En växande skara svenskar vill gå i tidig pension. Orkar man istället jobba vidare kan man belönas med tusenlappar extra, varje månad.
Så får du 2 000 kronor mer i plånboken – varje månad, livet ut
Redan 2024 konstaterade PS att hela 180 000 tjänstepersoner önskar en tidigare pension. Samma år visade en undersökning från Folksam att drygt 4 av 10 svenskar hoppas kunna gå i pension före 65. Det är en ökning med 4 procent jämfört med året innan.
Har du ork och möjlighet kan det dock vara lönt att stanna. Att ta ut sin allmänna pension tidigt kan nämligen bli dyrt.
”Ett vanligt misstag är att ta ut den allmänna pensionen så tidigt som möjligt. Från 2026 går det vid 64 års ålder, men många underskattar hur mycket pensionen sjunker av ett tidigt uttag. Samma kapital ska räcka längre och pension före riktåldern beskattas dessutom högre, vilket gör att den månatliga pensionen blir avsevärt lägre”, säger Säkras pensionsekonom Trifa Chireh till PS.
Tvärtom kan ett senarelagt uttag innebära tusenlappar med i pension.
”Att skjuta upp uttaget med bara ett år ger både högre intjänande och färre uttagsår”, förklarar Chireh.
Ett år kan ge över 2 000 kronor mer
Den som fortsätter jobba efter 67 års ålder kan, enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten, få mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension per månad, varje månad, livet ut.
För exempelvis en grundskollärare med genomsnittlig lön innebär ett års extra arbete efter riktåldern drygt 2 000 kronor mer i pension varje månad. Jobbar läraren istället två år längre blir pensionen 4 300 kronor högre varje månad.
Därför växer pensionen
Bakom denna ökning hittar vi främst två mekanismer.
För det första fortsätter du att tjäna in till pensionen så länge du arbetar. Varje lön, varje beskattad krona, bygger vidare på din framtida ersättning.
För det andra fördelas den pension du redan tjänat in över färre år om du väntar med uttaget. Resultatet blir ett högre månadsbelopp.
Lägre skatt efter 67
Annat som påverkar är skatten.
När du blir äldre sänks skatten på dina inkomster. Den som arbetar får ett högre jobbskatteavdrag än yngre, vilket gör att mer av lönen stannar kvar i plånboken. Om du samtidigt tar ut pension beskattas lön och pension dessutom var för sig.
Enligt dagens regler gäller den lägre skatten från det år du fyller 67 för personer födda mellan 1957 och 1959.
För yngre generationer flyttas gränsen fram. Från den 1 januari 2027 införs ett förhöjt grundavdrag först från det år du fyller 68, vilket gäller för alla födda 1960.
