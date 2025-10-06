Särskilt köttfärs och nötkött utmärker sig när matpriserna i september ökade med 0,1 procent och 3,3 procent i årstakt.
Rapport: Kött får matpriserna att dra i väg
Det är Matpriskollen som sammanställt ökningen av matpriserna och konstaterar att köttfärs och nötkött sticker ut med kraftiga prislyft, berättar TT.
Nötfärs och blandfärs ökade med 1,8 procent under september, och det är mycket när dte kommer till matpriserna, förklarar Matpriskollens vd Ulf Mazur i en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån.
Därför studsar köttpriserna upp
”Prisökningar på nötkött och köttfärs är det som påverkar plånboken mest just nu”, tillägger han.
Prisökningarna för köttfärs uppges vara i genomsnitt 13 procent i september jämfört med samma månad i fjol.
Nötfärspriserna har stigit med 16 procent i snitt och minskad produktion av nötkött anges som orsak till prishöjningarna.
Detta är en följd av sämre lönsamhet och finansiella svårigheter för köttbönder, framgår det.
Vi får räkna med högre priser
Enligt Mazur kommer svenskar tvingas att ställa in sig på högre priser om vi vill ha tillgång till svenskt kött såväl i goda tider som kristider.
Förutom på köttfärs och nötkött steg priserna på bär, kaffe och glass i september, men sammantaget var prisökningarna på mat låga i september, enligt Matpriskollen, berättar TT och att prissänkningar märks på grönsaker, frukt, färskost, fläsk och en del bröd.
Fler matpriser som har blivit billigare
”Priserna på satsumas, clementiner, päron och äpplen sänktes minst 5 procent, enligt mätningarna. Och gurka, paprika, pumpa, blomkål och rotfrutker blev också billigare”, skriver nyhetsbyrån.
Sista dagen varje månad undersöker Matpriskollen det ordinarie matpriserna på mer än 45 000 matvaror i livsmedelsbutiker och jämför matpriserna med hur det sett ut historiskt.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
