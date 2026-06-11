Pensionärernas ekonomi har stärkts. En ny studie visar att nyblivna pensionärer har betydligt mer att röra sig med jämfört med tidigare generationer.
Pensionärerna har fått 96 000 mer i plånboken: "Kan unna sig allt"
En av fyra pensionärer uppger att deras pension blev sämre än de hade föreställt sig medan 29 procent menar att de idag har en lägre, eller mycket lägre, levnadsstandard jämfört med när de arbetade.
Men nu ger en ny studie en mer positiv bild av svenska pensionärers ekonomi.
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Fått 8 000 mer
Alecta släpper återkommande studier av äldre svenskars deklarerade inkomster. Samtliga visar att utvecklingen går åt rätt håll.
”Då ser vi att den typiska svenska låginkomsttagaren faktiskt får en höjd inkomst när han eller hon går i pension. Det gäller inte alla, men den typiska låginkomsttagares totala inkomst efter skatt ökar faktiskt med 15 procent jämfört med vad han eller hon hade i total inkomst vid 60 års ålder”, förklarade Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, i maj.
Nu har man släppt ytterligare en studie på ämnet.
Fått 8 000 mer i månaden
Den nya studien visar att personer födda 1957, vid 67 års ålder, hade 8 000 kronor mer i månaden att röra sig med efter skatt jämfört med 67-åringar för tio år sedan. Det motsvarar 96 000 kronor mer per år.
Enligt Alecta hade en medelinkomsttagare född 1957 kvar 99 procent av sin inkomst vid 60 års ålder, räknat efter skatt. En del av förklaringen är den särskilda skattekompensation som just den årskullen fick. För de flesta handlade det om ett engångsbelopp på 25 000–35 000 kronor.
”Tidigare har vi sett att medelinkomsttagare efter pensioneringen får uppemot 90 procent av den inkomst de hade vid 60 års ålder, totalt efter skatt. Det stämmer väl överens med Novus undersökning, där nästan 7 av 10 (68 procent) svarar att de i stort sett kan leva det liv de vill eller rent av kan unna sig allt. Och trots en orolig omvärld svarar 87 procent av pensionärerna att de känner sig ganska eller mycket trygga inför sin ekonomiska framtid”, säger Staffan Ström.
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Fler jobbar längre
Det finns flera skäl till att pensionärernas ekonomi har stärkts, konstaterar Ström.
”Främst handlar det om att fler numera jobbar fram till pensionen i stället för att bli sjuka eller arbetslösa, att skatten på pension sänkts och att grundskydden i den allmänna pensionen har förstärkts”, säger han till Svenskt Näringsliv.
Allt fler äldre fortsätter också att arbeta efter 66 års ålder.
Bland 66-70-åringar har fyra av tio arbetsinkomster i någon utsträckning.
Färre fattiga pensionärer
Samtidigt minskar andelen pensionärer med låg ekonomisk standard. I åldersgruppen 65-79 år lever 8 procent i relativ fattigdom, vilket enligt Alecta är en lägre andel än i någon annan åldersgrupp.
Det betyder dock inte att alla pensionärer har det gott ställt. Alecta konstaterar att omkring 200 000 pensionärer fortfarande har det tufft ekonomiskt.
Nio av tio är nöjda
För första gången har Alecta även låtit Novus fråga pensionärer själva hur de ser på sin ekonomi och vardag. Undersökningen gjordes bland nästan 1 200 personer mellan 67 och 75 år.
Resultatet visar att nära nio av tio pensionärer uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sin nuvarande ekonomi.
”Den typiska pensionären är inte fattig, grå och förbrukad som många tycks tro utan är nöjd med sin ekonomi, lever i stort sett som han eller hon vill och känner sig trygg inför sin ekonomiska framtid”, avslutar Ström.
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