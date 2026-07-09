Här får du mest semester för pengarna – oväntade staden etta

Prag.

Den tjeckiska huvudstaden får högst betyg i resebolaget Hoppas genomgång av Europas bästa budgetresor 2026.

Bolaget har jämfört populära resmål utifrån flera kostnader som snabbt kan dra i väg på semestern: hotell, mat, öl, kollektivtrafik, airport transfer och antal budgetvänliga sevärdheter.

Läs även: Strandtomt för 850 000 kronor – har varit till salu i 20 år. Dagens PS

Prag tar förstaplatsen

Prag hamnar etta med ett budgetbetyg på 8,07 av 10.

Ett trestjärnigt hotell i staden kostar förvisso, i snitt, 101,44 euro per natt – dyrt, alltså. Men Prag vinner på helheten.

Här finns nämligen 619 budgetvänliga sevärdheter, bland annat slottsområdet kring Pragborgen och den historiska Waldsteinträdgården från 1600-talet. Det är mer än dubbelt så många som studiens snitt på 272 budgetvänliga attraktioner.

Även mat och dryck håller nere semesterkostnaden. En måltid på en restaurang kostar i snitt 10,05 euro, drygt 110 kronor, medan en lokal öl ligger på cirka 2,72 euro.

ANNONS

Dessutom är Prag cirka 27,7 procent billigare än Stockholm, enligt siffror från Numbeo.

Missa inte: Spanienmarknaden glöder – här kan svenskar hitta billigare bostäder. Dagens PS