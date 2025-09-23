Dagens PS
JUST NU:

Riksbanken trycker på gasen

Dagensps.se
Börs & Finans
Makro

Riksbanken trycker på gasen

Riksbankschefen Erik Thedéen har kapat den svenska räntan rejält sedan toppen 2024.
Riksbankschefen Erik Thedéen har kapat den svenska räntan rejält sedan toppen 2024. (Foto: Axel Narving/TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Det räcker inte med statens höstbudget för att få fart på Sveriges ekonomi. Den höga arbetslösheten manar Riksbanken till handling.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En oenig direktion har beslutat att sänka Sveriges så kallade styrränta till 1,75 procent, i linje med marknadens förväntningar. Sänkningen på 25 punkter (0,25 procentenheter) var årets fjärde.

Detta trots en krypande inflation och stora statliga stimulanser som utlovats i höstbudgeten. Orsaken är solklar, man vill trycka på gasen och se till att Sverige lämnar den seglivade lågkonjunkturen bakom sig.

ANNONS
Riksbanken och räntan
Räntan ökade kraftigt för ett par år sedan för att bekämpa den skenande inflationen. Nu är den tillbaka under 2 procent för första gången sen 2023. (Bild: TradingEconomics)

”För att ge ytterligare stöd till återhämtningen och stabilisera inflationen vid målet på sikt har direktionen beslutat att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig förväntas styrräntan ligga kvar på denna nivå under en tid framöver”, skriver Riksbanken.

Hög arbetslöshet och svag tillväxt

Trots ständiga räntesänkningar och flera skattesänkningar har svensk ekonomi inte vaknat till liv. Den oroliga omvärlden och svenskarnas ökade sparande får en stor del av skulden när politiker och ekonomer ska peka på förklaringar.

Därför presenteras ytterligare skattesänkningar och ännu en räntesänkning, även om inflationen har börjat krypa uppåt igen. Man är helt enkelt mer rädda för den seglivade lågkonjunkturen än vad man är för ökade priser.

Under dagen kommer Riksbanken att presentera hur man resonerat kring dagens räntesänkning. Det är på sin plats att påpeka att man i direktionen, som beslutar om räntan, var oeniga i dagens beslut.

Inte bara Riksbanken

ANNONS

Många av våra största handelspartners är också på god väg att sänka sina räntor trots att inflationen är lite högre än önskat. Nu senast genom Federal Reserve som hållit hårt i sin höga styrränta.

Dagens besked från Riksbanken var dock ingen självklarhet. ECB, som också brottas med delvis hög arbetslöshet och oväntat hög inflation, har låtit sin ränta ligga kvar på 2 procent.

Beskedet från Riksbanken har gett skjuts till Stockholmsbörsen på morgonen och kronan faller marginellt på beskedet.

Uppdateras löpande

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
RäntebeskedRiksbankenStyrränta
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS