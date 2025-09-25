EU fruktar Trumps vändning – "början på skuldspelet"

President Donald Trumps senaste utspel om Ukraina väcker oro i Europa.

Medan vissa ser en chans till nytt tryck på Ryssland, menar flera europeiska företrädare att USA:s president i praktiken försöker lasta över ansvaret och kanske förbereda sig för att skylla på EU om kriget inte får ett slut.

ANNONS

Missa inte: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen i 9 år. Dagens PS

Oväntad vändning

Efter månader av påtryckningar på Ukraina att acceptera territoriella förluster har Donald Trump plötsligt ändrat tonläge. Enligt DN framkom vändningen under tisdagen i samband med hans möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i New York, ett möte som beskrevs som betydligt bättre än det havererade i Vita huset i februari. Trump kallade Zelenskyj för en “modig man” och tillade:

“Vi har stor respekt för den kamp som Ukraina utkämpar. Det är faktiskt ganska fantastiskt”.

I ett inlägg på sociala medier på tisdagen skrev han också att Ukraina kan ”kämpa och vinna” hela sitt territorium men “med EU:s hjälp”.

Enligt Financial Times tolkades detta av europeiska ledare som en skarp signal om att ansvaret för kriget nu i praktiken flyttas över till EU.

“Detta är början på skuldspelet”, säger en EU-tjänsteman och menar att Washington vet att de krav som ställs på unionen är “omöjliga”. En tysk företrädare kallar Trumps omsvängning “spektakulär” och “i grunden bra” men betonar att presidenten nu “sätter ribban väldigt högt”.

ANNONS

En annan EU-företrädare sammanfattar känslan som att: “Alla ser att han drar sig ur”.