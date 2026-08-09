Många sparar för mycket – experten: Använd pengarna nu

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Den genomsnittliga arvtagaren i Sverige är 55 år. Vid det laget har många redan hunnit köpa bostad, bilda familj och få betydligt bättre ordning på ekonomin.

Behovet av extra pengar är ofta som störst långt tidigare, i 28-34-årsåldern.

För många blir arvet därför mer av en bonus än den ekonomiska hjälp det hade kunnat vara ett par decennier tidigare.

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Äldre sparar mer än de behöver

Men problemet ligger inte bara i att arven kommer sent.

Niklas Laninge, sparpsykolog hos Opti, möter ofta äldre som oroar sig för att pengarna inte ska räcka livet ut. Enligt honom leder den oron ibland till att människor håller hårdare i sitt kapital än vad som egentligen behövs.

”Det är sorgligt att äldre sällan inser hur rika de är och inte använder pengarna tillsammans med sina barn. De överskattar hur mycket pengar de använder när de blir äldre. Det är svårare att konsumera när man är gammal”, säger han till Dagens Nyheter.

Laninge tar som exempel en äldre person som har en miljon kronor i aktier och oroar sig för att pengarna ska ta slut under de sista åren i livet.

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Men i den kalkylen glöms en sak lätt bort: pengarna ligger inte stilla. Om kapitalet fortsätter att ge avkastning kan en stor del av miljonen fortfarande finnas kvar när personen dör.