Spotpriset på guld sjönk 1,1 procent till 3 833 dollar per uns, den lägsta nivån sedan oktober 2025, skriver Mining.

Amerikanska guldterminer för leverans i december visade en liknande nedgång.

Kursfallen var en förlängning på förra veckans utförsäljning, utlöst av amerikansk inflationsstatistik som var starkare än väntat. Den gick dessutom tron på amerikanska räntehöjningar i december att stiga ytterligare.

Dollarn ligger kvar på sin starkaste nivå sedan april 2025, vilket sätter ytterligare press på guldpriset.

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Flera antydningar från Fed

Flera företrädare för Fed har på sistone antytt att ytterligare åtstramningar av penningpolitiken kan krävas för att få inflationen under kontroll.

Jeff Schmid, chef för Federal Reserve Bank of Kansas City, sade i söndags att inflationen fortfarande är för hög och att centralbanken har ”mer arbete kvar att göra”.

Mary Daly, på motsvarande post i San Francisco, varnar för en ihållande inflation som pekar mot ytterligare räntehöjningar.

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Det är uttalanden som följer på förra veckans kommentarer från Fed-ledamoten Christopher Waller, som öppnade för möjligheten till en större räntehöjning.

Högre räntor pressar vanligtvis guldpriset, eftersom ädelmetallen inte ger någon ränta och därmed blir mindre attraktiv jämfört med tillgångar som ger avkastning i form av ränta.

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