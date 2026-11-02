En e-handlare med påstådd butik i centrala Stockholm existerar inte och har nu dragit på sig 199 anmälningar hos Konsumentverket.
199 anmälningar mot butiken som inte finns
En e-handlare som säger sig vara baserad i Stockholm, med butik på Drottninggatan, är i stället på väg in på Konsumentverkets varningslista.
Det gäller e-handeln ”Saga Stockholm” med hemsidan gjordavsaga.com. Plattformen erbjuder kläder och skor till kvinnor och fantastiska rabatter på nästan alla varor.
Flera medier har uppmärksammad e-handeln för att den marknadsför sig med en butik på Drottninggatan i Stockholm, vilken inte finns. Det är också något som fått Konsumentverket att reagera och agera.
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”Finns ingen med det namnet”
”Vid kontakt med Statens fastighetsverk bekräftar de att det inte finns någon hyresgäst vid namn Saga Stockholm på adressen eller att det finns någon butik på adressen som marknadsför sig med det namnet”, skriver Konsumentverket i ett brev till Saga Stockholm.
”På adressen finns i stället en butik vid namn J-shop som ägs av företaget JShops Stockholm AB. Företrädare för J-Shops Stockholm AB har kontaktat Konsumentverket och uppgett att flertalet konsumenter dagligen kommer in i deras butik och vill utnyttja sina rättigheter gentemot Saga Stockholm. Företrädare för J-Shops Stockholm AB uppger att de inte har några kopplingar till hemsidan Saga Stockholm”, tillägger Konsumentverket.
Reklamation? Skicka till USA
Var bolaget har sitt säte och är baserat är även det oklart, det finns inga riktiga kontaktuppgifter och inget bolagsnamn är kopplat till e-handeln.
Vid reklamation uppmanas kunderna att skicka varorna till USA, skriver Dagens handel.
Från 20 juli till och med 16 oktober har Konsumentverket fått ta emot 199 anmälningar mot Saga Stockholm.
I ytterligare 110 fall har verket fått kontaktförfrågningar kring vägledning mot bolaget.
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”Kan inte nå företaget”
”I majoriteten av de inkomna anmälningarna framgår att problemen främst avser felaktiga varor där reklamationsrätten inte upprätthålls från företagets sida. Vidare uppger konsumenter att företaget krävt retur till en adress i USA, trots att företaget i sin marknadsföring angett en svensk adress i Stockholm som butiksadress”, skriver Konsumentverket.
”Ytterligare problem som framgår av anmälningarna är att konsumenterna inte kan nå företaget per telefon och att adressen som anges på företagets webbplats är felaktig. Sammantaget medför detta att konsumenterna har svårt att komma i kontakt med företaget”, avslutar Konsumentverket.
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