Knepigt? Säkerligen. Men inte omöjligt. Så här når du miljonen innan 25.
Miljonär innan 25? Så mycket måste du spara
De är få. Riktigt få. Enligt Avanza har bara en halv procent av bankens kunder under 24 år nått miljonen.
Men enligt Avanzas Felicia Schön är det inte omöjligt. Du måste dock börja tidigt, vara målmedveten och förstå att genvägar sällan fungerar.
Kräver sparande redan i tonåren
“Om man vill nå miljonen på egen hand krävs det ett gediget och disciplinerat sparande som startar redan under tonåren. Börjar man senare behöver det månatliga sparandet bli ännu större”, berättar Felicia Schön för Dagens PS.
Hon har räknat på det.
Den som börjar vid 18 års ålder behöver spara ungefär 9 000 till 10 000 kronor i månaden för att nå miljonen vid 25 – under förutsättning att börsen går hyfsat bra under tiden.
Det kan låta mycket, men enligt Schön handlar det inte bara om hur mycket pengar man sparar, utan hur konsekvent man är.
Vanliga misstag
Jakten på snabba klipp är en fälla många unga investerare går i.
“Det är vanligt att man tar alltför hög risk med sina pengar, att man försöker jaga snabba klipp och nästa aktieraket – i själva verket är det stor risk att förlora pengar på det som fördröjer resan att nå miljonen”, säger Schön.
Ett annat misstag är att bli så fokuserad på målet att man glömmer livet runt omkring.
“Att målet håller en tillbaka från att uppleva eller att man stirrar sig blind på vad som ger en mest här och nu, trots att vissa beslut kanske hade gett större vinst på längre sikt, som att utbilda sig till exempel”.
Så skulle hon själv göra som 18-åring
Om Felicia Schön själv var 18 år idag? Då hade hon lagt upp planen strategiskt.
“Jag hade nog tagit den vägen som gett mig störst sannolikhet att faktiskt tjäna pengar tidigt. Därför hade jag lagt krut på höga betyg i gymnasiet för att komma in på en topputbildning på universitet direkt efter studenten, maxa CSN-lånet och jobba extra under studietiden”, säger hon.
“Därefter hade jag sökt mig till en bransch som betalar bra redan från start, t.ex. Investment banking eller management consultant. Fram till 25 år hade jag också försökt bo hemma eller så billigt som möjligt”, fortsätter Schön.
De flesta når inte dit – men kan ändå bli rika
Bland Avanzas kunder är det 8 procent som har en miljon eller mer på kontot. Men för de unga är vägen längre. Bara en halv procent av kunderna under 24 år har nått miljonen, att jämföra med 3 procent i åldern 25-34 år och 22 procent bland dem över 75.
För de flesta krävs ränta-på-ränta-effekten och tid. Enligt Avanzas beräkningar tar det:
- 5 år att nå miljonen om du sparar 14 000 kronor i månaden
- 10 år med 5 800 kronor
- 15 år med 3 200 kronor
Och det genomsnittliga månadssparandet i Sverige? 3 100 kronor, enligt Zmarta, vilket innebär att det skulle ta drygt 15 år att nå miljonen.
”Du kanske inte blir miljonär vid 25 – men vid 26”
I slutändan kanske det inte handlar om att vara först till miljonen. Kanske handlar det bara om att orka fortsätta.
“Förstå att det är målmedvetenheten och disciplinen som är styrkan, men det kan man komma otroligt långt. Använd den för att jobba för dig själv. Du kanske inte bli miljonär innan du är 25 år, men du kanske är multimiljonär innan du är 26 år”, säger Schön, och tillägger:
“Målmedvetenhet är som sagt en styrka, men tappa inte blicken på vad som är bäst på lite längre sikt också”.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
