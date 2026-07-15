Avdraget förändras – då får du mindre pengar tillbaka

Förändringen gäller resor som görs under 2026 och märks därför först i deklarationen våren 2027.

”Det märker du ju i din plånbok när du har deklarerat 2027 och du får slutskatteuppgifterna. Det är då du kommer märka om du får lite mindre tillbaka än du brukar få”, säger Ulf Nilsson, talesperson för deklarationsfrågor på Skatteverket, till Sveriges Radio.

”Det kan bli lite dyrare för de som pendlar”, tillägger han.

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Inte 4 000 kronor i plånboken

”Det innebär ju att man måste ha haft resekostnader på över 15 000 för att få något reseavdrag, när det gäller resor till och från arbetet. Så har man legat på gränsen innan så kanske det innebär att man inte får något reseavdrag alls”, förklarar Nilsson.

För den som fortfarande kommer över gränsen kan avdraget minska med upp till 4 000 kronor. Det betyder däremot inte att pendlaren förlorar hela den summan.

Reseavdraget minskar den inkomst som skatten beräknas på. Med en genomsnittlig marginalskatt på 36,2 procent kan den höjda gränsen därför öka skatten med som mest cirka 1 450 kronor per år, enligt Finansdepartementets egna beräkningar. Det motsvarar omkring 121 kronor i månaden.

För personer med aktiv näringsverksamhet kan effekten bli större. Där kan högre skatt och egenavgifter tillsammans uppgå till som mest cirka 1 860 kronor om året.

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Även bostadsbidraget kan påverkas. När reseavdraget minskar stiger den beskattningsbara inkomsten, vilket i vissa fall kan sänka bostadsbidraget med upp till 800 kronor per år.

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