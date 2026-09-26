Spotify lyfte fotbollslegendaren till rekordvinst

Han gör en Beckham och fortsätter tjäna mer som före detta spelare. Nu rapporterar ännu en fotbollslegendar guld utanför planen.
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Han spelade i Leicester, Everton, Barcelona, Tottenham och japanska Nagoya, gjorde 48 mål på 80 landskamper för England och lade av 1994, 34 år gammal.
Sedan dess har det gått riktigt bra för Gary Lineker. I november blir legendaren 65 men ser inte ut att ha några planer på att pensionera sig.
Gary Lineker får en aktieutdelning på mer än motsvarande 13 miljoner kronor, sedan Goalhanger, som han var en av grundarna till, redovisat en vinst på motsvarande 131 miljoner kronor – på en omsättning motsvarande strax under halvmiljarden.
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Dubblade antalet prenumeranter
I dag är Goalhanger Storbritanniens största oberoende podcastbolag och kan, efter en rekordvinst, dela ut motsvarande 65 miljoner kronor till sina aktieägare, skriver City AM.
Bolaget producerar poddar som ”The Rest is History”, ”The Rest is Politics” och “The Rest is Entertainment”.
Under 2025 har antalet prenumeranter mer än fördubblats och är i dag 243 000.
Enligt företaget var 2025 ett år av ”betydande tillväxt och starka finansiella resultat för Goalhanger”.
”Bolaget överträffade sina egna förväntningar vad gäller räckvidd, engagemang och finansiella resultat, och lade därmed en stark grund för framtida expansion”, skriver bolaget i en bokslutskommentar och kallar 2025 ett år av ”betydande tillväxt och starka finansiella resultat”.
Spotify ”en avgörande faktor”
Introduktionen av videos på Spotify var ”en avgörande faktor” 2025, menar Goalhanger.
Det hjälpte bolaget att ”nå nya målgrupper och öppnade upp för nya möjligheter att erbjuda annonsörer kreativa lösningar”.
Man noterar 667 miljoner uppspelningar av ljud- och videoinnehåll fördelat på 13 program.
Gary Lineker slöt i december ett avtal med Netflix, vilket innebar att den amerikanska streamingjätten visade programmet ”The Rest is Football” på sin plattform under fotbolls-VM.
Över huvud taget har Lineker skurit guld med täljkniv de senaste åren. Som BBC:s bäst betalde profil hade han tidigare en årsinkomst därifrån på motsvarande 17 miljoner kronor att lägga till den förmögenhet på cirka 400 miljoner kronor han anses god för.
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Tar rygg på Beckham?
Lineker fick sedan lämna BBC efter bråk, bad förbehållslöst om ursäkt och gick vidare.
Utöver streaming och podcasts leder Gary Lineker ett nytt frågesportprogram på ITV med titeln ”The Box”, vilket anses ”tillföra en betydande inkomstkälla”, enligt Wales Online.
”Följaktligen väntas den tidigare engelske anfallarens privata förmögenhet öka kraftigt”, konstaterar sajten.
Häromdagen kunde en annan tidigare storspelare, David Beckham, rapportera en inkomst på 505 miljoner sedan fotbolls-VM lyft hans intäkter.
DRJB Holdings, Beckhams varumärkesbolag, ökade sina intäkter med en femtedel till motsvarande en dryg miljard kronor och räknade med att även 2026 ska ge lika goda siffror.
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