Vid årsskiftet höjdes gränsen för reseavdraget. För vissa försvinner avdraget helt, medan andra får betala mer i skatt. Men hur stor blir egentligen skillnaden i plånboken?
Avdraget förändras – då får du mindre pengar tillbaka
Sedan den 1 januari måste den som pendlar ha avdragsgilla resekostnader på mer än 15 000 kronor per år för att få reseavdrag.
Tidigare gick gränsen vid 11 000 kronor. Det innebär att den som exempelvis har kostnader på 14 000 kronor inte längre får göra något avdrag alls.
Förändringen gäller resor som görs under 2026 och märks därför först i deklarationen våren 2027.
”Det märker du ju i din plånbok när du har deklarerat 2027 och du får slutskatteuppgifterna. Det är då du kommer märka om du får lite mindre tillbaka än du brukar få”, säger Ulf Nilsson, talesperson för deklarationsfrågor på Skatteverket, till Sveriges Radio.
”Det kan bli lite dyrare för de som pendlar”, tillägger han.
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Inte 4 000 kronor i plånboken
”Det innebär ju att man måste ha haft resekostnader på över 15 000 för att få något reseavdrag, när det gäller resor till och från arbetet. Så har man legat på gränsen innan så kanske det innebär att man inte får något reseavdrag alls”, förklarar Nilsson.
För den som fortfarande kommer över gränsen kan avdraget minska med upp till 4 000 kronor. Det betyder däremot inte att pendlaren förlorar hela den summan.
Reseavdraget minskar den inkomst som skatten beräknas på. Med en genomsnittlig marginalskatt på 36,2 procent kan den höjda gränsen därför öka skatten med som mest cirka 1 450 kronor per år, enligt Finansdepartementets egna beräkningar. Det motsvarar omkring 121 kronor i månaden.
För personer med aktiv näringsverksamhet kan effekten bli större. Där kan högre skatt och egenavgifter tillsammans uppgå till som mest cirka 1 860 kronor om året.
Även bostadsbidraget kan påverkas. När reseavdraget minskar stiger den beskattningsbara inkomsten, vilket i vissa fall kan sänka bostadsbidraget med upp till 800 kronor per år.
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”Inte schysst”
Västeråspendlaren Mats är kritisk till förändringen.
”Det där är inte schysst. Allting går upp, och så säger alla att det ska bli billigare att leva och så gör man en sån här sak som är viktig för folk som pendlar”, säger han till SR.
Regeringens förklaring är att både priser och inkomster har stigit sedan gränsen senast ändrades 2017.
Finansdepartementet räknar samtidigt med att den nya gränsen ska öka skatteintäkterna med omkring 1,18 miljarder kronor per år.
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