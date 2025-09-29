Svenskarna håller hårt i plånboken: “Lönen räcker inte” 

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Lönen räcker inte

Undersökningen visar att hushållens privatekonomi är avgörande. Hela 93 procent uppger att högre lön, lägre skatt eller sänkt ränta skulle få dem att öka sin konsumtion.

”Den främsta anledningen till den svaga konsumtionen är att lönen helt enkelt inte räcker till. Trots att förutsättningarna för hushållen har ljusnat något i år, är det mycket kvar att ta igen”, säger Stråberg.

Halva Sverige skulle shoppa mer vid lägre ränta

Trots att Riksbanken sänkt styrräntan från 4 till 1,75 procent och regeringen infört stödåtgärder har hushållens konsumtion ännu inte tagit fart. Men förändring kan vara på väg.

Länsförsäkringars undersökning visar att varannan svensk skulle öka sin konsumtion om räntan eller skatten sänktes ytterligare.

”Räntan har sänkts markant och nu växlar dessutom finanspolitiken upp. Det ger skäl att tro att konsumtionen successivt tar bättre fart. Sammantaget handlar det om en försenad återhämtning – inte en utebliven”, säger Stråberg.

Få tror på höstbudgeten

Frågan är dock om hushållen verkligen ser någon ljusning framåt. En ny undersökning från SBAB visar samtidigt att få hushåll räknar med att höstens budgetproposition kommer att stärka privatekonomin. Endast en av fem tror på en positiv effekt, medan drygt en av tio väntar sig en försämring. Tre av tio ser ingen skillnad alls.

Bland de som tror på en effekt pekas sänkta skatter eller avgifter ut som den viktigaste faktorn, tätt följt av satsningar på vård, skola och omsorg.

”Möjligen påverkar det hushållens bedömning att några av åtgärderna är tillfälliga och att regeringen samtidigt inför ett bidragstak”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.