Därför får du inte dina skattepengar – tiotusentals svenskar berörs 

Mellan den 9 och 12 juni betalas skatteåterbäringen ut till dem som deklarerat i tid, men gjort tillägg eller ändringar i sin deklaration. Totalt handlar det om 2 620 663 personer som får dela på 35 712 551 474 kronor.

Men räknar du med att få pengar nu kan de ändå utebli. Det finns flera skäl till det.

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Tusentals har missat kontot

Enligt Skatteverket finns det 54 134 personer som ska få skatteåterbäring i juni, men som inte har registrerat något bankkonto för utbetalning. Därför kommer pengarna inte automatiskt in på kontot.

Det betyder dock inte att pengarna är förlorade. Den som saknar registrerat konto kan fortfarande anmäla det till Skatteverket.

”Den som inte har anmält bankkonto till Skatteverket kan fortfarande göra det. Då kommer pengarna in på kontot lite senare. Skatteverket gör utbetalningar löpande under juni”, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Enligt Emelie Köhn, även hon deklarationsexpert hos Skatteverket, tar det ”cirka en vecka att få pengarna utbetalda” efter det att kontot är anmält.

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