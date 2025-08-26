“Historiskt beslut” för pensionen  – men "ett svek" mot pensionärerna

”Vi har fattat ett historiskt beslut som på sikt kommer ge mer pengar i plånboken till dagens pensionärer – men också till morgondagens pensionärer”.

Så kommenterade Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) den förändring i pensionssystemet som beskrivs som en av de största på flera decennier.

Kontentan av beslutet är att om inkomstpensionens överskott blir tillräckligt stort, ska en del av pengarna fördelas till pensionärerna.

Men Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, är inte fullt så imponerad.

“Att Pensionsgruppen till slut, efter 21 år, äntligen kan samlas kring ett beslut är utmärkt, men deras förslag är långt ifrån tillräckligt för att stoppa det pågående raset i det allmänna pensionssystemet”, säger han till Dagens PS.

”En alldeles för trög gas”

“Det är en alldeles för trög gas de föreslår, som mer tar hänsyn till statens reformutrymme än pensionärernas pensioner”, fortsätter Svärdman.

Han pekar på att pensionärerna i praktiken bara får en marginell höjning.

”Runt 70 till 100 kronor mer per månad”.

Svärdman anser att gasen borde slå till redan vid ett överskott på 10 procent, inte 15 som nu föreslås. Dessutom vill han se en höjning av pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent samt en modernisering av garantipensionen.

“Vill gruppen verkligen ge ett historiskt avtryck ska de slipa på förslaget och stärka gasen samt höja pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent och modernisera garantipensionen. Det skulle verkligen sätta stopp för det pågående pensionsraset”, säger han.