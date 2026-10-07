Risk för passkaos i vinter: "En halv miljon fler än vanligt"

”Vänta inte – kontrollera nu”

ANNONS

”Det viktigaste är att inte vänta tills precis innan man står inför en resa. Vårt råd är att redan nu kontrollera när ens pass går ut”, säger Emma Fredriksson, gruppchef på resehandlings-sektionen hos polisen i Göteborg, hos GP.

”Och löper det ut 2027, så överväg att söka redan under hösten eller vintern”, tillägger hon.

Polismyndigheten säger att man lärt en del av det passkaos Sverige upplevde 2022.

”Vi försöker ligga steget före den här gången. En viktig del är bemanningen där vi just nu rekryterar nya passhandläggare inför kommande år. Vi säkerställer att medarbetarna håller rätt kompetens när efterfrågan ökar”, säger hon med när det gäller organisationen i Göteborg.

Resejätten: ”Investerarna behöver en semester”. Dagens PS

Tipset: ”Kom förberedd”

Emma Fredriksson passar på att lämna fler tips hos GP om passansökandet och dess procedurer.

”Kom förberedd. Om du exempelvis ska ansöka för ditt barn, se till att du lämnat medgivande redan före besöket. Det går enkelt att göra via polisens hemsida där man kan identifiera sig via bank-ID”, tipsar hon.

”Kontrollera också att du har med dig en giltig legitimation, och har du ingen giltig se till att du har med dig en godkänd intygsgivare.”

ANNONS

Ryssland bombade fotbollsarena i Ukraina. Dagens PS

Lika lockande 2027 som tidigare – men se till att förnya ditt pass om det går ut. Polisen varnar för passkaos när fler än vanligt ska ha nytt pass. (Foto: Halvard Alvik /NTB-TT)

Ökar i höst – kulmen i vår

Polisen har startat en informationskampanj kring pass. Den går bland annat via annonser i sociala medier, kollektivtrafik och information genom Kivra.

Samtidigt trycker man på att det är ett gemensamt ansvar från myndigheter och medborgare som krävs för att det hela ska flyta smidigt.

”Polismyndigheten tar sitt ansvar genom ökad bemanning och vässad kompetens, men vi vill också trycka på att det är gemensamt ansvar. Vi behöver medborgarnas hjälp att kontrollera sina handlingar och sprida sina ansökningar över året”, avslutar Fredriksson.

Generellt för hela landet väntas ansökningarna om pass stiga successivt under hösten och vintern och sedan nå sin kulmen under våren 2027.

Trump ska rädda krisande golftouren – och ende svensken. Dagens PS

Listan/ Godkända intygsgivare för pass

ANNONS

Någon av nedanstående personer kan följa med till passexpeditionen för att intyga din identitet.

Make, maka eller registrerad partner

Förälder

Mor- eller farförälder

Myndigt barn eller myndigt barnbarn

Myndigt syskon

Vårdnadshavare

Sambo enligt 1 § första stycket i sambolagen (2003:376)

Om inte någon av ovan personer kan intyga din identitet får du vägledning vid ditt besök på passexpeditionen.

(Källa: Polismyndigheten)

Rädd för att dö: Nu kan du få testa. Dagens PS