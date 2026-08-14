Vann nästan 10 miljarder – förlorar det mesta i skatt

Om vinnaren väljer en engångsutbetalning kommer vinsten först att sjunka till cirka knappt 3,3 miljarder kronor efter en obligatorisk, federal källskatt.

Skatten äter upp merparten av vinsten

Därefter kommer vinnaren sannolikt att drabbas av en federal marginalskatt på 37 procent, vilket gör att vinsten sjunker ytterligare till drygt 2,7 miljarder kronor.

Det här händer alltså om vinnaren tar ut hela jackpotten i en enda utbetalning, vilket innebär att vinsten minskar direkt till ungefär 4,3 miljarder kronor och därefter ännu mer, som framgår, efter skatteavdragen.

Om han eller hon i stället väljer att hela summan betalas ut en gång om året i 30 år kommer de årliga betalningarna att minska från nästan 332 miljoner kronor till strax över 208 miljoner kronor om året.

Det blir följden om en marginalskatt på 37 procent tas ut.