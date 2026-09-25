En halv miljard: David Beckhams förtjänst på fotbolls-VM

Avtal inför VM drev upp intäkterna i DRJB Holdings, Beckhams varumärkesbolag till rekordnivåer under 2025.

Beckham syntes flitigt vid sommarens VM-matcher i Nordamerika. Han var på plats vid matcherna och medverkade frekvent i tv som representant för Bank of America, McDonald´s, Verizon och Pepsi.

Det handlar i nästan samtliga fall om fleråriga avtal, vilket är en del i Beckhams ambitioner att bygga ett företag som håller även på sikt.

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Intäkterna har stigit kraftigt

DRJB Holding redovisar denna vecka att intäkterna ökat med en femtedel till rekordhöga 110,5 miljoner dollar 2025, motsvarande 1,094 miljarder kronor, att jämföra med 92,3 miljoner dollar året innan, rapporterar Financial Times.

David Beckham äger 45 procent av koncernen. Resten såldes till Authentic Brands Group för 200 miljoner pund 2022.

Handlingar från Companies House visar att förutom de 51 miljoner dollar som delades ut i ordinarie aktieutdelning, delade bolaget ut ytterligare 61,6 miljoner dollar med hänvisning till VM-intäkterna.

Det gör att Beckhams andel totalt når de cirka 51 miljoner dollar vi talat om, strax över halvmiljarden i kronor.

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Enligt källor till FT kommer även 2026 att ge en liknande tillväxt i intäkter för Beckhams bolag.

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