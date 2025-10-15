Aprilskämt? Tyvärr inte. Från 1 april 2026 inför Skatteverket 25 procents moms på parkeringsplatser som hyrs av hyresvärdar – ett beslut som väntas slå hårt mot hundratusentals hyresgäster runt om i landet.
“Obehaglig överraskning” för dig med bil – blir dyrt att parkera hemma
Mest läst i kategorin
Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”
Allt fler arbetsgivare lockar med tjänstepensionen och ”ITP-liknande villkor”. Men många missar vad de faktiskt lovar – och risken är att både arbetsgivare och anställda får betala dyrt. ”Många gör helt fel och lägger krokben för sig själva från början”, säger Vanessa von Zweigbergk, pensions- och arbetsrättsspecialist på SPP, till ekonomisajten E55. MISSA INTE: Debatten …
Billigast i Europa – hit ska du resa om du vill ha mest för pengarna
Höstlovet närmar sig, och många svenskar planerar en weekendresa med shopping i fokus. Men var får man egentligen mest för pengarna? Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister och betydligt billigare flygbiljetter. Vi har redan kunnat konstatera att en resa till exempelvis Bangkok har blivit 41 procent billigare sedan i somras. Men …
Elbolagets kompensation inför dyr vinter – gratis värmefilt
Det blir dyr el till vintern – igen. Ett elbolag i Storbritannien delar ut värmefilt till behövande kunder för att få ned kostnaderna. Precis som här hos oss i Skandinavien är elpriserna i Storbritannien ett hett ämne för debatt då de senaste årens höga priser slagit hårt mot hushållens plånböcker. BBC rapporterar att ännu en …
Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem?
Att spara pengar är för många en självklarhet. Men att faktiskt använda pengarna klokt? Det är en svårare konst än man kan tro, menar författaren Morgan Housel – och Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist håller med. ”Vi lägger mycket tid på att få in pengarna. Men hur mycket tid lägger vi på att fundera över …
Glöm priset: Det här är viktigast när svenskar köper bostad
Trots stigande räntor och tuffare ekonomi är det inte prislappen som styr mest när svenskar letar nytt hem. Hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats. Och det märks. I september visade en trendspaning att fler svenskar nu är redo att slå till. När köplusten nu ökar kan det vara värt att fråga sig vad som …
Matmomsen halveras och momsen på danstillställningar kan sänkas från 25 till 6 procent. Positivt för både matälskaren och dansbandsfantasten.
Mörkare ser det ut för bilägarna.
Moms på parkering – dyrt att parkera hemma
Hittills har parkeringshyror setts som en del av bostadshyran och därför varit momsbefriade. Men nu gör Skatteverket en ny tolkning: hyr du parkering separat från ditt bostadskontrakt ska den beskattas. Det innebär att hyresgäster som hyr p-plats av sin hyresvärd kan förvänta sig en kraftig kostnadsökning framöver.
“Detta kommer att få stora konsekvenser”, konstaterar Sveriges Allmännytta.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
“Blir för dyrt för hyresgäster”
För de flesta boende innebär det att hyran på p-platsen kan stiga rejält.
“En del fastighetsägare vi har pratat med tror att det blir för dyrt för deras hyresgäster. De förväntar sig att en hel del säger upp sin parkeringsplats och att de får vakanser. Det blir tyvärr en dominoeffekt som drabbar hyresgästerna eftersom det påverkar fastighetsägarnas utrymme att renovera och underhålla bostäderna”, säger Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, till Hem & Hyra.
Hon uppskattar att kostnaden kan öka med 22–23 procent i snitt när momsen slår igenom fullt ut.
Oro hos fastighetsägare efter Skatteverkets besked
Många fastighetsägare är tagna på sängen av beskedet.
Eftersom en parkeringsplats inte har stora driftskostnader finns få möjligheter att kvitta bort momsen. Det betyder att ökningen till största del landar på hyresgästen.
Enligt Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta, finns det dessutom en risk för vakanser när priserna stiger.
“Många bolag har arbetat med att få marknadsmässiga hyror på parkeringarna. Vad händer då om man lägger på 25 procent? Det kan absolut finnas vakansrisker”, säger han till Hem & Hyra.
Kan hamna i domstol
Både Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige ifrågasätter Skatteverkets beslut och tror att det kan leda till rättsprocesser.
“Vi vet inte om Skatteverkets besked håller rättsligt och vi förväntar oss att man kommer att vilja processa om det”, säger Ulrika Hansson.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
”En obehaglig överraskning”
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg kallar beslutet för ännu en börda för hushållen:
”De senaste åren har levnadsomkostnaderna ökat drastiskt och hushållens marginaler krympt. Det är olyckligt att Skatteverket genom sin ändrade bedömning spär på bördan och väljer att lägga moms på det som tidigare undantagits. Det blir förstås en obehaglig överraskning för många hyresgäster som har bil”, skriver han i en kommentar till Hem & Hyra.
För staten däremot innebär beslutet nya intäkter – hundratals miljoner kronor per år, enligt en uppskattning från Fastighetsägarna Sverige.
Då blir parkeringen momsfri
En parkering kan bara vara momsfri om alla tre villkor nedan uppfylls:
- Parkeringen ligger i nära anslutning till bostaden eller lokalen.
- Hyresgästen kan inte välja bort rätten till parkering när avtalet tecknas eller därefter.
- Hyresgästen hyr inte ut platsen vidare i någon ekonomisk verksamhet.
Om något av villkoren saknas ska hyran för parkeringsplatsen momsbeläggas.
Källa: Sveriges Allmännytta
Vill du veta hur Easypark lurar stockholmare på extra avgifter? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
“Obehaglig överraskning” för dig med bil – blir dyrt att parkera hemma
Aprilskämt? Tyvärr inte. Från 1 april 2026 inför Skatteverket 25 procents moms på parkeringsplatser som hyrs av hyresvärdar – ett beslut som väntas slå hårt mot hundratusentals hyresgäster runt om i landet. Matmomsen halveras och momsen på danstillställningar kan sänkas från 25 till 6 procent. Positivt för både matälskaren och dansbandsfantasten. Mörkare ser det ut …
Bilen som trotsade alla regler och blev en älskad raritet
Den ikoniska modellen var visserligen inte först med tekniken, men den gjorde något som få andra tillverkare klarade av. Bilen har blivit en kultklassiker. Den bortglömda bilen som satte standarden för framtiden Saab 99 Turbo är en bil som, trots sin korta produktionstid mellan 1978 och 1980, hade en monumental inverkan på bilindustrin. Företag som …
Missa inte: Mäktigt mullrande BMW M5 Touring
BMW M5 Touring är tillbaka, och det med besked. Den nya generationen representerar det som länge betraktats som en omöjlig ekvation: En laddhybrid som kombinerar familjekombi med superbilsprestanda. Under huven arbetar M TwinPower Turbo V8-bensinmotor tillsammans med en kraftfull elmotor. Tillsammans levererar de över 700 hästkrafter och runt 1 000 newtonmeter i vridmoment. Drivlinan är …
Då ökar risken att du dör i cancer – ny studie varnar
Cancerpatienter som känner sig ensamma eller saknar sociala kontakter löper högre risk att dö – både av cancer och andra orsaker. Det visar en ny analys som publicerats i den medicinska tidskriften BMJ Oncology. Idag drabbas drygt var tredje svensk av cancer under sin livstid. Om trettio år kommer antalet äldre över 65 år ha …
USA kan frigöra en biljon – med guldreserven
USA:s finansminister står inför ett ovanligt val som skulle kunna frigöra närmare 990 miljarder dollar till statskassan – genom att omvärdera landets guldreserver till marknadspris. Den amerikanska guldreserven har för första gången i historien överstigit ett värde på 1 biljon dollar, enligt ZeroHedge. Detta efter att guldpriset stigit med 45 procent under året. Värdet är …