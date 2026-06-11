Pensionärerna har fått 96 000 mer i plånboken: "Kan unna sig allt"

Fått 8 000 mer i månaden

Den nya studien visar att personer födda 1957, vid 67 års ålder, hade 8 000 kronor mer i månaden att röra sig med efter skatt jämfört med 67-åringar för tio år sedan. Det motsvarar 96 000 kronor mer per år.

Enligt Alecta hade en medelinkomsttagare född 1957 kvar 99 procent av sin inkomst vid 60 års ålder, räknat efter skatt. En del av förklaringen är den särskilda skattekompensation som just den årskullen fick. För de flesta handlade det om ett engångsbelopp på 25 000–35 000 kronor.

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”Tidigare har vi sett att medelinkomsttagare efter pensioneringen får uppemot 90 procent av den inkomst de hade vid 60 års ålder, totalt efter skatt. Det stämmer väl överens med Novus undersökning, där nästan 7 av 10 (68 procent) svarar att de i stort sett kan leva det liv de vill eller rent av kan unna sig allt. Och trots en orolig omvärld svarar 87 procent av pensionärerna att de känner sig ganska eller mycket trygga inför sin ekonomiska framtid”, säger Staffan Ström.

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Fler jobbar längre

Det finns flera skäl till att pensionärernas ekonomi har stärkts, konstaterar Ström.

”Främst handlar det om att fler numera jobbar fram till pensionen i stället för att bli sjuka eller arbetslösa, att skatten på pension sänkts och att grundskydden i den allmänna pensionen har förstärkts”, säger han till Svenskt Näringsliv.

Allt fler äldre fortsätter också att arbeta efter 66 års ålder.

Bland 66-70-åringar har fyra av tio arbetsinkomster i någon utsträckning.

Färre fattiga pensionärer

Samtidigt minskar andelen pensionärer med låg ekonomisk standard. I åldersgruppen 65-79 år lever 8 procent i relativ fattigdom, vilket enligt Alecta är en lägre andel än i någon annan åldersgrupp.

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Det betyder dock inte att alla pensionärer har det gott ställt. Alecta konstaterar att omkring 200 000 pensionärer fortfarande har det tufft ekonomiskt.

Nio av tio är nöjda

För första gången har Alecta även låtit Novus fråga pensionärer själva hur de ser på sin ekonomi och vardag. Undersökningen gjordes bland nästan 1 200 personer mellan 67 och 75 år.

Resultatet visar att nära nio av tio pensionärer uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sin nuvarande ekonomi.

”Den typiska pensionären är inte fattig, grå och förbrukad som många tycks tro utan är nöjd med sin ekonomi, lever i stort sett som han eller hon vill och känner sig trygg inför sin ekonomiska framtid”, avslutar Ström.

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