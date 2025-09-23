Riksbanken trycker på gasen

En oenig direktion har beslutat att sänka Sveriges så kallade styrränta till 1,75 procent, i linje med marknadens förväntningar. Sänkningen på 25 punkter (0,25 procentenheter) var årets fjärde.

Detta trots en krypande inflation och stora statliga stimulanser som utlovats i höstbudgeten. Orsaken är solklar, man vill trycka på gasen och se till att Sverige lämnar den seglivade lågkonjunkturen bakom sig.

ANNONS

Räntan ökade kraftigt för ett par år sedan för att bekämpa den skenande inflationen. Nu är den tillbaka under 2 procent för första gången sen 2023. (Bild: TradingEconomics)

”För att ge ytterligare stöd till återhämtningen och stabilisera inflationen vid målet på sikt har direktionen beslutat att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig förväntas styrräntan ligga kvar på denna nivå under en tid framöver”, skriver Riksbanken.

Hög arbetslöshet och svag tillväxt

Trots ständiga räntesänkningar och flera skattesänkningar har svensk ekonomi inte vaknat till liv. Den oroliga omvärlden och svenskarnas ökade sparande får en stor del av skulden när politiker och ekonomer ska peka på förklaringar.

Därför presenteras ytterligare skattesänkningar och ännu en räntesänkning, även om inflationen har börjat krypa uppåt igen. Man är helt enkelt mer rädda för den seglivade lågkonjunkturen än vad man är för ökade priser.

Under dagen kommer Riksbanken att presentera hur man resonerat kring dagens räntesänkning. Det är på sin plats att påpeka att man i direktionen, som beslutar om räntan, var oeniga i dagens beslut.

Inte bara Riksbanken

ANNONS

Många av våra största handelspartners är också på god väg att sänka sina räntor trots att inflationen är lite högre än önskat. Nu senast genom Federal Reserve som hållit hårt i sin höga styrränta.

Dagens besked från Riksbanken var dock ingen självklarhet. ECB, som också brottas med delvis hög arbetslöshet och oväntat hög inflation, har låtit sin ränta ligga kvar på 2 procent.

Beskedet från Riksbanken har gett skjuts till Stockholmsbörsen på morgonen och kronan faller marginellt på beskedet.

Uppdateras löpande