Trots sänkta räntor och finanspolitiska stöd är konsumtionen i Sverige fortsatt svag. En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att det framför allt är hushållens egen ekonomi – inte oro för världsläget – som bromsar viljan att spendera.
Svenskarna håller hårt i plånboken: “Lönen räcker inte”
Återhämtningen i svensk ekonomi har gått trögare än väntat, inte minst på grund av försiktiga hushåll.
I debatten om hushållens tröga konsumtion har krig och handelskonflikter ofta lyfts fram som orsaker. Men enligt Länsförsäkringars senaste Makromätare, gjord tillsammans med Verian, spelar dessa faktorer mindre roll.
“Inte det osäkra omvärldsläget”
Bara knappt en femtedel av svenskarna säger att minskad oro för världsläget skulle få dem att konsumera mer.
”Det är inte det osäkra omvärldsläget som håller tillbaka konsumtionen i första hand. Vår mätning bekräftar att mer måste göras för att stötta hushållens ekonomi”, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.
Lönen räcker inte
Undersökningen visar att hushållens privatekonomi är avgörande. Hela 93 procent uppger att högre lön, lägre skatt eller sänkt ränta skulle få dem att öka sin konsumtion.
”Den främsta anledningen till den svaga konsumtionen är att lönen helt enkelt inte räcker till. Trots att förutsättningarna för hushållen har ljusnat något i år, är det mycket kvar att ta igen”, säger Stråberg.
Halva Sverige skulle shoppa mer vid lägre ränta
Trots att Riksbanken sänkt styrräntan från 4 till 1,75 procent och regeringen infört stödåtgärder har hushållens konsumtion ännu inte tagit fart. Men förändring kan vara på väg.
Länsförsäkringars undersökning visar att varannan svensk skulle öka sin konsumtion om räntan eller skatten sänktes ytterligare.
”Räntan har sänkts markant och nu växlar dessutom finanspolitiken upp. Det ger skäl att tro att konsumtionen successivt tar bättre fart. Sammantaget handlar det om en försenad återhämtning – inte en utebliven”, säger Stråberg.
Få tror på höstbudgeten
Frågan är dock om hushållen verkligen ser någon ljusning framåt. En ny undersökning från SBAB visar samtidigt att få hushåll räknar med att höstens budgetproposition kommer att stärka privatekonomin. Endast en av fem tror på en positiv effekt, medan drygt en av tio väntar sig en försämring. Tre av tio ser ingen skillnad alls.
Bland de som tror på en effekt pekas sänkta skatter eller avgifter ut som den viktigaste faktorn, tätt följt av satsningar på vård, skola och omsorg.
”Möjligen påverkar det hushållens bedömning att några av åtgärderna är tillfälliga och att regeringen samtidigt inför ett bidragstak”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Trots sänkta räntor och finanspolitiska stöd är konsumtionen i Sverige fortsatt svag. En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att det framför allt är hushållens egen ekonomi – inte oro för världsläget – som bromsar viljan att spendera. Återhämtningen i svensk ekonomi har gått trögare än väntat, inte minst på grund av försiktiga hushåll.
