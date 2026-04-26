Det kan säkra framtiden, men blir det fel kan det stå dig dyrt – kolla här om du tjänar tusenlappar eller förlorar på att löneväxla.
Fälla eller tusenlappar i potten? Så löneväxlar du smart
Stora kollektivavtal ska nu klubbas och lönebesked delas ut till hundratusentals anställda. För den som lyckas höja sin årslön under förhandlingarna med arbetsgivaren och eventuellt berört fackförbund är frågan om pengarna ska landa på kontot eller i en pensionsförsäkring.
Löneväxling, att byta en del av bruttolönen mot extra avsättningar till tjänstepensionen, är populärt. Men det passar inte alla. För att kalkylen ska gå ihop krävs det att du befinner sig på rätt sida om den ekonomiska gränsen.
Läs mer: Färre kan löneväxla 2026 – skattefördelarna krymper DagensPS
Här går gränsen för statlig inkomstskatt
Det viktigaste kontrollmålet är din månadslön efter växlingen. Vid årsskiftet höjdes ribban. I dag behöver du tjäna minst 56 000 kronor i månaden för att löneväxling ens ska vara ett alternativ. Det är vid denna nivå som gränsen för statlig inkomstskatt går.
”Sänker du via löneväxling din bruttolön så pass mycket att du hamnar under denna nivå minskar alltså insättningarna till inkomstpensionen, och det är det knappast värt”, skriver Frida Bratt, tidigare privatekonom på Nordnet men nu har gjort comeback som journalist, i Dagens Industri och förklarar att den som har möjlighet att löneväxla sannolikt bara behöver betala 30 procent i skatt på pengarna på sin framtida pension.
Men det finns en hake. Om löneväxlingen sänker din lön så att du hamnar under 56 000 kronor minskar samtidigt dina inbetalningar till den allmänna inkomstpensionen. Det är en förlustaffär som sällan går att reparera.
Missa inte: Tacka nej till lön – och få 1 miljon extra i pension DagensPS
Obs – glöm inte arbetsgivarens bonus
En detalj som ofta glöms bort i samtalet med chefen är den så kallade mellanskillnaden. Det är nämligen billigare för ett företag att betala in pengar till din pension än att betala ut dem som lön. På vanlig lön betalar arbetsgivaren 31,42 procent i arbetsgivaravgifter, medan en pensionsinsättning bara belastas med en särskild löneskatt på 24,26 procent.
Här finns en vinstmarginal på drygt sex procent som rätteligen tillhör dig. Om du löneväxlar 5 000 kronor ska det faktiska beloppet som till din pension vara cirka 5 300 kronor. För anställda med kollektivavtal sker detta ofta per automatik, men för de utan avtal gäller det att vara vaksam. Se till att arbetsgivaren skjuter till mellanskillnaden, annars bjuder du företaget på pengarna.
Läs även: Varning för populära pensionsknepet – då blir det en fälla DagensPS
Varnar för riskerna med sänkt bruttolön
”Då blir det också viktigt att se till att arbetsgivaren fortfarande utgår från din bruttolön före löneväxling i semestersättning, lönerevision och annat. Om du inte uppfyller alla kriterier för en smart löneväxling kan det vara bättre att i stället spara med skattade pengar på ISK eller i kapitalförsäkring, där de första 300.000 kronorna numera är skattefria”, framhåller Bratt i Di.
Det stannar dock inte vid själva månadsbeloppet. En vanlig fälla för den som inte läser det finstilta är att förmåner som sjukpenning, föräldrapenning och även framtida lönerevisioner baseras på den nya, lägre lönen. Här gäller det att ha skriftliga garantier.
Läs mer: Lägre lön kan ge dig högre pension – så fungerar det DagensPS
Checklista: Är du redo att löneväxla?
- Lönenivån: Hamnar du över 56 000 kronor även efter avdraget?
- Mellanskillnaden: Skjuter arbetsgivaren till de extra 5–6 procenten på insättningen?
- Underlaget: Räknas semesterersättning och lönerevision på din ursprungliga lön?
- Avgifterna: Har din tjänstepensionsförsäkring låga avgifter som inte äter upp avkastningen?
- Risknivån: Har du valt fonder med rätt risk? För låg risk vid lång sparhorisont kan kosta miljontals kronor i utebliven tillväxt.
Nämnas kan att vissa kollektivavtal gör det obligatoriskt att lägga en del i en traditionell livförsäkring, som delvis består av räntor.
Läs mer: Löneväxling: Då lönar det sig DagensPS
Läs vidare: Två fällor: Då förlorar du på löneväxling: ”Ett klantigt erbjudande” E55