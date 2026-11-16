Tio missade börsdagar kan räcka för att halvera ditt sparkapital. Det konstaterar Länsförsäkringar, som har granskat Stockholmsbörsens utveckling under 20 år. Färsk statistik visar också att spararnas köp och försäljningar kan bli en dyr historia.
Misstaget på börsen kan kosta dig 316 000 kronor
Att sälja sina aktier när börsen rasar kan förstås kännas som ett sätt att rädda pengarna. Men några dagars frånvaro från börsen kan också få stora konsekvenser för sparandet.
Länsförsäkringar har räknat på hur 100 000 kronor på Stockholmsbörsen utvecklats mellan oktober 2006 och oktober 2026.
Under perioden växte pengarna till nästan 632 000 kronor. Med de tio bästa börsdagarna borträknade stannade slutvärdet vid knappt 316 000 kronor.
Skillnaden är drygt 316 000 kronor, trots att det bara handlar om tio dagar under en tjugoårsperiod.
Sex av tio dagar under finanskrisen
Börsens kraftigaste uppgångar har ofta kommit när oron varit som störst. Sex av de tio bästa dagarna under den undersökta perioden inträffade under finanskrisen hösten 2008.
Samtliga tio inföll dessutom när Stockholmsbörsen låg minst 20 procent under sin tidigare topp.
Även under coronakrisen 2020 svängde kurserna kraftigt. Den 23 mars föll börsen med 5,2 procent. Dagen därpå steg den med 7,4 procent.
”Det är lätt att vilja sälja när börsen rasar, men historien visar att de bästa börsdagarna brukar komma precis då”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.
Problemet med att sälja under en nedgång är att du också måste avgöra när det är dags att köpa tillbaka.
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Morningstar: Spararna halkar efter
Hur köp och försäljningar påverkar avkastningen har också undersökts av det amerikanska analysföretaget Morningstar.
I rapporten Mind the Gap 2026 har företaget granskat amerikanska fonder och börshandlade fonder under tioårsperioden fram till slutet av 2025.
Fondernas sammanlagda avkastning uppgick till 9,9 procent per år. Men när Morningstar tog hänsyn till när investerarna satte in och tog ut sina pengar blev avkastningen 8,7 procent.
Det skiljer 1,2 procentenheter om året.
Morningstar framhåller att köp och försäljningar vid olyckliga tillfällen kan försämra resultatet.
Därför svider förlusterna mer
Att se sina besparingar minska kan vara betydligt jobbigare än glädjen över en lika stor vinst.
Psykologerna Daniel Kahneman och Amos Tversky beskrev redan 1979 hur människor tenderar att värdera förluster starkare än motsvarande vinster.
I den vetenskapliga studien Prospect Theory lade de grunden till det som brukar kallas förlustaversion.
Teorin kan bidra till att förklara varför börsfall får sparare att överväga att sälja, även om de från början tänkt behålla sina investeringar under många år.
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