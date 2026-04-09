Bostadsmarknaden skakar av sig oron – nu stiger priserna

Storstockholm drar

Det är framför allt i huvudstaden det händer mest. I Storstockholm steg bostadsrättspriserna med hela 3 procent under månaden. Det kan jämföras med nästan oförändrade priser i Stormalmö och -0,5 procent i Storgöteborg.

”Även om signalerna är lite varierade sett till olika delar av landet så är det helt klart så att Stockholmsmarknaden har vaknat till på en helt ny vår-rusig nivå”, säger Erik Wikander, vd Svensk Fastighetsförmedling. Han får medhåll från Irja Amolin, vd Bjurfors Sverige:

”Stockholm fortsätter att driva på marknaden och agera lok i uppgången. Redan i höstas när de nya bolånereglerna presenterades såg vi ett ökat tryck i budgivningarna, särskilt i innerstaden. Det har förstärkts de senaste månaderna”, säger hon.