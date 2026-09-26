Spotify lyfte fotbollslegendaren till rekordvinst

Sedan dess har det gått riktigt bra för Gary Lineker. I november blir legendaren 65 men ser inte ut att ha några planer på att pensionera sig.

Gary Lineker får en aktieutdelning på mer än motsvarande 13 miljoner kronor, sedan Goalhanger, som han var en av grundarna till, redovisat en vinst på motsvarande 131 miljoner kronor – på en omsättning motsvarande strax under halvmiljarden.

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Dubblade antalet prenumeranter

I dag är Goalhanger Storbritanniens största oberoende podcastbolag och kan, efter en rekordvinst, dela ut motsvarande 65 miljoner kronor till sina aktieägare, skriver City AM.

Bolaget producerar poddar som ”The Rest is History”, ”The Rest is Politics” och “The Rest is Entertainment”.

Under 2025 har antalet prenumeranter mer än fördubblats och är i dag 243 000.

Enligt företaget var 2025 ett år av ”betydande tillväxt och starka finansiella resultat för Goalhanger”.

”Bolaget överträffade sina egna förväntningar vad gäller räckvidd, engagemang och finansiella resultat, och lade därmed en stark grund för framtida expansion”, skriver bolaget i en bokslutskommentar och kallar 2025 ett år av ”betydande tillväxt och starka finansiella resultat”.

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