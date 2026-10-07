LIV Golf har sökt konkursskydd men jagar nya finansiärer – och hoppas på Donald Trump på vars banor man vill fortsätta spela.
Trump ska rädda krisande golftouren – och ende svensken
LIV Golf är en utmanarliga för golf, en professionell golftour för herrar startad 2022 och då för att utmana PGA-touren.
Namnet? ”LIV” är ”54” med romerska siffror och syftar på antalet slag en spelare får om han gör birdie på samtliga 18 hål på en klassisk par 72-bana, samt en blinkning till att det ursprungligen spelades 54 hål åer golftävling.
Första tävlingsåret för LIV Golf var 2022, pengarna kom från Saudiarabiens statliga investeringsfond, som dock i april i år meddelade att man drar in sin finansiering efter årets säsong.
Det har fått LIV Golf att söka konkursskydd i USA enligt Chapter 11 och samtidigt söka ny finansiering.
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Hoppas på Trump och nytt kapital
Nu hoppas ledningen för LIV Golf på nya finansiärer – och på Donald Trump. Trump ska bidra till en nylansering av ligan utan saudiskt kapital, hoppas LIV Golf som under tre år genomfört åtta tävlingar på Trumps anläggningar, skriver City AM.
Efter beskedet att Saudiarabien stryper penningkranen har LIV Golf säkrat finansiering från BC Partners och säger sig föra samtal med fler investerare.
”Trump-organisationen har varit ett enormt stöd för LIV Golf”, säger vd Scott O’Neil.
”Vi har spelat tävlingar på deras banor – Bedminster och DC – och vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med dem.”
”Fler investerare på gång”
Ted Goldthorpe, chef för kreditverksamhet på BC Partners, säger att man ska presentera fler medinvesterare inom kort.
Spelare som Bryson DeChambeau, Jon Rahm och Cameron Smith har erbjudits ägarandelar i ligan efter omstart och fått till 25 oktober på sig för att bekräfta.
BC Partners och LIV Golf siktar på att nå upp till 300 miljoner dollar i ny finansiering.
”Vi gör inte det här på egen hand. Vi vill ta in partners, och det är fantastiskt vilka människor som hör av sig till oss”, säger Ted Goldthorpe.
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Finns stora underskott att nyttja
För BC Partners finns andra fördelar med att satsa på LIV Golf. Ligan har ackumulerade skattemässiga underskott på 3 miljarder dollar, vilka kan komma till stor nytta i BC Partners övriga verksamhet.
”Det stämmer att det finns stora underskott i både USA och Storbritannien, men det är inte drivkraften bakom investeringen”, säger Goldthorpe.
”Vi satsar helhjärtat på LIV och är mycket engagerade i projektet. Skatteaspekten är bara en extra fördel.”
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En enda svensk i år
Det svenska intresset i LIV Golf är begränsat. Stjärnan Henrik Stensson hängde snabbt på nysatsningen, men förlorade sin plats efter säsongen 2025.
Nu har Björn Hellgren klavat in på banan och är ende svensken hos LIV Golf.
Björn Hellgren har framför allt spelat på Asien-touren de senaste åren, men hos SVT tror experten Wille Schauman på Hellgren.
”Det är en väldigt skicklig spelare, han är duktig med drivern”, säger Schauman.
Golfexperten förklarar även varför Björn Hellgrens intåg hos LIV inte är särskilt kontroversiellt, medan Henrik Stenson fick mycket kritik när han anslöt.
”Det här är snarare ett trappsteg upp för Hellgren, medan det var en tidig väg in i pensionen för Stenson”, säger Schauman.