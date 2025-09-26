Efter pandemins rusning på fritidshusmarknaden har priserna sjunkit tillbaka. På flera håll i landet kan köpare nu göra fynd.
Köpläge för fritidshus – här är det billigast just nu
Intresset för fritidshus har förvisso vuxit igen under 2025. Under första halvåret såldes 23 procent fler fritidshus i Sverige än under samma period 2024. Det konstaterade Dagens PS i juli.
Nu visar nya siffror från Hemnet var priserna har sjunkit mest.
Gotland tappade mest
Gotland sticker ut som länet med det största prisfallet. Här ligger genomsnittspriset för ett fritidshus nu på knappt 2,4 miljoner kronor – en nedgång på 27 procent jämfört med toppnoteringarna under pandemin. Det innebär att ett hus på ön i genomsnitt kostar nästan 900 000 kronor mindre jämfört med rekordnivåerna.
Även i län som Västernorrland och Örebro har nedgången varit påtaglig, med prisfall på 18 respektive 15 procent. I båda länen ligger genomsnittspriset på drygt 1,1 miljoner kronor.
Kronoberg oförändrat
Kronobergs län sticker ut som det enda i landet där priserna ligger kvar på samma nivåer som under pandemin. Här kostar ett fritidshus i genomsnitt 1,4 miljoner kronor.
I Norrbotten – som har Sveriges lägsta fritidshuspriser – är snittet 1,07 miljoner kronor. Där har prisfallet varit marginellt, bara 1 procent.
”För den som är intresserad av att köpa fritidshus kan det vara ett ganska bra läge just nu. Priserna har stabiliserats och ligger en bra bit under tidigare toppnivåer. Samtidigt är utbudet historiskt högt, vilket ger köparen fler valmöjligheter och möjlighet att hitta något som passar både pris och smak”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.
Här är det billigast att köpa fritidshus just nu:
- Norrbotten: 1,07 Mkr
- Örebro: 1,11 Mkr
- Västernorrland: 1,13 Mkr
- Gävleborg: 1,27 Mkr
- Västmanland: 1,33 Mkr
- Kronoberg: 1,39 Mkr
- Värmland: 1,39 Mkr
- Jönköping: 1,44 Mkr
- Uppsala: 1,50 Mkr
- Dalarna: 1,58 Mkr
Stockholm dyrast i landet
Stockholm är, kanske föga förvånande, det dyraste länet för den som drömmer om ett fritidshus. Ett genomsnittligt objekt kostar strax över 3 miljoner kronor. Det är omkring 370 000 kronor billigare än under pandemins topp, men prisnivån ligger ändå klart högre än i övriga landet.
När Länsförsäkringar räknade på årskostnaden för ett fritidshus i Sveriges olika län hamnade Stockholm i topp även där. Kostnaden per år ligger på över 109 000 kronor. Billigast är Kronoberg med en årskostnad på 72 206 kronor.
Köpa eller hyra?
Med tanke på att priserna på fritidshus har ökat med nästan 90 procent på tio år, krävs det ofta en kontantinsats på flera hundra tusen kronor för att kunna köpa ett fritidhus.
Det gör att vissa i stället väljer att hyra sommarstuga några veckor per år.
Läget avgör lönsamheten
Om ett köp blir en bra affär beror mycket på platsen. Fritidshus nära vatten eller i områden med hög efterfrågan har ofta bättre förutsättningar för att stiga i värde över tid. Men för den som söker flexibilitet kan hyralternativet vara mer attraktivt – särskilt om man inte vill binda upp sig på lång sikt.
Oavsett vägval är marknaden just nu ovanligt fördelaktig för köpare. Priserna är ned från toppnivåerna och utbudet är större än på länge – något som ger spekulanter fler alternativ än på många år.
Vill du läsa mer om fritidhusmarknaden? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
