Trump ska rädda krisande golftouren – och ende svensken

”Fler investerare på gång”

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Ted Goldthorpe, chef för kreditverksamhet på BC Partners, säger att man ska presentera fler medinvesterare inom kort.

Spelare som Bryson DeChambeau, Jon Rahm och Cameron Smith har erbjudits ägarandelar i ligan efter omstart och fått till 25 oktober på sig för att bekräfta.

BC Partners och LIV Golf siktar på att nå upp till 300 miljoner dollar i ny finansiering.

”Vi gör inte det här på egen hand. Vi vill ta in partners, och det är fantastiskt vilka människor som hör av sig till oss”, säger Ted Goldthorpe.

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Finns stora underskott att nyttja

För BC Partners finns andra fördelar med att satsa på LIV Golf. Ligan har ackumulerade skattemässiga underskott på 3 miljarder dollar, vilka kan komma till stor nytta i BC Partners övriga verksamhet.

”Det stämmer att det finns stora underskott i både USA och Storbritannien, men det är inte drivkraften bakom investeringen”, säger Goldthorpe.

”Vi satsar helhjärtat på LIV och är mycket engagerade i projektet. Skatteaspekten är bara en extra fördel.”

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Björn Hellgren slår ut på hål 15 under Nordea Masters. I dag är han ende svensken på LIV Golf och en av dem som nu hoppas på Donald Trump. (Foto: Fredrik Persson /TT)

En enda svensk i år

Det svenska intresset i LIV Golf är begränsat. Stjärnan Henrik Stensson hängde snabbt på nysatsningen, men förlorade sin plats efter säsongen 2025.

Nu har Björn Hellgren klavat in på banan och är ende svensken hos LIV Golf.

Björn Hellgren har framför allt spelat på Asien-touren de senaste åren, men hos SVT tror experten Wille Schauman på Hellgren.

”Det är en väldigt skicklig spelare, han är duktig med drivern”, säger Schauman.

Golfexperten förklarar även varför Björn Hellgrens intåg hos LIV inte är särskilt kontroversiellt, medan Henrik Stenson fick mycket kritik när han anslöt.

”Det här är snarare ett trappsteg upp för Hellgren, medan det var en tidig väg in i pensionen för Stenson”, säger Schauman.

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