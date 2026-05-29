Det finns flera val som kan påverka hur mycket pensionspengar som landar på kontot varje månad, även för den som närmar sig pension. Det berättar Pensionsmyndighetens Monica Zettervall.
Så får du 4 500 kronor mer pension – utan att spara en krona extra
För många innebär pensionen ett ekonomiskt skifte. Faktum är att drygt sex av tio svenskar behöver göra förändringar i sin ekonomi efter pensionen, bland annat genom att dra ner på sin konsumtion.
Senast i fjol konstaterade PS dessutom att den allmänna pensionen har minskat från drygt 60 till 43 procent av slutlönen.
Dystra siffror, inte minst för den som närmar sig pension. Som tur är finns där knep att ta till för att höja pensionen.
”Många kan påverka genom egna val”, konstaterar Monica Zettervall på Pensionsmyndighetens blogg.
Kan öka tjänstepensionen med 6-10 procent
Vill du höja din tjänstepension med ungefär 6-10 procent kan du överväga att ta bort återbetalningsskyddet.
Skyddet innebär att familjen kan få pengarna från din tjänstepension om du dör. Det kan vara viktigt för den som har anhöriga som är beroende av inkomsten.
Men det finns också en baksida. Den som har återbetalningsskydd får själv lägre pension, eftersom man går miste om så kallade arvsvinster. Det är pengar som fördelas till andra pensionssparare när någon med pension dör.
Om familjen klarar sig ekonomiskt utan skyddet kan det därför vara värt att se över.
En person med genomsnittslön som har haft återbetalningsskydd under arbetslivet och sedan tar bort det vid pensionen kan få 2 506 kronor mer varje månad, jämfört med den som behåller skyddet.
Ett år kan ge tusenlappar
Nästa råd har vi hört förr – och det av goda skäl.
Att arbeta bara ett år efter din riktålder kan höja din pension med mellan 1 900 och 2 300 kronor före skatt.
Då fortsätter man tjäna in nya pensionspengar, samtidigt som pensionen ska räcka under färre år.
Det är ”ett av de mest effektiva sätten att höja din pension”, konstaterar Zettervall.
För en person med genomsnittslön kan de två valen – ett slopat återbetalningsskydd och ett års extra arbete – innebära omkring 4 500 kronor mer i pension per månad före skatt.
Undvik skattesmällen
Annat värt att se över är skatten.
”Många tänker inte på det och riskerar därför att betala mer skatt än nödvändigt som pensionär”, menar Zettervall.
Som pensionär kan man ha flera olika inkomster samtidigt: allmän pension, tjänstepension, lön eller utbetalningar från eget pensionssparande. När skatt dras från varje inkomst för sig kan det totala skatteavdraget bli för lågt.
Resultatet kan bli kvarskatt.
Den som vill undvika det kan be om att mer skatt dras varje månad.
En annan sak att tänka på är hur tjänstepensionen tas ut. Stora uttag under en kort period kan göra att man får betala statlig inkomstskatt. Genom att sprida uttagen över flera år kan skatten i många fall bli lägre.
Börja med överblicken
Innan man börjar försöka höja sin pension kan det dock vara värt att ta reda på hur mycket man faktiskt väntas få.
På minpension.se går det att få en samlad bild av både allmän pension och tjänstepension. Där kan man också göra prognoser och se hur pensionen påverkas av olika uttagsåldrar.
