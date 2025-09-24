I en lägenhet i Göteborg tickar hyran in månad efter månad. Men bakom den dammiga dörren har ingen sett hyresgästen på länge.
Betalar hyra varje månad - men har varit försvunnen i 9 år
En hyresgäst i Göteborg har inte hörts av på flera år. Trots det fortsätter hyran att komma in. Nu har kontraktet sagts upp och Kronofogden kopplats in.
Missa inte: Larry Ellisons miljardlöfte har förvandlats till ett mysterium. Dagens PS
Postberg i hallen
Hem och Hyra rapporterar om den märkliga historien från Bagaregården i östra Göteborg. Lägenheten hyrs av en man i 60-årsåldern och redan 2016 började hyresvärden försöka nå honom utan framgång.
Den kommunala hyresvärden Poseidon har gång på gång försökt få kontakt för att kontrollera bostaden men aldrig fått något svar.
Förra hösten skickades en trygghetskonsulent från Störningsjouren till adressen. Ingen öppnade. På dörrhandtaget låg damm och genom brevinkastet syntes en hög med post på golvet innanför.
Trots det har hyran betalats i tid varje månad. Även elräkningen är betald men förbrukningen har varit extremt låg. Under hela 2024 och början av 2025 låg den på bara fyra till fem kilowattimmar i månaden. En genomsnittlig elförbrukning brukar ligga på 167 kilowattimmar i månaden för en mindre lägenhet, enligt Statistiska centralbyrån.
Hyresnämnden tog över
Mysteriet fördjupades när Poseidon försökte säga upp kontraktet. Det rekommenderade brevet hämtades aldrig ut och ärendet hamnade till slut hos hyresnämnden, som inte heller lyckades nå mannen.
Till slut återstod bara delgivning genom kungörelse. En annons sattes in i Post och Inrikes tidningar men fortfarande kom inget svar.
I augusti beslutade hyresnämnden att godkänna uppsägningen. Beslutet har nu vunnit laga kraft. Nästa steg blir Kronofogden som ska hjälpa till att öppna lägenheten och lämna den tillbaka till hyresvärden.
Lotta Lidén Lundgren, tillförordnad distriktschef på Poseidon, säger till Hem och Hyra:
“Än så länge vet vi inte vad som kommer att möta oss. Är det en helt tom lägenhet med bara gammal post, eller finns det möbler och annat? Vi vet inte”.
Läs också: Den nya skatten kallas “kommunistskatt”. Dagens PS
“Ett mysterium”
Att bostäder lämnas övergivna händer ibland. Mysteriet här är att hyran fortsätter att betalas in månad efter månad.
“Hyresinbetalningarna brukar upphöra. Oftast är hyresgästerna avflyttade och bor utomlands, men de har inte sagt upp kontraktet utan bara lämnat. Vi märker det när hyresskulden börjar växa. Men här är det inte så. Det är också därför det tagit längre tid innan vi reagerat”, säger Lidén Lundgren.
Frågan är var hyresgästen finns. Grannarna har inte sett honom på länge och inga livstecken har kommit värden till del.
“Inte ett ljud. Det är ett mysterium. Husvärden har pratat med grannarna, och de som vet vem mannen är har inte träffat honom på länge”, säger Lidén Lundgren.
Läs även: Vilka länder är mest uppkopplade – Sverige i topp. Dagens PS
Läs även: Världens 50 säkraste länder 2025 – Sverige långt ner. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
