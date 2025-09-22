Budgetens vinnare och förlorare – så mycket får olika hushåll

Regeringen satsar stort på hushållens ekonomi i höstbudgeten, med reformer värda totalt cirka 30 miljarder kronor. Sammanlagt är reformutrymmet i budgeten hela 80 miljarder kronor.

Kritiken har dock, som så många gånger förr, haglat.

ANNONS

Regeringen och Sverigedemokraterna kallade till pressträff (Foto: Anders Wiklund/TT)

“Är självmål”

”Det är självmål”, sa Swedbanks chefsekonom Mattias Persson och reagerade inte minst på att matmomsen sänks när fokus borde ligga på sänkt skatt på arbete och pension.

Andra har i sin tur kritiserat den sänkta skatten på pension.

”Skattesänkningen blir inga tusenlappar för någon pensionär, de flesta får som mest någon hundralapp i månaden. Men om våra uträkningar stämmer så är det var femte till var fjärde pensionär som inte får någon skattesänkning alls”, säger Anna Eriksson, pensionsexpert på SPF Seniorerna, till E55.

I slutändan innebär dock höstbudgeten mer pengar i plånboken för många. Men hur mycket? Ja, det beror på.