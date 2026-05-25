Då får du 2 500 kronor mindre i pension – varje månad: "I onödan" 

Kan ge tusenlappar mer

Länsförsäkringar har räknat på tre exempelpersoner som alla har tjänat 40 000 kronor i månaden och tar ut tjänstepensionen livsvarigt från 67 års ålder.

Den som behåller återbetalningsskyddet både under arbetslivet och som pensionär får 13 534 kronor i månaden första året.

Den som istället har haft skyddet under arbetslivet och sedan tar bort det vid pensionen får 16 040 kronor i månaden.

Det är 2 506 kronor mer varje månad.

”Den stora vinsten och effekten uppstår om återbetalningsskyddet tas bort precis innan pensionen. Då räknas månadsutbetalningarna upp eftersom pensionsbolaget tar hänsyn till framtida arvsvinster, vilket man missar om man behåller skyddet in i pensionen”, konstaterar Westerberg.

Inte alltid smart att ta bort tidigt

Poängen är alltså inte att alla bör ta bort skyddet så tidigt som möjligt. Tvärtom kan återbetalningsskydd vara viktigt under arbetslivet, särskilt för den som har barn, bolån eller en partner som är beroende av inkomsten.

Länsförsäkringars beräkning visar att skillnaden mellan att ha skyddet under arbetslivet och ta bort det vid pensionen, jämfört med att aldrig ha skyddet alls, är relativt liten.

I exemplet får den som aldrig haft återbetalningsskydd 16 680 kronor i månaden första året. Det är 640 kronor mer än den som haft skyddet under arbetslivet men tagit bort det vid pensionen.

Arvsvinsterna är små i yngre åldrar, men växer ju äldre man blir. Därför blir valet särskilt viktigt när pensionen närmar sig.

”Många har hört att man ska ta bort återbetalningsskyddet för att få högre pension. Men det viktiga är när man gör det. Har man barn, bolån eller en partner som är beroende av inkomsten är skyddet mycket värdefullt. Den stora vinsten av att inte ha återbetalningsskyddet kommer först när man går i pension. Därför bör man fundera en extra gång om man vill plocka bort det tidigare”, avslutar Westerberg.

