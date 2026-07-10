Ett krossat bilfönster kan vara början på något betydligt värre. Polisen varnar nu för en ny metod där tjuvar först tar sig in i parkerade bilar och därefter fortsätter till bilägarens bostad.
Polisen varnar: Liga gör inbrott i bilen – sedan länsas ditt hem
Bilstölderna har minskat i Sverige, något som inte minst beror på ett mer långsiktigt och samordnat arbete från polis och andra myndigheter mot internationella brottsnätverk.
Men när en dörr stängs tycks tjuvarna leta efter en annan väg in. Nu används bilen i stället som en genväg till ditt hem.
I Malmö har polisen på bara några veckor sett sju likartade fall där ett inbrott i bilen blivit startskottet för ännu ett inbrott – hemma hos bilägaren.
Polisen misstänker att en liga kan ligga bakom.
”Det är jättejobbigt för dem som drabbas. Det är en tydlig trend att några ägnar sig åt precis det här tillvägagångssättet”, säger Nils Norling, Malmöpolisens presstalesperson, till Sydsvenskan.
Läs även: Nu får du sno på om du vill köra för fort. Dagens PS
Familjen var och badade
I ett av fallen hade en familj parkerat bilen vid Sibbarp för att ta ett kvällsdopp. När pappan kom tillbaka ungefär en timme senare var en bilruta krossad.
Både plånboken och hemnycklarna var borta.
När familjen senare kom hem stod ytterdörren olåst. Inne i bostaden hade tjuvarna letat igenom rummen och fått med sig flera värdesaker.
”När de kommer in i bostaden är det tydligt att den blivit genomsökt, och att någon fått med sig en mängd olika värdesaker”, säger Nils Norling.
Missa inte: Strandtomt för 850 000 kronor – har varit till salu i 20 år. Dagens PS
Slår till medan ägaren är borta
Tillvägagångssättet har varit likartat i samtliga fall. Först bryter sig tjuvarna in i en bil och stjäl nycklar. Därefter tar de reda på var bilägaren bor och åker dit innan personen hunnit hem.
”Bostadsinbrotten har i regel skett medan målsägande fortfarande är och handlar eller gör sina ärenden”, säger Nils Norling.
Bilinbrotten har främst skett på större parkeringar vid varuhus och badplatser. Väl inne i bostäderna har tjuvarna framför allt tagit elektronik, smycken och andra värdesaker som är enkla att bära med sig.
Polisen uppmanar nu bilister att aldrig lämna kvar väskor, nycklar, elektronik eller andra värdeföremål i bilen – inte ens under ett kortare ärende.
Läs också: Så skyddar du ditt hem från inbrott i sommar. E55