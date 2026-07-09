En ny kartläggning pekar ut Europas mest prisvärda resmål 2026. Och den här gången är det inte någon av de vanliga budgetfavoriterna som tar hem förstaplatsen.
Här får du mest semester för pengarna – oväntade staden etta
Billiga hotell och låga restaurangnotor brukar ofta föra tankarna till städer i Rumänien, Bulgarien, Albanien och Nordmakedonien. Det är också länder som gång på gång placerar sig högt i budgetrankningar. Men den här gången är det en annan europeisk stad som tar hem segern.
Prag.
Den tjeckiska huvudstaden får högst betyg i resebolaget Hoppas genomgång av Europas bästa budgetresor 2026.
Bolaget har jämfört populära resmål utifrån flera kostnader som snabbt kan dra i väg på semestern: hotell, mat, öl, kollektivtrafik, airport transfer och antal budgetvänliga sevärdheter.
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Prag tar förstaplatsen
Prag hamnar etta med ett budgetbetyg på 8,07 av 10.
Ett trestjärnigt hotell i staden kostar förvisso, i snitt, 101,44 euro per natt – dyrt, alltså. Men Prag vinner på helheten.
Här finns nämligen 619 budgetvänliga sevärdheter, bland annat slottsområdet kring Pragborgen och den historiska Waldsteinträdgården från 1600-talet. Det är mer än dubbelt så många som studiens snitt på 272 budgetvänliga attraktioner.
Även mat och dryck håller nere semesterkostnaden. En måltid på en restaurang kostar i snitt 10,05 euro, drygt 110 kronor, medan en lokal öl ligger på cirka 2,72 euro.
Dessutom är Prag cirka 27,7 procent billigare än Stockholm, enligt siffror från Numbeo.
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Solsemester till lägre pris
På andra plats hamnar Antalya i Turkiet.
Där kostar ett trestjärnigt hotell i snitt 58,50 euro per natt, nästan exakt hälften av studiens genomsnitt. För den som vill ha sol, strand och varma kvällar utan att betala Medelhavspriser sticker Antalya alltså ut.
Dessutom är transferkostnaden från flygplatsen låg.
Här är maten billigast
Trea på listan är Skopje i Nordmakedonien.
Här är det framför allt vardagskostnaderna som gör skillnad. En billig restaurangmåltid kostar i snitt 6,57 euro medan en lokal öl landar på 2,47 euro – det lägsta ölpriset i hela kartläggningen.
Även hotellpriserna är låga. Ett trestjärnigt hotell kostar i snitt 49 euro per natt, vilket bara är marginellt dyrare än i Tirana.
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Billigast hotell i Tirana
Tirana tar i sin tur hem priset för billigast hotell. I den albanska huvudstaden kostar ett trestjärnigt boende i snitt 48,66 euro per natt. Dessutom är Tirana, enligt Forex, Europas billigaste storstad.
Topp tio enligt rankningen:
- Prag, Tjeckien
- Antalya, Turkiet
- Skopje, Nordmakedonien
- Belgrad, Serbien
- Sarajevo, Bosnien och Hercegovina
- Budapest, Ungern
- Tirana, Albanien
- Sofia, Bulgarien
- Bukarest, Rumänien
- Kraków, Polen
Vinnare i olika priskategorier:
- Bäst totalt: Prag, Tjeckien
- Billigast hotell: Tirana, Albanien
- Billigast mat och dryck: Skopje, Nordmakedonien
- Billigast kollektivtrafik: Belgrad, Serbien
- Billigast airport transfer: Korfu, Grekland
- Flest budgetvänliga sevärdheter: Rom, Italien
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