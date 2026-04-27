Res för under 300 kronor – och tanka billigare i fem månader  

Experten: Ta ut pensionen redan vid 64

ANNONS

På pensionsfronten har Folksam-experten Håkan Svärdman, återigen, väckt uppmärksamhet med sitt råd om tidigt pensionsuttag.

Det vanliga rådet är annars att vänta med pensionen. Den som gör det får i regel högre månadsbelopp, eftersom pengarna ska betalas ut under kortare tid.

Men ser man till den totala summan som betalas ut under livet kan ett tidigt uttag i vissa fall löna sig.

”Den som tar ut sin allmänna pension och kan jobba vidare från 64 fram till riktålder kan bli en vinnare”, säger Håkan Svärdman.

Enligt hans beräkningar krävs det att man lever till minst 87,5 års ålder för att ett senare uttag ska löna sig totalt. Först då nås brytpunkten där den som väntat har fått ut mer pension totalt än den som började ta ut pengarna vid 64.

Särskilt personer med statistiskt kortare livslängd kan därför tjäna på ett tidigare uttag, menar Svärdman, som listar vilka personer som befinner sig i riskzonen.

Det är en väldigt stor del av 64-åringarna som befinner sig i riskzonen, säger Håkan Svärdman (Foto: Jessica Gow/Folksam och Fredrik Sandberg/TT)

Snart blir det billigare att tanka

ANNONS

En annan nyhet som berör många hushåll är att det från den 1 maj blir billigare att tanka.

Riksdagen har sagt ja till regeringens extra ändringsbudget, vilket innebär att skatten på bensin och diesel sänks tillfälligt. Skattesänkningen gäller från den 1 maj till den 30 september 2026.

För bensin sänks energiskatten med 82 öre per liter. Regeringens bedömning är att bensinpriset därmed blir omkring en krona lägre per liter än det annars skulle ha varit.

För diesel blir effekten mindre. Där handlar det om en sänkning på 319 kronor per kubikmeter, vilket motsvarar ungefär 40 öre per liter vid pump.

För en bensinbilist som kör 900 mil per år innebär sänkningen en besparing på drygt 230 kronor under en femmånadersperiod. För en dieselbilist som kör 1 400 mil handlar det om omkring 120 kronor.

Regeringen vill dock gå längre.

Pensionsbonusen sågas: ”Många kommer att bli besvikna”

Veckans andra stora pensionsnyhet handlar om regeringens så kallade pensionsbonus. Gasen i pensionssystemet, alltså.

ANNONS

Tanken är att pensionssystemets överskott inte bara ska ligga kvar och växa, utan återföras till dagens och framtida pensionärer när systemet går tillräckligt bra.

Reformen har beskrivits som historisk av äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Men redan från början handlade det om ganska små belopp. Enligt de första beräkningarna skulle en genomsnittlig pensionär få ungefär en hundralapp extra i månaden. Vissa skulle få mindre och andra bara några tiotal kronor.

Nu ser det dessutom ut som att bonusen kan utebli helt under premiäråret 2027.

”Det är många som kommer att bli besvikna av det här. Många hoppades ju, när man kom överens om att införa en gas, att det skulle ge lite pengar nästa år. Men så ser det tyvärr inte ut att bli”, har Maria Larsson, ordförande för SPF Seniorerna, tidigare sagt.

Banken: Bostadspriserna stiger i år

Vi avslutar veckan på bostadsmarknaden, där priserna väntas fortsätta uppåt.

När Svensk Mäklarstatistik släppte siffrorna för mars hade priserna på bostadsrätter stigit med 1,9 procent och villapriserna med 1,0 procent.

Även SBAB tror på fortsatt stigande priser. I rapporten Bomarknadsnytt räknar banken med att bostadspriserna ökar med 4,3 procent i år och 4,7 procent nästa år. Bakom uppgången finns framför allt hushållens stigande inkomster.

ANNONS

Men prognosen kommer med flera brasklappar.

”Med anledningen av den större osäkerheten och trögare konjunkturåterhämtningen till följd av konflikten i Mellanöstern har vi reviderat ned prisuppgången på bostäder för i år lite grann”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

SBAB:s huvudscenario är att Riksbanken låter styrräntan ligga kvar på nuvarande nivå under året och en bit in på nästa år. Men även om styrräntan inte ändras kan bolåneräntorna variera.

”Med tanke på det oroliga omvärldsläget bör det också framhållas att alla prognoser nu är förknippade med betydande osäkerhet. Ränteutvecklingen kan bli en helt annan än den vi nu ser framför oss”, säger Boije.

