En miljon kronor kan kännas långt borta. Men hur snabbt du når dit avgörs inte bara av hur mycket du sparar, utan också av var pengarna placeras.
Så blir du miljonär – på 6,5 år
”Alla kan bli miljonärer – det tar bara olika lång tid”, sa Ebba Holmqvist, ansvarig för Unga Aktiesparares jämlikhetssatsning, till PS i fjol.
Hur lång tid det faktiskt handlar om beror förstås på hur mycket du kan lägga undan varje månad – och var du placerar pengarna.
Den som investerar 10 000 kronor i månaden på börsen kan nå en miljon kronor på omkring 6,5 år. Det visar en beräkning från Avanza, som utgår från en årlig avkastning på 7 procent.
Men alla behöver inte spara femsiffriga belopp för att ta sig mot miljonen. Även mindre summor kan växa rejält, så länge pengarna får tillräckligt med tid.
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Stor skillnad mellan sparformerna
Den som sparar 1 000 kronor i månaden på ett vanligt sparkonto utan ränta (vilket är vanligt, inte minst hos storbankerna) behöver spara i hela 83 år för att få ihop en miljon kronor.
Med 2 procents ränta sjunker tiden till 51 år. Placeras pengarna i aktier eller aktiefonder och ger 7 procents avkastning per år tar det i stället omkring 27 år.
Beräkningen är förstås ingen garanti. Börsen kan både stiga och falla, och avkastningen varierar mellan olika år. Men exemplet visar ändå hur stor betydelse sparformen kan få över tid.
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Pengarna börjar dra lasset
I början är det framför allt de egna insättningarna som bygger upp kapitalet. För den som investerar 1 000 kronor i månaden och får 7 procents avkastning består nästan hela beloppet efter det första året av egna pengar.
Efter 27 år ser det annorlunda ut. Då har spararen själv satt in totalt 324 000 kronor, medan avkastningen står för omkring 67 procent av miljonen.
När kapitalet väl har nått en miljon motsvarar 7 procents avkastning 70 000 kronor på ett år. Det är betydligt mer än de 12 000 kronor som spararen själv sätter in under samma period.
Så lång tid tar det att bli miljonär
Med en antagen avkastning på 7 procent tar det, enligt Avanza, ungefär:
- 27,5 år med 1 000 kronor i månaden
- 20 år med 2 000 kronor
- 16 år med 3 000 kronor
- 11 år med 5 000 kronor
- 6,5 år med 10 000 kronor
Poängen? Ju tidigare du börjar, desto längre tid får pengarna på sig att arbeta.
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