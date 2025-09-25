Donald Trumps omsvängning i Ukraina-kriget har fått varningsklockor att ringa i Bryssel. EU-tjänstemän ser början på ett skuldspel.
EU fruktar Trumps vändning – "början på skuldspelet"
President Donald Trumps senaste utspel om Ukraina väcker oro i Europa.
Medan vissa ser en chans till nytt tryck på Ryssland, menar flera europeiska företrädare att USA:s president i praktiken försöker lasta över ansvaret och kanske förbereda sig för att skylla på EU om kriget inte får ett slut.
Oväntad vändning
Efter månader av påtryckningar på Ukraina att acceptera territoriella förluster har Donald Trump plötsligt ändrat tonläge. Enligt DN framkom vändningen under tisdagen i samband med hans möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i New York, ett möte som beskrevs som betydligt bättre än det havererade i Vita huset i februari. Trump kallade Zelenskyj för en “modig man” och tillade:
“Vi har stor respekt för den kamp som Ukraina utkämpar. Det är faktiskt ganska fantastiskt”.
I ett inlägg på sociala medier på tisdagen skrev han också att Ukraina kan ”kämpa och vinna” hela sitt territorium men “med EU:s hjälp”.
Enligt Financial Times tolkades detta av europeiska ledare som en skarp signal om att ansvaret för kriget nu i praktiken flyttas över till EU.
“Detta är början på skuldspelet”, säger en EU-tjänsteman och menar att Washington vet att de krav som ställs på unionen är “omöjliga”. En tysk företrädare kallar Trumps omsvängning “spektakulär” och “i grunden bra” men betonar att presidenten nu “sätter ribban väldigt högt”.
En annan EU-företrädare sammanfattar känslan som att: “Alla ser att han drar sig ur”.
Skärpta krav
Trump har samtidigt lagt fram hårdare villkor mot både Ryssland och EU. Han har uppmanat unionen att stoppa importen av rysk olja och dessutom införa tullar på handel med Kina och Indien som är två av Moskvas största energikunder.
“USA visste att Kina- och Indien-tullarna skulle vara omöjliga för Europa att acceptera”, säger en europeisk regeringskälla. På EU-nivå finns därtill motstånd, inte minst från Ungerns premiärminister Viktor Orbán som är känd för att blockera skarpa åtgärder mot Ryssland.
Trump själv försvarade sin linje från FN:s generalförsamling samma dag:
“De köper olja och gas från Ryssland samtidigt som de kämpar mot Ryssland. Det är pinsamt”.
Macron tonar ner
Trots den växande oron försöker Frankrikes president Emmanuel Macron sätta en mer positiv ton efter sitt möte med Trump i New York tidigare i veckan.
Han kallar den amerikanske presidentens uttalande för “mycket korrekt” och tillägger:
“Om vi backar upp Ukraina helt i detta läge lider den ryska ekonomin, så det finns en möjlighet till en god framtid”.
Men den underliggande slutsatsen hos flera EU-ledare är densamma. Enligt tjänstemän inom unionen, och som Financial Times skriver, ses Trump inte längre som en pålitlig partner.
Carlo Masala, professor i internationella relationer vid Bundeswehruniversitetet i München, menar att presidentens strategi ytterst handlar om att hålla avstånd till konflikten.
“Trump vill undvika att detta, efter nio månader vid makten, blir hans krig också och inte längre bara Bidens krig”, säger han.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
