Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken

Svenskarna handlar mer efter sommaren. Nya siffror visar att hushållens konsumtion har ökat.
Svenskarna handlar mer efter sommaren. Nya siffror visar att hushållens konsumtion har ökat.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Svenskarnas konsumtion ökar efter sommaren. Färska siffror visar att hushållen spenderar mer, men frågan är om trenden håller i sig.

Svenskarna har börjat öppna plånboken igen. Nya siffror visar en uppgång i hushållens konsumtion.

Men frågan är om trenden håller i sig eller om optimismen snart klingar av.

Små steg uppåt

Statistiska centralbyrån rapporterar att hushållens konsumtion steg med 0,3 procent under veckorna 34 till 37 jämfört med de föregående veckorna. Jämfört med samma period förra året handlar det om en ökning på 1,5 procent.

Siffrorna bygger på SCB:s veckoindikator som ger en tidig bild av utvecklingen. Myndigheten betonar dock att underlaget är mer begränsat än vid den ordinarie statistiken. Indikatorn klassas fortfarande som statistik under uppbyggnad.

Hushållens konsumtion ökade med 0,3 procent under veckorna 34 till 37 i år jämfört med veckorna innan. Jämfört med samma period 2024 steg konsumtionen med 1,5 procent, visar SCB:s senaste veckoindikator.
Hushållens konsumtion ökade med 0,3 procent under veckorna 34 till 37 i år jämfört med veckorna innan. Jämfört med samma period 2024 steg konsumtionen med 1,5 procent, visar SCB:s senaste veckoindikator. (Foto: SCB)
Många hushåll har valt att spara

Dagens PS skrev förra veckan att Handelsbanken räknar med både ökad BNP och konsumtion framåt. Drivkrafterna är lägre räntor, skattesänkningar i höstbudgeten och starkare köpkraft.

Men tidigare erfarenheter gör många försiktiga. Redaktionschefen Edvard Lundkvist kommenterade läget i en intervju när han gästade Dagens PS Studio. Han menade att svenska hushåll ännu inte fullt ut har börjat använda sina ökade marginaler.

“Det är ju jättespännande, för vi har ju redan sett att folk har fått mer pengar. Men än så länge så har de varit ganska försiktiga med att gå ut och spendera de här pengarna”, sa han.

Enligt honom är det här mönstret något vi sett förut.

“Men är det någonting man har börjat bli van med så är ju positiva prognoser för Sverige som kommer av sig”, sa Lundkvist.

Många väljer istället att spara. Nya buffertar byggs upp på sparkonton, vilket bromsar farten i konsumtionen.

Väntan på en spiral

Om hushållen börjar spendera mer kan konsumtionen bli startskottet på en positiv spiral. Mer efterfrågan ger ökad tillväxt och fler jobb.

Men osäkerheten i omvärlden kvarstår.

“Vi vet ju väldigt lite om hur omvärlden utvecklas, eller tvärtom; Vi vet att det inte utvecklas i rätt riktning, det är en väldigt stakande ekonomisk utveckling för många europeiska länder, och i USA ser man med ganska dyster syn på hur deras ekonomi kommer utvecklas de kommande åren”, sa Lundkvist.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

