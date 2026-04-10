Så får du 2 000 kronor mer i plånboken – varje månad, livet ut

Har du ork och möjlighet kan det dock vara lönt att stanna. Att ta ut sin allmänna pension tidigt kan nämligen bli dyrt.

”Ett vanligt misstag är att ta ut den allmänna pensionen så tidigt som möjligt. Från 2026 går det vid 64 års ålder, men många underskattar hur mycket pensionen sjunker av ett tidigt uttag. Samma kapital ska räcka längre och pension före riktåldern beskattas dessutom högre, vilket gör att den månatliga pensionen blir avsevärt lägre”, säger Säkras pensionsekonom Trifa Chireh till PS.

Tvärtom kan ett senarelagt uttag innebära tusenlappar med i pension.

”Att skjuta upp uttaget med bara ett år ger både högre intjänande och färre uttagsår”, förklarar Chireh.

Ett år kan ge över 2 000 kronor mer

Den som fortsätter jobba efter 67 års ålder kan, enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten, få mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension per månad, varje månad, livet ut.

För exempelvis en grundskollärare med genomsnittlig lön innebär ett års extra arbete efter riktåldern drygt 2 000 kronor mer i pension varje månad. Jobbar läraren istället två år längre blir pensionen 4 300 kronor högre varje månad.