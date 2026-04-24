Så många svenskar riskerar lägre pension: "5 000 kr varje månad"

Slår hårt mot pensionen

Den som saknar tjänstepension har i genomsnitt cirka 25 procent lägre pension i jämförelse med de som har en tjänstepension, enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten.

”Tjänstepensionen är din allra viktigaste löneförmån”, säger Swedbanks ekonom Madelén Falkenhäll hos Fryksdalens Sparbank.

”Om din arbetsgivare inte sätter av till tjänstepension bör du försöka få den att göra det eller få rejäl kompensation på lönen så du kan spara motsvarande själv. För en 30-åring som tjänar 35 000 kronor per månad idag kommer det innebära 5 000 kronor skillnad i pension varje månad eller mer om man har arbetat med eller utan avsättning till tjänstepension. Den spelar alltså en mycket stor roll för din ekonomi som pensionär”, fortsätter hon.

Avgifter kan äta upp pensionen ytterligare

Men även den som har tjänstepension kan få en onödigt låg totalpension. Detta gäller inte minst den som har en individuell tjänstepension.

Kollektivavtalade tjänstepensioner har nämligen pressade avgifter genom upphandling, men så är inte fallet med individuella tjänstepensioner.

”Avgifterna i individuell tjänstepension kan kosta hundratusentals kronor under ett arbetsliv. Har du en sådan lösning behöver du vara på din vakt – annars riskerar pengarna att hamna hos förmedlaren i stället för i din pension”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

Ytterligare tusentals riskerar lägre tjänstepension

Många svenskar riskerar dessutom en lägre tjänstepension eftersom de inte gör något aktivt val.

Faktum är att bara var femte person loggar in för att se över sin tjänstepension. I stället hamnar deras pengar i en så kallad traditionell försäkring, ett ”ickevalsalternativ” med lägre avkastning men visst garanterat skydd.

Hade de istället flyttat sina pengar till en fondförsäkring hade avkastningen, med väldigt stor sannolikhet, blivit högre.

”För en 30-40-åring är detta i praktiken det mest förödande misstaget. Skillnaden i avkastning ser liten ut på ett år men över ett arbetsliv är det skillnaden mellan att klara sig och att leva riktigt bra som pensionär”, har pensionsekonomen Trifa Chireh tidigare förklarat för PS.

Frågan du bör ställa på jobbet

Den viktigaste frågan för dig som är anställd är enkel: betalar min arbetsgivare in tjänstepension?

Om svaret är nej, kan du fråga om arbetsgivaren kan ordna en individuell tjänstepension.

Går inte det behöver du, om ekonomin tillåter, själv kompensera genom eget pensionssparande.

Ett vanligt riktmärke är att spara mellan 4,5 och 6 procent av månadslönen före skatt upp till 52 125 kronor år 2026. Den som tjänar mer än så behöver spara mer.

