Efter en längre period av tvekan börjar bostadsmarknaden röra på sig igen. I mars steg priserna, inte minst i Stockholm. En osäker omvärld verkar inte stoppa köparna.
Bostadsmarknaden skakar av sig oron – nu stiger priserna
Trots oro i omvärlden fortsätter de svenska bostadspriserna uppåt.
Under mars ökade priserna på bostadsrätter med 1,9 procent och villor med 1,0 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik. På årsbasis är uppgången nu 3,1 procent för bostadsrätter och 0,8 procent för villor.
Storstockholm drar
Det är framför allt i huvudstaden det händer mest. I Storstockholm steg bostadsrättspriserna med hela 3 procent under månaden. Det kan jämföras med nästan oförändrade priser i Stormalmö och -0,5 procent i Storgöteborg.
”Även om signalerna är lite varierade sett till olika delar av landet så är det helt klart så att Stockholmsmarknaden har vaknat till på en helt ny vår-rusig nivå”, säger Erik Wikander, vd Svensk Fastighetsförmedling. Han får medhåll från Irja Amolin, vd Bjurfors Sverige:
”Stockholm fortsätter att driva på marknaden och agera lok i uppgången. Redan i höstas när de nya bolånereglerna presenterades såg vi ett ökat tryck i budgivningarna, särskilt i innerstaden. Det har förstärkts de senaste månaderna”, säger hon.
Fler affärer – trots oron
Bakom uppgången finns flera drivkrafter. Enligt Wikander har nya bolåneregler och ett höjt bolånetak spelat en stor roll.
”Trots en orolig omvärld ökar antal gjorda bostadsrättsaffärer rejält under mars inför införandet av nya amorteringsregler och höjt bolånetak från april”.
Samtidigt ökade aktiviteten tydligt på marknaden, med fler visningsgäster och budgivare.
Villamarknaden släpar efter
Villamarknaden utvecklas förvisso svagare. Antalet affärer har minskat jämfört med i fjol (-8 procent), även om priserna stiger svagt.
”Om bostadsrättsmarknaden är mars månads vinnare med en stark ökning i antal affärer, så ser vi istället på villamarknaden en svag minskning i försäljningsvolym under månaden”, konstaterar Wikander.
Osäker framtid – men bättre läge
Trots global oro och stigande energipriser finns ljuspunkter. Lägre inflation än väntat kan minska trycket på räntorna.
”Det minskar risken för stigande räntor i närtid, trots det osäkra omvärldsläget”, säger Wikander.
Samtidigt pekar mycket på att flyttbehoven är fortsatt starka och att marknaden nu sakta börjar hitta tillbaka till ett mer aktivt läge.
