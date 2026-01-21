Efter några år i bakvattnet är fritidshusmarknaden på väg upp igen. Nya siffror visar att intresset för sommarstugor och lantliga tillflykter ökade under 2025.
Här finns Sveriges billigaste fritidshus: “Börja leta redan nu”
Under pandemiåren gick fritidshusen starkt. När vardagen normaliserades svalnade dock intresset.
Men 2025 markerar ett trendbrott. Totalt såldes 5 550 fritidshus under året, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2024 och den högsta nivån sedan 2021. Även i kronor räknat ökade marknaden. Den totala omsättningen landade på 10,8 miljarder kronor – upp 14 procent på ett år.
Priserna har däremot inte rusat. Det genomsnittliga fritidshuset kostade 1,96 miljoner kronor under 2025, en uppgång på 2,5 procent. Trots ökningen ligger priserna fortfarande drygt två procent under toppnivåerna från 2022. Det visar siffror från Hemnet.
Här finns de billigaste fritidshusen
För den som drömmer om ett fritidshus för en billigare peng finns flera alternativ. De lägsta genomsnittspriserna under 2025 noterades i Norrbotten, där ett fritidshus i snitt kostade 1,06 miljoner kronor.
Även Gävleborg, Västernorrland och Örebro hör till de billigare länen, med genomsnittspriser runt eller strax över 1,1-1,2 miljoner kronor.
I andra delar av landet är prislappen betydligt högre. Stockholm toppar, inte helt oväntat, listan med ett genomsnittspris på 3,10 miljoner kronor. Även Jämtland, Halland och Gotland ligger högt, med priser långt över rikssnittet.
Sveriges 10 billigaste län att köpa fritidshus i
- Norrbottens län: 1,06 miljoner kronor
- Örebro län: 1,13 miljoner kronor
- Västernorrlands län: 1,18 miljoner kronor
- Gävleborgs län: 1,20 miljoner kronor
- Västmanlands län: 1,31 miljoner kronor
- Jönköpings län: 1,33 miljoner kronor
- Kronobergs län: 1,38 miljoner kronor
- Värmlands län: 1,40 miljoner kronor
- Uppsala län: 1,50 miljoner kronor
- Västerbottens län: 1,65 miljoner kronor
Källa: Hemnet
Driftkostnaden kan avgöra vad som är ”billigt”
Men inköpspriset är bara en del av kalkylen. När löpande kostnader räknas in blir skillnaderna mellan länen ännu tydligare.
I Kronoberg är den totala årskostnaden för ett fritidshus cirka 72 000 kronor – den lägsta i landet. Det motsvarar drygt 6 000 kronor per vecka om huset används tre månader per år, enligt siffror från Länsförsäkringar.
Även Örebro och Norrbotten ligger lågt, med årskostnader på runt 77 000-80 000 kronor.
I Stockholm är motsvarande siffra betydligt högre: över 109 000 kronor per år, eller drygt 9 000 kronor per vecka vid tre månaders användning.
Rikssnittet ligger på cirka 92 000 kronor per år.
Sveriges 10 billigaste län att äga fritidshus i
- Kronobergs län: 72 206 kronor per år
- Örebro län: 77 164 kronor per år
- Norrbottens län: 79 664 kronor per år
- Värmlands län: 81 755 kronor per år
- Västernorrlands län: 81 914 kronor per år
- Västmanlands län: 82 188 kronor per år
- Jönköpings län: 82 967 kronor per år
- Gävleborgs län: 83 492 kronor per år
- Skåne län: 85 686 kronor per år
- Uppsala län: 86 675 kronor per år
Källa: Länsförsäkringar
Nya rekord – trots försiktiga prisökningar
Även om prisuppgången på riksnivå varit relativt måttlig sattes nya prisrekord i tre län under året: Blekinge, Kronoberg och Västra Götaland. Det visar att efterfrågan är tillbaka, men att köparna fortfarande är mer selektiva än under pandemins mest intensiva år.
“I takt med att de ekonomiska förutsättningarna har förbättrats har också efterfrågan på fritidshus återigen ökat. Priserna stiger något, men framför allt har aktiviteten – i form av antal försäljningar – ökat tydligt. Och för den som är intresserad av att köpa ett fritidshus inför sommaren kan det vara läge att börja leta redan nu, då utbudet är rekordhögt för säsongen”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.
Stort utbud inför sommaren
En viktig pusselbit i återhämtningen är just utbudet. Inför sommarsäsongen är antalet fritidshus till salu rekordhögt, vilket kan ge köpare ett bättre förhandlingsläge – särskilt i de billigare länen.
Sammantaget pekar siffrorna på en fritidshusmarknad som har vaknat till liv igen. Aktiviteten ökar, omsättningen stiger och i vissa delar av landet pressas priserna upp till nya rekord.
Men för den prismedvetne finns det fortfarande gott om möjligheter att hitta ett fritidshus till en relativt låg kostnad – om man är beredd att titta bortom de mest populära länen.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Här finns Sveriges billigaste fritidshus: “Börja leta redan nu”
