Många missar valet som kan höja pensionen: "Förvånande" 

Trots det uppger sex av tio svenskar att de inte vet, eller är osäkra på, om de har återbetalningsskydd på sin tjänstepension.

”Det är lite förvånande med tanke på att det handlar om så mycket pengar”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, till Aftonbladet.

Läs även: Svenska pensionssmällen: Nästan varannan räknas som fattig. Dagens PS

Kan ge högre pension – men tajming viktigt

Att välja bort skyddet kan ge mer i den egna plånboken.

”Om din familj skulle behöva pengar om det händer dig något behöver du i de flesta fall aktivt lägga till ett återbetalningsskydd eller ett familjeskydd. Men se till att inte ha den sortens skydd när de inte längre behövs”, säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta till PS. ”Genom att ta bort återbetalningsskyddet kan man höja den egna pensionen med upp till 20 procent”.

Förklaringen är att den som saknar återbetalningsskydd får del av arvsvinster från avlidna jämnåriga.

Tajmingen är dock viktigt, menar Länsförsäkringar. Under arbetslivet är effekten ganska liten, eftersom få i samma årskull dör. Det är först i pensionsåldern, och särskilt efter 80, som arvsvinsterna ökar snabbt.

”Det här gör att man inte tjänar så mycket på att ta bort återbetalningsskyddet i ung ålder. Det blir riktigt verkningsfullt först i pensionsåldern”, menar Westerberg. ”Tidpunkten och familjeförhållanden är avgörande. Det kokar ner till en avvägning om man vill skydda familjen eller sin egen pension”.

ANNONS

Missa inte: Arvet uteblir – därför kan nästa generation bli lottlös. Dagens PS