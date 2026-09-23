Dessa svenskar ska få 1 000 kronor mer i pension – Sverige rasar 

Sverige faller till plats 22

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Norge är världens bästa land att vara pensionär i, enligt årets Global Retirement Index från Natixis Investment Managers. För Sverige går det åt andra hållet: landet faller fyra placeringar till plats 22 av 44.

Det är inte en rankning enbart av pensionernas storlek. Indexet väger bland annat in hälsa, livskvalitet och ekonomiska förutsättningar. Sverige ligger fortfarande högt inom hälsa och livskvalitet, men får ett svagt resultat i kategorin materiellt välstånd. Särskilt arbetslösheten drar ned placeringen.

På tio år har Sverige tappat 17 placeringar. År 2016 låg landet femma.

Läs mer här: Här är världens bästa land att vara pensionär i – Sverige rasar. Dagens PS

Norge är världens bästa land att vara pensionär i. Sverige tappar däremot fyra placeringar och hamnar först på plats 22 i årets globala pensionsrankning (Foto: Pexels)

Så många år väntas pensionen räcka

Vidare till livslängd. För hur länge kan du egentligen räkna med att leva efter pensionsåldern? En europeisk sammanställning ger olika svar för svenska kvinnor och män.

Svenska män väntas leva ytterligare 19,4 år efter den formella pensionsåldern. Det är ett år mer än genomsnittet för män i EU. För svenska kvinnor är siffran 21,5 år, strax under EU-snittet för kvinnor.

Beräkningen bygger på pensionsålder och förväntad återstående livslängd. Den säger alltså ingenting säkert om hur länge en enskild person lever eller när personen faktiskt slutar arbeta. Men den visar varför pensionspengarna för många behöver räcka i flera årtionden.

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Läs vidare här: Nya siffror: Så länge väntas du som svensk leva. Dagens PS

Var tionde saknar tjänstepension

För en person med medianlön kan tjänstepensionen stå för drygt en fjärdedel av den totala pensionen, enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten. Ändå saknar var tionde anställd tjänstepension, enligt siffror från Avtalat.

I ett av myndighetens typfall beräknas tjänstepensionen bli omkring 8 200 kronor i månaden. Det gäller en person med 38 500 kronor i månadslön som arbetar fram till riktåldern och omfattas av avtalet ITP 1.

Risken att stå utan tjänstepension är större på mindre arbetsplatser och där kollektivavtal saknas. Även egenföretagare behöver själva se till att kompensera för inbetalningarna en arbetsgivare annars hade gjort.

Mer om detta: Var tionde saknar en viktig del av pensionen – vanligast på dessa jobb. Dagens PS

Kan föräldrarnas ålder ge en ledtråd?

Veckans sista nyhet handlar även den om hur länge pensionen behöver räcka, men utgår från en annan fråga: Hur gamla blev dina föräldrar?

En tvillingstudie, byggd bland annat på svenska data, tyder på att arvet kan förklara omkring hälften av variationen i livslängd när dödsfall av yttre orsaker räknas bort. Det är en högre andel än många tidigare uppskattningar.

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Studien kan inte förutsäga hur gammal just du blir. Däremot kan familjens livslängd vara något att väga in när du funderar på uttagsålder och hur många år pengarna kan behöva räcka.

Läs vidare här: Dina föräldrars ålder visar hur länge din pension måste räcka. Dagens PS

Läs också: När partnern går bort före pensionen – så får du pengarna. E55

Läs även: EU:s plan: pensionspengarna ska bygga Europas techjättar. Realtid