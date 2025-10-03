Dagens PS
Klimatrisker skapar oro på bostadsmarknaden

Husägare klimat
Översvämningar Torneälv. Fler husägare oroar sig för klimatrisker (Foto: Lisa Björk/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

En växande skara husägare inser att de själva måste skydda sina bostäder mot klimatrelaterade skador. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor kring både risker och försäkringsskydd. 

Extremväder blir allt vanligare, något som påverkar svenska bostadsägare på flera sätt

Bland annat visar en ny undersökning från SBAB att drygt hälften av husägarna är oroliga för att klimatförändringarna ska orsaka skador på deras fastigheter. 

Vattenbrist toppar listan över orosmoment (32 procent), följt av översvämningar (24 procent), höga temperaturer (16 procent), ökad brandrisk till följd av torka (16 procent) och ras, skred eller erosion (13 procent).

Ungefär en tredjedel oroar sig också för att klimatriskerna kan påverka bostadens framtida marknadsvärde.

Kunskapsluckor om risker och försäkring

Trots att flera aktörer, som kommuner och försäkringsbolag, förbättrat sin information om klimatrisker, uppger sju av tio husägare att de inte vet vart de ska vända sig för vägledning.

Bara 16 procent vet om deras hem- och villaförsäkring faktiskt täcker skador som orsakas av exempelvis översvämningar, erosion eller brand.

“Om man har ett hus som ligger i ett utsatt område är det viktigt att kartlägga vilka risker som påverkar fastigheten, vidta förebyggande åtgärder och se över försäkringsskyddet”, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på SBAB, i ett pressmeddelande. 

En klar majoritet, 84 procent, anser att fastighetsmäklare borde vara skyldiga att informera om klimatrisker i samband med försäljning. 

Det skulle göra bostadsaffärer tryggare och hjälpa fler att fatta medvetna beslut.

klimat
Översvämningar i ett bostadsområde i Gävle efter kraftiga skyfall 2021. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Husägare tar mer ansvar

Samtidigt ökar insikten om det egna ansvaret. I dag anser 68 procent av husägarna att de själva bär huvudansvaret för att skydda sitt hus mot skador – en kraftig ökning från 43 procent för två år sedan och 63 procent i fjol

En av fem har redan vidtagit förebyggande åtgärder, till exempel dränerat, förstärkt taket eller planterat träd för att minska riskerna.

“Det är glädjande att se att allt fler husägare tar ett aktivt ansvar för att skydda sina hem mot naturens påfrestningar”, säger Karin Stenmar.

Undersökningen genomfördes i september 2025 och omfattar cirka 1 000 svenska villa- och radhusägare.

Här kan du läsa mer om hur du kan skydda ditt hus mot klimatrisker.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

