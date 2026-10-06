Rädd för att dö: Nu kan du få testa

Fick se sig lämna kroppen

Därefter tog simuleringen över. När hjärtfrekvensen till synes störtdök, fick försökspersonerna se läkare försöka, men misslyckas, med att återuppliva dem.

Efter hjärndöden fick de se sig själva lämna kroppen och sväva genom universum, för att sedan krympa och hamna inuti celler och atomer.

Sex stora fläktar skapade den tillhörande kylande effekten.

Deltagarnas reaktioner analyserades sedan av forskare och publicerades i en vetenskaplig tidskrift.

De flesta tyckte att det var en behaglig resa och många kände sig en mindre rädsla för döden efteråt.

”Om döden är så enkel som så, skulle jag bli väldigt glad”, sade en försöksperson till forskarlaget, som leddes av Stefan Greuter vid RMIT University i Australien.

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Testade nära döden-upplevelse

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I en annan studie i Texas, testades en elva minuter lång VR-simulering av en nära döden-upplevelse.

I denna studie överlevde deltagarna, men först efter att ha sett sig själva genomgå en bilolycka, hamna i koma och sedan uppleva ljustunnlar, fridfulla landskap och föreställda möten med vänner och familj.

Deltagarnas rapporterade dödsångest minskade med i genomsnitt 18 procent, skriver The Economist vilket möjligen kan få en att fundera på hur man mäter procentsatser i dylikt.

Forskarna, som naturligtvis fått mersmak, menar att upprepade tester med sköra, äldre och/eller dödssjuka personer skulle kunna ge en starkare effekt än dessa 18 procent.

Det var dock så att en fjärdedel av de frivilliga i Texas-studien sade att VR-upplevelsen gjort dem mer rädda för döden och en tredjedel kände sig mer stressade efter den.

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De frivilliga i en studie där man simulerade döden, ansåg sig känna en mindre rädsla för döden efter att ha fått testa en simulering. (Foto: Henrik Montgomery /TT)

”Kan vara något för kirurger”

Forskarna menar även att denna typ av metod kan vara något för kirurger och läkare, vilka av naturliga skäl oroar sig för att patienter ska dö när de är under deras vård.

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Vid en klinisk simuleringsövning med läkarstudenter i Wisconsin, frångick en handledare manuset och simulerade i stället att övningspatenten dog.

Forskarna menar nu att den typen av övningar kan vara till nytta, eftersom många läkare kommer att förlora patienter.

Att lära sig att hantera att patienter dör är något fler läkarutbildningar borde erbjuda sina studenter, hävdar de.

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