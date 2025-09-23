ECB: Tullarna dämpar hushållens konsumtion

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

I den dämpade konsumtionen märks att hushållen även överger amerikanska varor, det skriver Bloomberg med hänvisning till Europeiska centralbankens rapport som publicerades i går, måndag.

ECB konstaterar att USA:s handelspolitik både ”påverkar beteendet och förväntningarna” hos hushållen i Europa, dessutom i avsevärd utsträckning.

Många överger amerikanska varor

Omkring en fjärdedel av hushållen uppger i rapporten att de har bytt ut amerikanska produkter, och 16 procent svarar att de skurit ner på sina utgifter totalt.

”Genom att förändra inflations- och tillväxtförväntningarna och driva på förändringar i utgiftsbeteendet har tullar infört ett lager av osäkerhet som påverkar både enskilda hushålls beslut och eventuellt den bredare ekonomiska utvecklingen”, konstaterar ECB.

ECB: Belyser konkreta tulleffekter

Det bör nämnas att uppgifterna i undersökningen samlades in i juni, alltså före EU:s tullavtal med USA men Bloomberg skriver att resultaten ändå ger en bra bild av hur Trumps strafftullar slår mot euroområdets ekonomi.

Eller som ECB skriver i rapporten:

”Dessa resultat belyser de konkreta effekterna av handelsspänningar på europeiska konsumenters beteende och ekonomiska förväntningar”.

