLägenhetMysteriumSverige
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.

 Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS