Svenskarnas konsumtion ökar efter sommaren. Färska siffror visar att hushållen spenderar mer, men frågan är om trenden håller i sig.
Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken
Mest läst i kategorin
Sex riksdagspartier vill se storreform – comeback för fastighetsskatten?
Fastighetsskatten var älskad av ekonomerna men hatad av folket. Snart två decennier efter att den avskaffade är den fortfarande ett hett diskussionsämne. Skatten kom till i den omfattande svenska skattereformen 1991 – och nu är en stor majoritet av riksdagspartierna positiva till en ny storreform visar en enkät från Svenska Dagbladet. Läs även: Börsraketens vd: …
Han sänkte din pension – så får du 90 000 i lägre skatt
En ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än utlovat. Samtidigt kan du tack vare nya regler få upp till 92 000 kronor i lägre skatt på pensionen. I veckan har vi även visat hur tajming och små beslut kan ge helt olika utfall i plånboken. Nedan sammanfattar veckans mest lästa …
Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade
Svenskarnas sparande har tagit en oväntad vändning. En ny analys från SCB visar ett skifte som får experter att reagera. På bara fem år har svenska hushåll gått från att låna mer än de sparar till att bygga upp buffertar. Nu skiftar också det svenska sparandet mot en ny riktning. Bankkontot tappar mark medan fonder …
Bakslag: Nu är det svårare att sälja hus i Sverige
Den svenska bostadsmarknaden tappade fart i augusti. Enligt SBAB och Boolis månatliga rapport Bomarknadstempen blev det svårare att sälja hus, vilket drog ner temperaturen på marknaden. Bostadsmarknaden präglas av oro. Osäkerheten har bitit sig fast hos svenskarna medan ett skakigt världsläge med krig och handelspolitisk turbulens har lagt en våt filt över hushållens flyttplaner. Nu …
Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst
Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister – och betydligt billigare flygbiljetter. Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Och det kan löna sig. …
Svenskarna har börjat öppna plånboken igen. Nya siffror visar en uppgång i hushållens konsumtion.
Men frågan är om trenden håller i sig eller om optimismen snart klingar av.
Missa inte: Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade. Dagens PS
Små steg uppåt
Statistiska centralbyrån rapporterar att hushållens konsumtion steg med 0,3 procent under veckorna 34 till 37 jämfört med de föregående veckorna. Jämfört med samma period förra året handlar det om en ökning på 1,5 procent.
Siffrorna bygger på SCB:s veckoindikator som ger en tidig bild av utvecklingen. Myndigheten betonar dock att underlaget är mer begränsat än vid den ordinarie statistiken. Indikatorn klassas fortfarande som statistik under uppbyggnad.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Många hushåll har valt att spara
Dagens PS skrev förra veckan att Handelsbanken räknar med både ökad BNP och konsumtion framåt. Drivkrafterna är lägre räntor, skattesänkningar i höstbudgeten och starkare köpkraft.
Men tidigare erfarenheter gör många försiktiga. Redaktionschefen Edvard Lundkvist kommenterade läget i en intervju när han gästade Dagens PS Studio. Han menade att svenska hushåll ännu inte fullt ut har börjat använda sina ökade marginaler.
“Det är ju jättespännande, för vi har ju redan sett att folk har fått mer pengar. Men än så länge så har de varit ganska försiktiga med att gå ut och spendera de här pengarna”, sa han.
Enligt honom är det här mönstret något vi sett förut.
“Men är det någonting man har börjat bli van med så är ju positiva prognoser för Sverige som kommer av sig”, sa Lundkvist.
Många väljer istället att spara. Nya buffertar byggs upp på sparkonton, vilket bromsar farten i konsumtionen.
Läs också: Så kan din brf-avgift höjas – expertens råd till köpare. Dagens PS
Väntan på en spiral
Om hushållen börjar spendera mer kan konsumtionen bli startskottet på en positiv spiral. Mer efterfrågan ger ökad tillväxt och fler jobb.
Men osäkerheten i omvärlden kvarstår.
“Vi vet ju väldigt lite om hur omvärlden utvecklas, eller tvärtom; Vi vet att det inte utvecklas i rätt riktning, det är en väldigt stakande ekonomisk utveckling för många europeiska länder, och i USA ser man med ganska dyster syn på hur deras ekonomi kommer utvecklas de kommande åren”, sa Lundkvist.
Läs även: Den nya skatten kallas “kommunistskatt”. Dagens PS
Läs även: Landet som förlorar mest på vita husets tullar. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Porsche stora sänket på Europas börser
Tyska lyx- och sportbilstillverkaren Porsche har dragit ner sina lönsamhetsprognoser för 2025, det drabbar aktien hårt. Under måndagens inledande handdel på Europas börser ledde Porsche nedgångarna i samband med CNBC.s börsrapport. Aktien i Porsche stod då på minus med omkring 6,7 procent. Företaget har nyligen justerat ned sina prognoser för årets lönsamhet, dessutom har den …
Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken
Svenskarnas konsumtion ökar efter sommaren. Färska siffror visar att hushållen spenderar mer, men frågan är om trenden håller i sig. Svenskarna har börjat öppna plånboken igen. Nya siffror visar en uppgång i hushållens konsumtion. Men frågan är om trenden håller i sig eller om optimismen snart klingar av. Missa inte: Så sparar svenskarna nu – …
Oppositionens dom: "Panikbudget, sms-lån och svindlar-regering”
Regeringen har nu presenterat höstbudgeten i sin helhet. Som väntat lät oppositionens kritik inte vänta på sig. Flera partier och organisationer dömer ut satsningarna som kortsiktiga, otillräckliga och rent av skadliga för välfärden. Regeringens budget för 2026 innehåller flera satsningar som ska ge lättnader i hushållens ekonomi. Bland annat går 21,4 miljarder till ett nytt …
Här läcker stränderna metan
Forskare har hittat stränder i Danmark och Australien som läcker metan. Det bådar inte gott för klimatet menar experterna. Metan är känd som en stark och kortlivad växthusgas, som ofta påträffas i exempelvis våtmarker och risfält. Metan påverkar klimatet Gasen bildas vid nedbrytning av organiskt material i ofta syrefattiga miljöer och forskare har länge varnat …
Den nya skatten kallas "kommunistskatt"
Ett nytt skatteförslag skakar Frankrike. Kritiker varnar för ekonomiskt haveri, medan stödet bland de franska väljarna är massivt. Striden gäller den så kallade Zucman-skatten, en ny förmögenhetsskatt som fått näringslivet att gå i taket och opinionen att sluta upp bakom kravet att beskatta de rikaste. Missa inte: Mellan isarna: Kinas nya genväg till Europa. Dagens …