Fälla eller tusenlappar i potten? Så löneväxlar du smart

Obs – glöm inte arbetsgivarens bonus

En detalj som ofta glöms bort i samtalet med chefen är den så kallade mellanskillnaden. Det är nämligen billigare för ett företag att betala in pengar till din pension än att betala ut dem som lön. På vanlig lön betalar arbetsgivaren 31,42 procent i arbetsgivaravgifter, medan en pensionsinsättning bara belastas med en särskild löneskatt på 24,26 procent.

Här finns en vinstmarginal på drygt sex procent som rätteligen tillhör dig. Om du löneväxlar 5 000 kronor ska det faktiska beloppet som till din pension vara cirka 5 300 kronor. För anställda med kollektivavtal sker detta ofta per automatik, men för de utan avtal gäller det att vara vaksam. Se till att arbetsgivaren skjuter till mellanskillnaden, annars bjuder du företaget på pengarna.

Varnar för riskerna med sänkt bruttolön

”Då blir det också viktigt att se till att arbetsgivaren fortfarande utgår från din bruttolön före löneväxling i semestersättning, lönerevision och annat. Om du inte uppfyller alla kriterier för en smart löneväxling kan det vara bättre att i stället spara med skattade pengar på ISK eller i kapitalförsäkring, där de första 300.000 kronorna numera är skattefria”, framhåller Bratt i Di.

Det stannar dock inte vid själva månadsbeloppet. En vanlig fälla för den som inte läser det finstilta är att förmåner som sjukpenning, föräldrapenning och även framtida lönerevisioner baseras på den nya, lägre lönen. Här gäller det att ha skriftliga garantier.

Checklista: Är du redo att löneväxla?

Lönenivån: Hamnar du över 56 000 kronor även efter avdraget?

Hamnar du över 56 000 kronor även efter avdraget? Mellanskillnaden: Skjuter arbetsgivaren till de extra 5–6 procenten på insättningen?

Skjuter arbetsgivaren till de extra 5–6 procenten på insättningen? Underlaget: Räknas semesterersättning och lönerevision på din ursprungliga lön?

Räknas semesterersättning och lönerevision på din ursprungliga lön? Avgifterna: Har din tjänstepensionsförsäkring låga avgifter som inte äter upp avkastningen?

Har din tjänstepensionsförsäkring låga avgifter som inte äter upp avkastningen? Risknivån: Har du valt fonder med rätt risk? För låg risk vid lång sparhorisont kan kosta miljontals kronor i utebliven tillväxt.

Nämnas kan att vissa kollektivavtal gör det obligatoriskt att lägga en del i en traditionell livförsäkring, som delvis består av räntor.

