Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Grannen kan driva upp ditt elpris i vinter

Elpris
Elpriset kan skjuta i höjden (Foto: Jessica Gow/TT/Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Elräkningarna kan bli en tung smäll i vinter. En av orsakerna kan vara våra norska grannar. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I början av sommaren låg elpriserna på rekordlåga nivåer. Marknaden räknade med billiga månader även i juli och augusti. Istället blev priserna nästan dubbelt så höga som väntat.

Hur det ser ut framöver är svårt att förutspå, men mycket talar för att elräkningen kan bli dyr.

ANNONS

En orsak är en ny, norsk lagstiftning. Det rapporterar Realtid

Fasta priser i Norge 

I Norge införs nu en möjlighet för hushållen att teckna fasta elpriser, oberoende av spotpriserna. Det innebär att norrmännen kan använda mer el även under de dyraste timmarna utan att det märks i plånboken.

”Norrmännen kommer att få möjligheten att teckna ett fast elpris, oberoende av spotpriserna. Det innebär i praktiken att de kan kräma på sin förbrukning de dyra timmarna”, säger Anne By Nazemi, elexpert på Elskling.se, till EFN.

I Sverige går utvecklingen åt motsatt håll. Här införs i stället så kallade kvartspriser, där elpriset uppdateras varje kvart. Det innebär att många hushåll måste hålla koll på prisnivåerna i realtid. 

Läs även: Elpriset upp och ner – billigast mitt på dagen. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Risk för större prissvängningar

ANNONS

Att det norska fastprissystemet och de svenska kvartstaxorna införs samtidigt kan få konsekvenser.

”Djupa dalar och höga toppar, helt enkelt”, säger By Nazemi om vad som väntar elmarknaden.

För hushåll i södra Sverige kan läget bli särskilt tufft. Här är produktionen av el lägre, och dessutom är de norska vattenmagasinen inte välfyllda inför vintern.

Elpris
En ny, norsk lagstiftning kan driva upp priserna i Sverige (Foto: Canva)

“Blir dyrare i Sverige”

Än är det dock oklart exakt hur Norge-priset kan påverka Sverige. Men eftersom elsystemen är nära sammankopplade kan elen bli dyrare i Sverige. Det konstaterade Anne By Nazemi i somras.

”Elmarknaden hör ju ihop i Norden. Vi importerar och exporterar el till varandra och priset styrs av efterfrågan. Om norrmännen inte behöver ta hänsyn till priset kommer det exporteras mindre el och då blir det dyrare i Sverige”, förklarade hon för Aftonbladet. 

Prognoserna spretar

Svenska kraftnät presenterade i juni en prognos som visar att effektbalansen inför vintern är mer positiv än tidigare. Vid en normal vinter väntas det finnas ett överskott på 600 MWh/h under de mest belastade timmarna.

ANNONS

”Detta beror till stor del på en ökad prismedvetenhet hos elkunderna”, sa Eva Vitell, divisionschef System hos Svenska kraftnät, då.

Men osäkerheten är stor. Vid en ovanligt kall vinter kan balansen i stället hamna på minus 600 MWh/h – vilket riskerar att pressa upp priserna.

Vindkraft gör prognoserna svåra

En ytterligare faktor är att vindkraften blivit en allt större del av elproduktionen. Men vind är svårt att förutse, och eftersom samma väderförhållanden gäller för hela Norden kan priset svänga snabbt.

Resultatet kan bli en vinter med ovanligt stora skillnader i elpris. 

Läs också: Höga elpriser hotar hundratusentals jobb i Sverige. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ElavtalElprisNorgePrognos
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS