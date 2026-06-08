Skattepengarna är på väg. I veckan får 2,6 miljoner personer dela på 35,7 miljarder kronor. Men för över 54 000 svenskar finns där en miss som gör att pengarna ännu inte kan betalas ut.
Därför får du inte dina skattepengar – tiotusentals svenskar berörs
Nu skickar Skatteverket ut slutskattebesked till dem som deklarerade senast den 4 maj. För många innebär det ett välkommet tillskott på kontot lagom till sommaren.
Mellan den 9 och 12 juni betalas skatteåterbäringen ut till dem som deklarerat i tid, men gjort tillägg eller ändringar i sin deklaration. Totalt handlar det om 2 620 663 personer som får dela på 35 712 551 474 kronor.
Men räknar du med att få pengar nu kan de ändå utebli. Det finns flera skäl till det.
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Tusentals har missat kontot
Enligt Skatteverket finns det 54 134 personer som ska få skatteåterbäring i juni, men som inte har registrerat något bankkonto för utbetalning. Därför kommer pengarna inte automatiskt in på kontot.
Det betyder dock inte att pengarna är förlorade. Den som saknar registrerat konto kan fortfarande anmäla det till Skatteverket.
”Den som inte har anmält bankkonto till Skatteverket kan fortfarande göra det. Då kommer pengarna in på kontot lite senare. Skatteverket gör utbetalningar löpande under juni”, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.
Enligt Emelie Köhn, även hon deklarationsexpert hos Skatteverket, tar det ”cirka en vecka att få pengarna utbetalda” efter det att kontot är anmält.
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Vissa får inte sina skattepengar utbetalda alls
Det finns också några undantag. Återbäring på mindre än 100 kronor betalas inte ut, utan ligger kvar på skattekontot.
Har du skulder hos Kronofogden går återbäringen dit i stället.
Om Skatteverket har frågor eller om du behöver komplettera lär du inte heller få dina pengar än, då kommer de sannolikt lite senare.
För den som fått anstånd och deklarerat efter den 4 maj kommer beskedet senare – i början av augusti eller, i vissa undantagsfall, i december.
Alla får inte pengar tillbaka
Långt ifrån alla får ett glädjebesked. Drygt 712 000 personer får i stället besked om kvarskatt.
Totalt rör det sig om 16,3 miljarder kronor som ska betalas in till Skatteverket. Sista betalningsdag är den 14 september 2026.
Den som har digital brevlåda får sitt slutskattebesked där. Övriga får beskedet på papper. Från och med den 12 juni går det även att se beräkningen av den slutliga skatten på Mina sidor hos Skatteverket.
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