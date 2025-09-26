Köpläge för fritidshus – här är det billigast just nu 

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Kronoberg oförändrat

Kronobergs län sticker ut som det enda i landet där priserna ligger kvar på samma nivåer som under pandemin. Här kostar ett fritidshus i genomsnitt 1,4 miljoner kronor.

I Norrbotten – som har Sveriges lägsta fritidshuspriser – är snittet 1,07 miljoner kronor. Där har prisfallet varit marginellt, bara 1 procent.

”För den som är intresserad av att köpa fritidshus kan det vara ett ganska bra läge just nu. Priserna har stabiliserats och ligger en bra bit under tidigare toppnivåer. Samtidigt är utbudet historiskt högt, vilket ger köparen fler valmöjligheter och möjlighet att hitta något som passar både pris och smak”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

ANNONS

Här är det billigast att köpa fritidshus just nu:

Norrbotten: 1,07 Mkr

1,07 Mkr Örebro: 1,11 Mkr

1,11 Mkr Västernorrland: 1,13 Mkr

1,13 Mkr Gävleborg: 1,27 Mkr

1,27 Mkr Västmanland: 1,33 Mkr

1,33 Mkr Kronoberg: 1,39 Mkr

1,39 Mkr Värmland: 1,39 Mkr

1,39 Mkr Jönköping: 1,44 Mkr

1,44 Mkr Uppsala: 1,50 Mkr

1,50 Mkr Dalarna: 1,58 Mkr

Stockholm dyrast i landet

Stockholm är, kanske föga förvånande, det dyraste länet för den som drömmer om ett fritidshus. Ett genomsnittligt objekt kostar strax över 3 miljoner kronor. Det är omkring 370 000 kronor billigare än under pandemins topp, men prisnivån ligger ändå klart högre än i övriga landet.

När Länsförsäkringar räknade på årskostnaden för ett fritidshus i Sveriges olika län hamnade Stockholm i topp även där. Kostnaden per år ligger på över 109 000 kronor. Billigast är Kronoberg med en årskostnad på 72 206 kronor.

Ett fritidshus kostar i snitt 92 000 kronor per år (Foto: Pexels)

Köpa eller hyra?

Med tanke på att priserna på fritidshus har ökat med nästan 90 procent på tio år, krävs det ofta en kontantinsats på flera hundra tusen kronor för att kunna köpa ett fritidhus.

Det gör att vissa i stället väljer att hyra sommarstuga några veckor per år.

ANNONS

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Läget avgör lönsamheten

Om ett köp blir en bra affär beror mycket på platsen. Fritidshus nära vatten eller i områden med hög efterfrågan har ofta bättre förutsättningar för att stiga i värde över tid. Men för den som söker flexibilitet kan hyralternativet vara mer attraktivt – särskilt om man inte vill binda upp sig på lång sikt.

Oavsett vägval är marknaden just nu ovanligt fördelaktig för köpare. Priserna är ned från toppnivåerna och utbudet är större än på länge – något som ger spekulanter fler alternativ än på många år.

Vill du läsa mer om fritidhusmarknaden? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.