Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken

Många hushåll har valt att spara

Dagens PS skrev förra veckan att Handelsbanken räknar med både ökad BNP och konsumtion framåt. Drivkrafterna är lägre räntor, skattesänkningar i höstbudgeten och starkare köpkraft.

Men tidigare erfarenheter gör många försiktiga. Redaktionschefen Edvard Lundkvist kommenterade läget i en intervju när han gästade Dagens PS Studio. Han menade att svenska hushåll ännu inte fullt ut har börjat använda sina ökade marginaler.

“Det är ju jättespännande, för vi har ju redan sett att folk har fått mer pengar. Men än så länge så har de varit ganska försiktiga med att gå ut och spendera de här pengarna”, sa han.

Enligt honom är det här mönstret något vi sett förut.

“Men är det någonting man har börjat bli van med så är ju positiva prognoser för Sverige som kommer av sig”, sa Lundkvist.

Många väljer istället att spara. Nya buffertar byggs upp på sparkonton, vilket bromsar farten i konsumtionen.

Väntan på en spiral

Om hushållen börjar spendera mer kan konsumtionen bli startskottet på en positiv spiral. Mer efterfrågan ger ökad tillväxt och fler jobb.

Men osäkerheten i omvärlden kvarstår.

“Vi vet ju väldigt lite om hur omvärlden utvecklas, eller tvärtom; Vi vet att det inte utvecklas i rätt riktning, det är en väldigt stakande ekonomisk utveckling för många europeiska länder, och i USA ser man med ganska dyster syn på hur deras ekonomi kommer utvecklas de kommande åren”, sa Lundkvist.

