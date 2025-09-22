Regeringens budget för 2026 innehåller flera satsningar som ska ge lättnader i hushållens ekonomi. Men effekten varierar kraftigt beroende på vem man är.
Budgetens vinnare och förlorare – så mycket får olika hushåll
Regeringen satsar stort på hushållens ekonomi i höstbudgeten, med reformer värda totalt cirka 30 miljarder kronor. Sammanlagt är reformutrymmet i budgeten hela 80 miljarder kronor.
Kritiken har dock, som så många gånger förr, haglat.
“Är självmål”
”Det är självmål”, sa Swedbanks chefsekonom Mattias Persson och reagerade inte minst på att matmomsen sänks när fokus borde ligga på sänkt skatt på arbete och pension.
Andra har i sin tur kritiserat den sänkta skatten på pension.
”Skattesänkningen blir inga tusenlappar för någon pensionär, de flesta får som mest någon hundralapp i månaden. Men om våra uträkningar stämmer så är det var femte till var fjärde pensionär som inte får någon skattesänkning alls”, säger Anna Eriksson, pensionsexpert på SPF Seniorerna, till E55.
I slutändan innebär dock höstbudgeten mer pengar i plånboken för många. Men hur mycket? Ja, det beror på.
Får 1 500 kronor mer – men hyran äter upp
SVT har räknat på hur fyra hushåll påverkas av budgeten.
En heltidsarbetande ensamstående trebarnsmamma kommer få cirka 1 500 kronor mer i månaden genom höjt bostadsbidrag, sänkt matmoms, sänkt elskatt och jobbskatteavdrag.
En som berörs är Irit Arlinsky i Malmö, ensamstående trebarnsmamma och barnskötare.
Men trots förstärkningen är vardagsekonomin fortsatt tuff. Hennes hyra ligger på 13 700 kronor, samtidigt som inkomsten är 28 000 kronor i månaden.
“Bostadsbidraget är ju det stöd jag har som ensamstående med en inkomst, men det känns ju väldigt lite med tanke på hyrorna som höjs”, säger hon till SVT.
Tvåbarnsfamiljen pekas ut som vinnare
Enligt regeringen själv är den arbetande tvåbarnsfamiljen (med två vuxna) de stora vinnarna. Kombinationen av höjt jobbskatteavdrag, sänkt matmoms, lägre elskatt och sänkt förskoleavgift ger en vinst på över 2 000 kronor i månaden.
“Det är utan tvekan den arbetande tvåbarnsfamiljen som får ta del av flest åtgärder”, säger Americo Fernandez, privatekonom på SEB.
Pensionärer och studenter får minst
För ett genomsnittligt pensionärspar landar förstärkningen på 640 kronor i månaden, medan en student får omkring 260 kronor. Just studenterna lyfts fram som de som gynnas allra minst.
“Ett utökat fribelopp så att ungdomar kan fortsätta jobba i högre utsträckning samtidigt som de studerar, hade nog förbättrat situationen för många studenter”, konstaterar Fernandez.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
