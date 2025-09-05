Grannen kan driva upp ditt elpris i vinter

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

I början av sommaren låg elpriserna på rekordlåga nivåer. Marknaden räknade med billiga månader även i juli och augusti. Istället blev priserna nästan dubbelt så höga som väntat.

Hur det ser ut framöver är svårt att förutspå, men mycket talar för att elräkningen kan bli dyr.

En orsak är en ny, norsk lagstiftning. Det rapporterar Realtid.

Fasta priser i Norge

I Norge införs nu en möjlighet för hushållen att teckna fasta elpriser, oberoende av spotpriserna. Det innebär att norrmännen kan använda mer el även under de dyraste timmarna utan att det märks i plånboken.

”Norrmännen kommer att få möjligheten att teckna ett fast elpris, oberoende av spotpriserna. Det innebär i praktiken att de kan kräma på sin förbrukning de dyra timmarna”, säger Anne By Nazemi, elexpert på Elskling.se, till EFN.

I Sverige går utvecklingen åt motsatt håll. Här införs i stället så kallade kvartspriser, där elpriset uppdateras varje kvart. Det innebär att många hushåll måste hålla koll på prisnivåerna i realtid.

