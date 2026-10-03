När vi jobbar hemifrån: Nu blir kontoren vandrarhem

”Offrar atmosfären”

Både A&O och Generator planerar att fördubbla antal anläggningar och skapa de ”vandrarhems-kedjor” som naturligtvis tappar charmen hos historiskt sett enkla och anspråkslösa boenden, men ger möjlighet att tjäna pengar.

”Det man offrar är den där lokala, genuina atmosfären som så många resenärer älskar”, säger Evan Tzeng, grundare av reseplattformen Stayaltered.

Lauren Okada Young, vd för Toronto-baserade Brookfield, säger hos FT att institutionella investerare nu ”intresserar sig för vandrarhems-marknaden och ser att affärsmodellen är mycket lönsam och attraktiv”.

Att Brookfield lockas av vandrarhem säger hon beror på att det finns ”betydligt större utrymme” för expansion där än inom hotellsektorn.

Brookfields varumärke Generator planerar att fördubbla sitt europeiska bestånd till 30 vandrarhem senast till år 2030.

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Privat kapital riktar blickarna mot vandrarhem i Europa. Orsaken? Lägre kostnader, större tillväxt – och att tomma kontor kan bli vandrarhem. (Foto: Erik Simander /TT)

Ska dubbla på fem år

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A&O, som driver fler än 40 vandrarhem runt om i Europa, siktar på att fördubbla sin portfölj de kommande fem åren.

I Berlin ska företaget öppna Europas största vandrarhem i mitten av 2027, efter en investering på 40 miljoner euro för att bygga om en tidigare kontorsbyggnad till en anläggning med 2 500 bäddar i centrala Berlin.

Det är karaktäristiskt. I de tömda kontorens tid har överflödiga kontorsbyggnader på senare år varit en källa till tillväxt för vandrarhemssektorn.

Att konvertera stora kontorslokaler till hotell kan vara svårt och framför allt dyrt, eftersom stora ytor måste delas upp i rum med egna vatten- och avloppsinstallationer samt tillgång till dagsljus.

Men vandrarhem, medvarierande storlek på sovsalar och en mindre krävande kundkrets, lämpar sig betydligt bättre för detta, konstaterar A&O:s vd Oliver Winter hos FT.

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