199 anmälningar mot butiken som inte finns

Reklamation? Skicka till USA

Var bolaget har sitt säte och är baserat är även det oklart, det finns inga riktiga kontaktuppgifter och inget bolagsnamn är kopplat till e-handeln.

Vid reklamation uppmanas kunderna att skicka varorna till USA, skriver Dagens handel.

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Från 20 juli till och med 16 oktober har Konsumentverket fått ta emot 199 anmälningar mot Saga Stockholm.

I ytterligare 110 fall har verket fått kontaktförfrågningar kring vägledning mot bolaget.

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199 anmälningar till Konsumentverket. Det handlar om den e-handlare som påstår sig ha butik här i centrala Stockholm men som inte finns här alls. (Foto: Pontus Lundahl /TT)

”Kan inte nå företaget”

”I majoriteten av de inkomna anmälningarna framgår att problemen främst avser felaktiga varor där reklamationsrätten inte upprätthålls från företagets sida. Vidare uppger konsumenter att företaget krävt retur till en adress i USA, trots att företaget i sin marknadsföring angett en svensk adress i Stockholm som butiksadress”, skriver Konsumentverket.

”Ytterligare problem som framgår av anmälningarna är att konsumenterna inte kan nå företaget per telefon och att adressen som anges på företagets webbplats är felaktig. Sammantaget medför detta att konsumenterna har svårt att komma i kontakt med företaget”, avslutar Konsumentverket.

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