En hel paradisö till salu – med egen strand och solenergi

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Plats för fler än ägaren

På ön finns redan en bungalow för ägaren och tre gästbungalower vid stranden. Därutöver finns ett hus för måltider och umgänge, en bostad för en eventuell vaktmästare samt byggnader för sportutrustning och drift.

Den som tröttnar på att ligga på stranden kan, bland annat, ägna sig åt snorkling, kajakpaddling, fiske och segling. Utrustning för flera av aktiviteterna finns på ön.

Vardagen fungerar förstås lite annorlunda när man äger en ö. Färskvattnet kommer enligt säljaren från en brunn där vattnet filtreras genom korall. Solpaneler förser belysning och kylning med el. På den franskspråkiga delen av försäljningssidan uppges även att varmvatten kommer från solenergi.

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18 miljoner dollar för ön

Motu Moie marknadsförs både som en privat tillflyktsort och som en möjlig plats för en exklusiv resort. Det senare är säljarens förslag på användning, inte en färdig verksamhet.

I mäklarannonsen hos Coldwell Banker anges priset till 18 miljoner dollar. Där står också att bostadsbyggnaderna omfattar sammanlagt cirka 465 kvadratmeter och att ön har fem sovrum.

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Nu väntar ön bara på någon som både vill ha avskildheten – och betala för den.

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