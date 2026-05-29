Så får du 4 500 kronor mer pension – utan att spara en krona extra

Senast i fjol konstaterade PS dessutom att den allmänna pensionen har minskat från drygt 60 till 43 procent av slutlönen.

Dystra siffror, inte minst för den som närmar sig pension. Som tur är finns där knep att ta till för att höja pensionen.

”Många kan påverka genom egna val”, konstaterar Monica Zettervall på Pensionsmyndighetens blogg.

Kan öka tjänstepensionen med 6-10 procent

Vill du höja din tjänstepension med ungefär 6-10 procent kan du överväga att ta bort återbetalningsskyddet.

Skyddet innebär att familjen kan få pengarna från din tjänstepension om du dör. Det kan vara viktigt för den som har anhöriga som är beroende av inkomsten.

Men det finns också en baksida. Den som har återbetalningsskydd får själv lägre pension, eftersom man går miste om så kallade arvsvinster. Det är pengar som fördelas till andra pensionssparare när någon med pension dör.

Om familjen klarar sig ekonomiskt utan skyddet kan det därför vara värt att se över.

En person med genomsnittslön som har haft återbetalningsskydd under arbetslivet och sedan tar bort det vid pensionen kan få 2 506 kronor mer varje månad, jämfört med den som behåller skyddet.

