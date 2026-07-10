Polisen varnar: Liga gör inbrott i bilen – sedan länsas ditt hem

Men när en dörr stängs tycks tjuvarna leta efter en annan väg in. Nu används bilen i stället som en genväg till ditt hem.

I Malmö har polisen på bara några veckor sett sju likartade fall där ett inbrott i bilen blivit startskottet för ännu ett inbrott – hemma hos bilägaren.

Polisen misstänker att en liga kan ligga bakom.

”Det är jättejobbigt för dem som drabbas. Det är en tydlig trend att några ägnar sig åt precis det här tillvägagångssättet”, säger Nils Norling, Malmöpolisens presstalesperson, till Sydsvenskan.

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Familjen var och badade

I ett av fallen hade en familj parkerat bilen vid Sibbarp för att ta ett kvällsdopp. När pappan kom tillbaka ungefär en timme senare var en bilruta krossad.

Både plånboken och hemnycklarna var borta.

När familjen senare kom hem stod ytterdörren olåst. Inne i bostaden hade tjuvarna letat igenom rummen och fått med sig flera värdesaker.

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”När de kommer in i bostaden är det tydligt att den blivit genomsökt, och att någon fått med sig en mängd olika värdesaker”, säger Nils Norling.

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