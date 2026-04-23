Riksdagen har klubbat skattesänkningen. Men effekten för hushållen blir mindre än många tror – samtidigt som åtgärden väcker en större ekonomisk diskussion.
Nya beskedet: Bensin och diesel blir billigare från maj
Från den 1 maj sänks skatten på bensin och diesel i Sverige.
Beslutet gäller till och med den 30 september och innebär att priset vid pump sjunker med omkring en krona per liter bensin och 40 öre för diesel.
Det är en tydlig åtgärd från regeringen i ett läge där energipriser fortsatt pressar hushållen.
Men bakom rubrikerna döljer sig en mer nyanserad ekonomisk verklighet. Samtidigt kommer skattesänkningen i ett läge där Sveriges energipolitik redan är under press.
Nya genomgångar visar att miljardbelopp flyttas från klimatinvesteringar till lägre drivmedelspriser, vilket markerar en tydlig politisk omprioritering.
Begränsad effekt i plånboken
Trots sänkningen handlar det om relativt små belopp för den enskilde bilisten.
En normalförare beräknas spara mellan cirka 120 och 230 kronor under hela perioden.
Samtidigt har drivmedelspriserna stigit kraftigt de senaste åren. Enligt beräkningar motsvarar skattesänkningen bara en mindre del av de kostnadsökningar som redan skett.
Det innebär att reformen i praktiken fungerar mer som en dämpning än en verklig lättnad.
En dyr signalpolitik
För staten är kostnaden betydligt större.
Skattesänkningen beräknas minska skatteintäkterna med omkring 1,6 miljarder kronor.
Beslutet är därmed inte bara en fråga om privatekonomi, utan om prioriteringar i statsbudgeten. Regeringen motiverar åtgärden med behovet av att stötta hushåll i ett osäkert ekonomiskt läge.
Kritiker menar däremot att effekten är begränsad och att reformen riskerar att försvåra klimatomställningen.
Drivs av global oro
De senaste årens geopolitiska spänningar och stigande energipriser har pressat upp kostnaderna för både hushåll och företag.
Skattesänkningen ska därför ses som en del av en bredare strategi för att hantera externa chocker snarare än en långsiktig förändring av energipolitiken.
Regeringen har dessutom öppnat för ytterligare sänkningar, om EU ger klartecken. Det skulle i så fall kunna pressa priserna ytterligare under året.
