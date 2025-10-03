Klimatrisker skapar oro på bostadsmarknaden

Extremväder blir allt vanligare, något som påverkar svenska bostadsägare på flera sätt.

Bland annat visar en ny undersökning från SBAB att drygt hälften av husägarna är oroliga för att klimatförändringarna ska orsaka skador på deras fastigheter.

Vattenbrist toppar listan över orosmoment (32 procent), följt av översvämningar (24 procent), höga temperaturer (16 procent), ökad brandrisk till följd av torka (16 procent) och ras, skred eller erosion (13 procent).

Ungefär en tredjedel oroar sig också för att klimatriskerna kan påverka bostadens framtida marknadsvärde.

Kunskapsluckor om risker och försäkring

Trots att flera aktörer, som kommuner och försäkringsbolag, förbättrat sin information om klimatrisker, uppger sju av tio husägare att de inte vet vart de ska vända sig för vägledning.

Bara 16 procent vet om deras hem- och villaförsäkring faktiskt täcker skador som orsakas av exempelvis översvämningar, erosion eller brand.

“Om man har ett hus som ligger i ett utsatt område är det viktigt att kartlägga vilka risker som påverkar fastigheten, vidta förebyggande åtgärder och se över försäkringsskyddet”, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på SBAB, i ett pressmeddelande.