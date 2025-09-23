Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Makro

ECB: Tullarna dämpar hushållens konsumtion

ECB
Europeiska konsumenter håller hårdare i sina plånböcker, bland annat på grund av Trumps tullavgifter. (Foto: Martin Meissner/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Trumps tullar skapar osäkerhet och får konsumenter i euroområdet att dra ner på sina utgifter, enligt en ECB-rapport.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I den dämpade konsumtionen märks att hushållen även överger amerikanska varor, det skriver Bloomberg med hänvisning till Europeiska centralbankens rapport som publicerades i går, måndag.

ECB konstaterar att USA:s handelspolitik både ”påverkar beteendet och förväntningarna” hos hushållen i Europa, dessutom i avsevärd utsträckning.

ANNONS

Läs också: Trumps handelstullar kan dämpa OECD:s eufori DagensPS

Många överger amerikanska varor

Omkring en fjärdedel av hushållen uppger i rapporten att de har bytt ut amerikanska produkter, och 16 procent svarar att de skurit ner på sina utgifter totalt.

”Genom att förändra inflations- och tillväxtförväntningarna och driva på förändringar i utgiftsbeteendet har tullar infört ett lager av osäkerhet som påverkar både enskilda hushålls beslut och eventuellt den bredare ekonomiska utvecklingen”, konstaterar ECB.

ECB: Belyser konkreta tulleffekter

Det bör nämnas att uppgifterna i undersökningen samlades in i juni, alltså före EU:s tullavtal med USA men Bloomberg skriver att resultaten ändå ger en bra bild av hur Trumps strafftullar slår mot euroområdets ekonomi.

Eller som ECB skriver i rapporten:

ANNONS

”Dessa resultat belyser de konkreta effekterna av handelsspänningar på europeiska konsumenters beteende och ekonomiska förväntningar”.

Allt inte dystert: Optimismen tillbaka – investerarna satsar på Europa igen DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ECBEkonomiEuropaEurozonenhushållKonsumtion
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås
Volkswagen logo

Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS