Så blir du miljonär – på 6,5 år

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Den som investerar 10 000 kronor i månaden på börsen kan nå en miljon kronor på omkring 6,5 år. Det visar en beräkning från Avanza, som utgår från en årlig avkastning på 7 procent.

Men alla behöver inte spara femsiffriga belopp för att ta sig mot miljonen. Även mindre summor kan växa rejält, så länge pengarna får tillräckligt med tid.

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Stor skillnad mellan sparformerna

Den som sparar 1 000 kronor i månaden på ett vanligt sparkonto utan ränta (vilket är vanligt, inte minst hos storbankerna) behöver spara i hela 83 år för att få ihop en miljon kronor.

Med 2 procents ränta sjunker tiden till 51 år. Placeras pengarna i aktier eller aktiefonder och ger 7 procents avkastning per år tar det i stället omkring 27 år.

Beräkningen är förstås ingen garanti. Börsen kan både stiga och falla, och avkastningen varierar mellan olika år. Men exemplet visar ändå hur stor betydelse sparformen kan få över tid.

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