Misstaget på börsen kan kosta dig 316 000 kronor

Länsförsäkringar har räknat på hur 100 000 kronor på Stockholmsbörsen utvecklats mellan oktober 2006 och oktober 2026.

Under perioden växte pengarna till nästan 632 000 kronor. Med de tio bästa börsdagarna borträknade stannade slutvärdet vid knappt 316 000 kronor.

Skillnaden är drygt 316 000 kronor, trots att det bara handlar om tio dagar under en tjugoårsperiod.

Sex av tio dagar under finanskrisen

Börsens kraftigaste uppgångar har ofta kommit när oron varit som störst. Sex av de tio bästa dagarna under den undersökta perioden inträffade under finanskrisen hösten 2008.

Samtliga tio inföll dessutom när Stockholmsbörsen låg minst 20 procent under sin tidigare topp.

Även under coronakrisen 2020 svängde kurserna kraftigt. Den 23 mars föll börsen med 5,2 procent. Dagen därpå steg den med 7,4 procent.

”Det är lätt att vilja sälja när börsen rasar, men historien visar att de bästa börsdagarna brukar komma precis då”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.

Problemet med att sälja under en nedgång är att du också måste avgöra när det är dags att köpa tillbaka.

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