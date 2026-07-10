Sverige sämst i Norden – och landet där pensionen räcker längre

Detta händer om AI-bubblan spricker

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Vidare till premiepensionen och den risk många svenskar kanske inte tänker på.

Runt 5,8 miljoner svenskar sparar i statliga AP7. Färre vet att aktiedelen är belånad och tungt viktad mot samma amerikanska teknikjättar som nu pekas ut i varningar om en möjlig AI-bubbla.

AP7 Aktiefond, som utgör hela aktiedelen fram till 55 års ålder, använder hävstång genom valutaderivat.

En global upp- eller nedgång på 10 procent blir därför 12,5 procent i fonden. Belåningen ligger i dag på upp till 25 procent, enligt Pensionsmyndigheten.

Fonden äger visserligen fler än 3 000 bolag och liknar i grunden ett globalt index. Men de amerikanska jättarna väger tungt. Magnificent Seven har stått för över 20 procent av fondens kapital, enligt AP7 egen förvaltningsledning.

För den som är ung och har många år kvar till pensionen kan en nedgång hinna återhämtas. Men för den som närmar sig pensionen och inte vill ha hög risk kan det vara värt att se över sitt val.

Läs vidare här: Detta händer med din pension om AI-bubblan spricker. Dagens PS

Runt 5,8 miljoner svenskar har premiepensionen i en fond som är belånad och tungt viktad mot AI-jättarna. Så påverkas din pension. (Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / TT)

Länder där pensionen räcker längre

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I veckan har vi också blickat ut i Europa. För var räcker egentligen pensionen längst?

Svaret beror på vad man är ute efter.

För den som vill ha låg skatt kan Frankrike vara ett alternativ. I ett räkneexempel från Sparsam Skatt räknar man på ett gift par som flyttar till Frankrike vid 67 års ålder.

Båda har 30 000 kronor i pension per månad, varav 20 000 kronor är allmän pension och 10 000 kronor är tjänstepension från privat sektor.

I exemplet landar den totala skatten på 51 400 kronor per år för paret. Det motsvarar en effektiv skatt på 7 procent.

Men låg skatt är inte samma sak som låg vardagskostnad.

För den som framför allt vill leva billigt riktas blicken i stället mot östra och sydöstra Europa. I Rumänien är levnadskostnaden i snitt 39,6 procent lägre än i Sverige och hyran 46,1 procent lägre.

Läs vidare här: Pensionen räcker längre här – 7 procent i skatt eller 8 700 kr per månad. Dagens PS

Knepet före 65 som kan spara tusenlappar

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Vidare till ett pensionsknep som redan upptäckts av tusentals.

Det handlar om det som ibland kallas smygpension. Den som börjar ta ut en liten del av den allmänna pensionen kan få ett pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten.

Det intyget kan i sin tur ge rabatt på allt från kollektivtrafik till tåg, färjor, badhus, gym, bio och kultur.

Det räcker att ta ut en liten del av premiepensionen. Du kan ta ut så lite som 25 procent av premiepensionen – några hundralappar före skatt – tre år före din riktålder.

I Stockholm har knepet blivit så vanligt att Pensionsmyndigheten kallar dem för SL-pensionärer. Ett vanligt månadskort i SL-trafiken kostar 1 060 kronor, medan pensionärspriset ligger på 650 kronor.

För en pendlare kan det alltså handla om flera tusenlappar om året.

Läs vidare här: Knepet: Ta ut lite pension före 65 – och spara tusenlappar. Dagens PS

Pensionen kan bli ett nytt kapitel

Vi avslutar veckan med en annan sida av pensionen.

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När vi pratar pension handlar det ofta om pengar. Hur mycket får man? Hur länge räcker det? När ska man ta ut den?

Men pensionen handlar också om tid.

Enligt tidningen Kiplingers ”1 000-timmarsregel” frigör pensionen ungefär 1 000 timmar om året som tidigare gick åt till jobbet. På tio år blir det omkring 10 000 timmar.

Det är tid nog att bli riktigt bra på nästan vad som helst.

Forskning ger dessutom stöd för att nya intressen kan göra mer nytta än man kanske tror. Neuroforskaren Agustín Ibáñez har efter över 1 500 hjärnavbildningar sett att kreativa aktiviteter som dans, musik och måleri särskilt stärker delar av hjärnan som styr minne och beslutsfattande.

Även finska Psykporten lyfter fram att pensionen kan öppna för nya fritidsintressen, konst, kultur, musik, sång och naturvistelse.

Filosofen Bengt Brülde, en av förgrundsgestalterna inom svensk lyckoforskning, konstaterar dessutom att sidoaktiviteter gör oss lyckligare.

Så kanske är pensionen inte bara något man ska räkna på.

Kanske är den också något man ska fylla med det man faktiskt längtat efter.

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Läs vidare här: 1 000 extra timmar om året: Pensionen kan bli ditt nya kreativa kapitel. Dagens PS

Läs också: Bankernas plan: Ta ut högre avgift vid kortbetalning. Dagens PS

Läs även: Ny rapport: Äldre drabbas hårdast när människor ersätts av digitala system. Dagens PS