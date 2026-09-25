Glöm dobbar och svettiga omklädningsrum. David Beckham lyfter 505 miljoner kronor sedan hans avtal för fotbolls-VM lyft intäkterna.
En halv miljard: David Beckhams förtjänst på fotbolls-VM
Fotbollslegendaren David Beckham rapporterar nya framgångar utanför planen. 51-åringen tar ut en utdelning motsvarande 505 miljoner kronor, sedan fotbolls-VM i somras lyft intäkterna.
Avtal inför VM drev upp intäkterna i DRJB Holdings, Beckhams varumärkesbolag till rekordnivåer under 2025.
Beckham syntes flitigt vid sommarens VM-matcher i Nordamerika. Han var på plats vid matcherna och medverkade frekvent i tv som representant för Bank of America, McDonald´s, Verizon och Pepsi.
Det handlar i nästan samtliga fall om fleråriga avtal, vilket är en del i Beckhams ambitioner att bygga ett företag som håller även på sikt.
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Intäkterna har stigit kraftigt
DRJB Holding redovisar denna vecka att intäkterna ökat med en femtedel till rekordhöga 110,5 miljoner dollar 2025, motsvarande 1,094 miljarder kronor, att jämföra med 92,3 miljoner dollar året innan, rapporterar Financial Times.
David Beckham äger 45 procent av koncernen. Resten såldes till Authentic Brands Group för 200 miljoner pund 2022.
Handlingar från Companies House visar att förutom de 51 miljoner dollar som delades ut i ordinarie aktieutdelning, delade bolaget ut ytterligare 61,6 miljoner dollar med hänvisning till VM-intäkterna.
Det gör att Beckhams andel totalt når de cirka 51 miljoner dollar vi talat om, strax över halvmiljarden i kronor.
Enligt källor till FT kommer även 2026 att ge en liknande tillväxt i intäkter för Beckhams bolag.
Har byggt globalt varumärke
David Beckham har byggt en framgångsrik kommersiell verksamhet sedan han avslutade sin aktiva karriär 2013.
Han har valt bort alla roller som expertkommentator och i stället byggt en kommersiell verksamhet och medieplattform med sig själv som globalt varumärke i centrum.
Varumärket är välkänt i USA där han medverkar i reklam för Lay’s och Home Depot, samtidigt som en nyligen släppt Netflix-dokumentär och en stark närvaro i sociala medier når en yngre publik som inte sett honom spela.
Det hör även till bilden att David Beckham snart har två decennier bakom sig i USA. Han flyttade till LA Galaxy som spelare 2007.
Därmed blev han en föregångare för sin generation fotbollsstjärnor, som valde att avsluta den aktiva karriären i USA och Major League Soccer.
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Kläder, skor och en klubb
Det är det långa kommersiella bygget David Beckham nu cashar in på. Vid sidan av ovan nämnda avtal har Beckham under rapportperioden lanserat herrkollektioner för Hugo Boss och nya kollektioner för David Beckham Eyewear.
Ett annat engagemang är en begränsad upplaga av fotbollsskon Predator i samarbete med Adidas.
Mindre engagemang är exempelvis IM8, ett företag inom kosttillskott han varit med om att grunda, och Beeup, som tillverkar fruktbaserade snacks med honung.
Ägarandelen i DRJB Holdings har Beckham via Footwork Productions, som även är ägare till hans cirka 25 procent i MLS-lagt Inter Miami.
Klubben invigde i april sin nya arena, Nu Stadium, med 26 700 platser på Miami Freedom Park.
DRJB Holdings är moderbolag till DB Ventures, en global koncern för att bygga och stötta varumärket David Beckham, samt till Studio 99 Group, som producerade Netflix-dokumentären ”Beckham” och även producerar många av de reklamfilmer Beckham medverkar i.
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