Guldpriset sjönk måndag till lägsta nivån på mer än ett år. Orsaken är en allt starkare övertygelse om höjda räntor från Feds sida.
Guldpriset dippar: Lägsta nivån på mer än ett år
När guldpriset återigen föll måndag, 16 november, var det till sin lägsta nivå på mer än ett år och i spåren av en hökaktig retorik från amerikanska Fed som eldar på spekulationerna om högre räntor.
Spotpriset på guld sjönk 1,1 procent till 3 833 dollar per uns, den lägsta nivån sedan oktober 2025, skriver Mining.
Amerikanska guldterminer för leverans i december visade en liknande nedgång.
Kursfallen var en förlängning på förra veckans utförsäljning, utlöst av amerikansk inflationsstatistik som var starkare än väntat. Den gick dessutom tron på amerikanska räntehöjningar i december att stiga ytterligare.
Dollarn ligger kvar på sin starkaste nivå sedan april 2025, vilket sätter ytterligare press på guldpriset.
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Flera antydningar från Fed
Flera företrädare för Fed har på sistone antytt att ytterligare åtstramningar av penningpolitiken kan krävas för att få inflationen under kontroll.
Jeff Schmid, chef för Federal Reserve Bank of Kansas City, sade i söndags att inflationen fortfarande är för hög och att centralbanken har ”mer arbete kvar att göra”.
Mary Daly, på motsvarande post i San Francisco, varnar för en ihållande inflation som pekar mot ytterligare räntehöjningar.
Det är uttalanden som följer på förra veckans kommentarer från Fed-ledamoten Christopher Waller, som öppnade för möjligheten till en större räntehöjning.
Högre räntor pressar vanligtvis guldpriset, eftersom ädelmetallen inte ger någon ränta och därmed blir mindre attraktiv jämfört med tillgångar som ger avkastning i form av ränta.
Väntade på fingervisningar
Efter detta riktades blickarna mot Fed-chefen Kevin Warsh, som talade i San Francisco, men där koncentrerade sig på fördelarna med AI men varnade för att det kan kosta USA mängder av arbetstillfällen.
Han slog fast att AI ”kommer att få en betydande inverkan på ekonomin, med viktiga konsekvenser för penningpolitiken framöver”.
”Jag vill understryka att även om jag inte är här för att komma med förutsägelser, så är jag inte direkt opartisk när det gäller USA:s ledarskap i en tid som är så fylld av både utmaningar och möjligheter”, sade han i sitt anförande som CNBC refererar.
För att inte komma på kant med den despotiske presidenten använde Warsh väluppfostrat termen ”superintelligens” i stället för AI.
Donald Trump gav som bekant nyligen order om att denna term och enbart den ska användas om vad resten av världen talar om som AI.
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Inga indikationer från Warsh
Några indikationer kring räntan kom inte i ett tal där Warsh pekade på tre vägar AI kan leda oss på.
Det första är ett där AI leder till produktivitetsvinster som accelererar den ekonomiska tillväxt, den andra ett där samma utveckling leder till massarbetslöshet och en tredje där AI helt enkelt kommer att ”göra en besviken”.
”Efter omfattande kapitalinvesteringar och uppgångar på aktiemarknaden skulle den förväntade avkastningen kunna sjunka och värderingarna på aktiemarknaden falla, vilket leder till en ekonomisk avmattning och en mer markant ökning av arbetslösheten”, sade han.
”Med tiden skulle ekonomin återhämta sig, men utan produktivitetsvinsterna.”
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