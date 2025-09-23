Trumps tullar skapar osäkerhet och får konsumenter i euroområdet att dra ner på sina utgifter, enligt en ECB-rapport.
ECB: Tullarna dämpar hushållens konsumtion
I den dämpade konsumtionen märks att hushållen även överger amerikanska varor, det skriver Bloomberg med hänvisning till Europeiska centralbankens rapport som publicerades i går, måndag.
ECB konstaterar att USA:s handelspolitik både ”påverkar beteendet och förväntningarna” hos hushållen i Europa, dessutom i avsevärd utsträckning.
Många överger amerikanska varor
Omkring en fjärdedel av hushållen uppger i rapporten att de har bytt ut amerikanska produkter, och 16 procent svarar att de skurit ner på sina utgifter totalt.
”Genom att förändra inflations- och tillväxtförväntningarna och driva på förändringar i utgiftsbeteendet har tullar infört ett lager av osäkerhet som påverkar både enskilda hushålls beslut och eventuellt den bredare ekonomiska utvecklingen”, konstaterar ECB.
ECB: Belyser konkreta tulleffekter
Det bör nämnas att uppgifterna i undersökningen samlades in i juni, alltså före EU:s tullavtal med USA men Bloomberg skriver att resultaten ändå ger en bra bild av hur Trumps strafftullar slår mot euroområdets ekonomi.
Eller som ECB skriver i rapporten:
”Dessa resultat belyser de konkreta effekterna av handelsspänningar på europeiska konsumenters beteende och ekonomiska förväntningar”.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
