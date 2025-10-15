Dagens PS
Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

“Obehaglig överraskning” för dig med bil – blir dyrt att parkera hemma 

Dyrt att parkera
Snart blir det dyrare att parkera hemma (Fredrik Sandberg/TT/Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Aprilskämt? Tyvärr inte. Från 1 april 2026 inför Skatteverket 25 procents moms på parkeringsplatser som hyrs av hyresvärdar – ett beslut som väntas slå hårt mot hundratusentals hyresgäster runt om i landet.

Matmomsen halveras och momsen på danstillställningar kan sänkas från 25 till 6 procent. Positivt för både matälskaren och dansbandsfantasten.

Mörkare ser det ut för bilägarna. 

Moms på parkering – dyrt att parkera hemma

Hittills har parkeringshyror setts som en del av bostadshyran och därför varit momsbefriade. Men nu gör Skatteverket en ny tolkning: hyr du parkering separat från ditt bostadskontrakt ska den beskattas. Det innebär att hyresgäster som hyr p-plats av sin hyresvärd kan förvänta sig en kraftig kostnadsökning framöver.

“Detta kommer att få stora konsekvenser”, konstaterar Sveriges Allmännytta

“Blir för dyrt för hyresgäster” 

För de flesta boende innebär det att hyran på p-platsen kan stiga rejält.

“En del fastighetsägare vi har pratat med tror att det blir för dyrt för deras hyresgäster. De förväntar sig att en hel del säger upp sin parkeringsplats och att de får vakanser. Det blir tyvärr en dominoeffekt som drabbar hyresgästerna eftersom det påverkar fastighetsägarnas utrymme att renovera och underhålla bostäderna”, säger Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, till Hem & Hyra.

Hon uppskattar att kostnaden kan öka med 22–23 procent i snitt när momsen slår igenom fullt ut.

Parkering
Hyresgäster som hyr p-plats av sin hyresvärd kan förvänta sig en kraftig kostnadsökning (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Oro hos fastighetsägare efter Skatteverkets besked

Många fastighetsägare är tagna på sängen av beskedet.

Eftersom en parkeringsplats inte har stora driftskostnader finns få möjligheter att kvitta bort momsen. Det betyder att ökningen till största del landar på hyresgästen.

Enligt Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta, finns det dessutom en risk för vakanser när priserna stiger.

“Många bolag har arbetat med att få marknadsmässiga hyror på parkeringarna. Vad händer då om man lägger på 25 procent? Det kan absolut finnas vakansrisker”, säger han till Hem & Hyra. 

Kan hamna i domstol

Både Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige ifrågasätter Skatteverkets beslut och tror att det kan leda till rättsprocesser.

“Vi vet inte om Skatteverkets besked håller rättsligt och vi förväntar oss att man kommer att vilja processa om det”, säger Ulrika Hansson.

”En obehaglig överraskning”

Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg kallar beslutet för ännu en börda för hushållen:

”De senaste åren har levnadsomkostnaderna ökat drastiskt och hushållens marginaler krympt. Det är olyckligt att Skatteverket genom sin ändrade bedömning spär på bördan och väljer att lägga moms på det som tidigare undantagits. Det blir förstås en obehaglig överraskning för många hyresgäster som har bil”, skriver han i en kommentar till Hem & Hyra. 

För staten däremot innebär beslutet nya intäkter – hundratals miljoner kronor per år, enligt en uppskattning från Fastighetsägarna Sverige.

Då blir parkeringen momsfri

En parkering kan bara vara momsfri om alla tre villkor nedan uppfylls:

  1. Parkeringen ligger i nära anslutning till bostaden eller lokalen.
  2. Hyresgästen kan inte välja bort rätten till parkering när avtalet tecknas eller därefter.
  3. Hyresgästen hyr inte ut platsen vidare i någon ekonomisk verksamhet.

Om något av villkoren saknas ska hyran för parkeringsplatsen momsbeläggas.

Källa: Sveriges Allmännytta

Vill du veta hur Easypark lurar stockholmare på extra avgifter? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Senaste nytt

