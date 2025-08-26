Dagens PS
“Historiskt beslut” för pensionen  – men "ett svek" mot pensionärerna

Pensionärerna
Lo kallar beslutet ”ett svek mot arbetare som byggt vårt land” (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

När regeringen och Pensionsgruppen presenterade den nya ”gasen” i pensionssystemet kallades det för ett historiskt beslut. Men “den praktiska effekten kommer vara medioker”, konstaterar pensionsexperten. 

”Vi har fattat ett historiskt beslut som på sikt kommer ge mer pengar i plånboken till dagens pensionärer – men också till morgondagens pensionärer”. 

Så kommenterade Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) den förändring i pensionssystemet som beskrivs som en av de största på flera decennier. 

Kontentan av beslutet är att om inkomstpensionens överskott blir tillräckligt stort, ska en del av pengarna fördelas till pensionärerna. 

Men Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, är inte fullt så imponerad. 

“Att Pensionsgruppen till slut, efter 21 år, äntligen kan samlas kring ett beslut är utmärkt, men deras förslag är långt ifrån tillräckligt för att stoppa det pågående raset i det allmänna pensionssystemet”, säger han till Dagens PS. 

Läs mer: 1 200 kronor höjd pension – kritik: “Svek mot de som byggt landet”. E55

”En alldeles för trög gas”

“Det är en alldeles för trög gas de föreslår, som mer tar hänsyn till statens reformutrymme än pensionärernas pensioner”, fortsätter Svärdman. 

Han pekar på att pensionärerna i praktiken bara får en marginell höjning.

”Runt 70 till 100 kronor mer per månad”. 

Svärdman anser att gasen borde slå till redan vid ett överskott på 10 procent, inte 15 som nu föreslås. Dessutom vill han se en höjning av pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent samt en modernisering av garantipensionen.

“Vill gruppen verkligen ge ett historiskt avtryck ska de slipa på förslaget och stärka gasen samt höja pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent och modernisera garantipensionen. Det skulle verkligen sätta stopp för det pågående pensionsraset”, säger han. 

Ny gas I systemet pensionsgruppen
Pensionsgruppen höll en gemensam pressträff (Foto: Anders Wiklund/TT)
“Ett svek” 

Även LO rasar mot beslutet. 

”Det är ett svek mot arbetare som byggt vårt land. De hade kunnat få mer pengar här och nu från pensionssystemet”, säger LOs ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande

Han menar att en lägre överskottsnivå hade kunnat ge flera miljarder mer i pensioner.

“Pensionsgruppen hade en möjlighet att ge arbetare som byggt vårt land betydligt mer i plånboken. I stället fortsätter de politiska partierna att väja för problemen”, konstaterar Lindholm.

”En hundralapp per månad ungefär”

Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, bedömer även han att effekten blir begränsad.

Han ställer sig dock positiv till beslutet. 

“Det är bra att det blir tydligt att överskott ska delas ut. Det är pensionärerna och pensionsspararna som får ta smällen vid dåliga tider och då är det rimligt att samma pensionssparare också får del av särskilt goda tider. Som princip så blir systemet mer logiskt och rättvist på det sättet”, säger han till Dagens PS. 

Men hur mycket mer pengar det handlar om?

 ”Jag har inte räknat på det själv men vad jag förstått skulle det handla om en hundralapp per månad ungefär”. 

“Beslutet är klart en framgång för Pensionsgruppen som nu består av riksdagens samtliga åtta partier vilket ska borga för att överenskommelserna blir långsiktigt hållbara. Huruvida det blir stora positiva pensionseffekter framöver står dock skrivet i stjärnorna. Det är mer osäkert”, fortsätter han. 

“Mediokert”

Pensionsgruppen beskriver beslutet som ett historiskt steg, inte minst eftersom samtliga åtta riksdagspartier nu står bakom. 

Tittar vi på den faktiska, ekonomiska effekten för pensionärerna, finns det inte lika mycket att jubla för. 

Svärdman sammanfattar: 

“Historiskt i den meningen att Pensionsgruppen äntligen kom till beslut. Handlingskraften har tidigare lyst med sin frånvaro. Men den praktiska effekten kommer vara medioker, vilket är det viktiga i sammanhanget”. 

Läs också: Historiskt beslut: Ny ”gas” ska ge högre pensioner. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

