Årets rekordvinst på motsvarande nästan 10 miljarder kronor i amerikanska Powerball krymper rejält efter skatt.
Vann nästan 10 miljarder – förlorar det mesta i skatt
Den vinnande lotten med vinstnumren 4, 26, 66, 67, 69 och Red Powerball 9 köptes i Illinois.
Lotterivinsten är den största i år i USA, nästan 10 miljarder kronor, men minskar betydligt efter alla skatteavdrag.
Om vinnaren väljer en engångsutbetalning kommer vinsten först att sjunka till cirka knappt 3,3 miljarder kronor efter en obligatorisk, federal källskatt.
Skatten äter upp merparten av vinsten
Därefter kommer vinnaren sannolikt att drabbas av en federal marginalskatt på 37 procent, vilket gör att vinsten sjunker ytterligare till drygt 2,7 miljarder kronor.
Det här händer alltså om vinnaren tar ut hela jackpotten i en enda utbetalning, vilket innebär att vinsten minskar direkt till ungefär 4,3 miljarder kronor och därefter ännu mer, som framgår, efter skatteavdragen.
Om han eller hon i stället väljer att hela summan betalas ut en gång om året i 30 år kommer de årliga betalningarna att minska från nästan 332 miljoner kronor till strax över 208 miljoner kronor om året.
Det blir följden om en marginalskatt på 37 procent tas ut.
Vinsten högre än Mega Millions jackpot
Allt enligt Fortune, som konstaterar att just Illinois är en av de amerikanska stater som beskattar lotterivinster.
Initialt måste Powerball-vinnaren dessutom betala 4,95 procent i skatt på sin jättevinst, det innebär att cirka 213 miljoner kronor försvinner automatiskt om vinnaren bestämmer sig för att ta ut pengarna i en engångsbetalning.
Många siffror blir det när skatten ska dras.
Så usla odds hade Powerball-vinnaren
Detta är emellertid, som redan nämnts, den högsta lotterivinsten i USA hittills under 2026 då den överträffar Mega Millions-jackpotten som gick ut förra veckan på motsvarande drygt 7,6 miljarder kronor.
Powerball-vinnaren i den aktuella dragningen hade en chans på 292,2 miljoner att pricka in alla rätta nummer. Inga bra odds med andra ord…
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