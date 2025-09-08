Svensk AI lockar både investerare och cyberbrottslingar. På bara några minuter kan professionella bluffsajter byggas.
Bedragare utnyttjar svenska AI-raketen – tusentals bluffsajter
Mest läst i kategorin
Musks drömprojekt skakas av mystiska avhopp
Elon Musks AI-företag xAI upplever en turbulent period med flera uppmärksammade avhopp från ledande befattningar. Nu lämnar finanschefen Mike Liberatore efter bara några månader på posten, vilket markerar det senaste i en rad avhopp. Framtiden för elon musks ai-företag xAI, det artificiella intelligensföretag som grundades av Elon Musk, har den senaste tiden stått inför en …
AI-fusket i ansökningar får företag att agera
Arbetsmarknaden står inför en rejäl utmaning när allt fler jobbsökande använder artificiell intelligens för att fuska sig igenom anställningsintervjuer. Fenomenet får nu techjättar som Google och Cisco att återgå till mer traditionella metoder. Inte allt som glimmar är guld Enligt en undersökning från Gartner förutspås att så många som var fjärde kandidatprofil i världen kommer …
Dramatisk ökning av AI-bedrägerier – så skyddar du dig
Tekniken utvecklas i rasande fart och kriminella ligger inte på latsidan. Nya typer av bedrägerier där AI används för att imitera röster och ansikten har ökat med över hundra procent under det senaste året, vilket skapat en oroande trend. En ny era av bedrägerier I dagens digitala landskap har bedrägerier tagit en ny och mer …
De nya AI-datorerna tar över – men bara 1 av 3 vill ha dem
Det har sagts länge att artificiell intelligens, eller AI, kommer att förändra hur vi använder våra datorer. Nu är skiftet här på allvar. Men vad är egentligen en AI-dator, och vilka fördelar ger den jämfört med en traditionell dator? Svaret ligger djupt inne i maskinens hårdvara. En ny studie visar att dessa smarta datorer redan …
Svenska företag saknar beredskap – AI-attacker ökar lavinartat
Europa har blivit en av de mest utsatta regionerna för digitala attacker, med miljontals intrång under de senaste åren. En ny rapport visar att den ökande användningen av artificiell intelligens är en drivande faktor bakom denna oroande utveckling, vilket skapar ett allvarligt cyberhot. En ny era av digitala attacker Under det första halvåret 2025 drabbades …
Svenska Lovable hyllas för sin banbrytande AI-teknik.
Men nu har cyberkriminella hittat en ny inkomstkälla, och skapar tusentals bedrägerisajter varje månad.
Missa inte: Mäklare: “Aldrig haft så många bostäder ute” – köpare gynnas. Dagens PS
AI-raketen cyberbrottslingarnas favorit
Lovable beskrivs som en av Sveriges mest lovande AI-succéer och en av Europas snabbast växande startup. Bolaget, grundat 2023 av Anton Osika och Fabian Hedin, har på åtta månader nått en värdering på 1,8 miljarder dollar efter en finansieringsrunda på 200 miljoner, skriver Realtid.
Tekniken kallas ”vibe coding” och gör det möjligt att skapa webbsidor och appar enbart genom textkommandon. Tanken är att förenkla utveckling, men samma enkelhet har också öppnat dörren för cyberkriminella.
”Vi håller på att drunkna i Lovable-bedrägerier”, säger Magnus Stjernborg Koch på IT-säkerhetsföretaget Skjoldet till Ny Teknik.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Bluffsajter på löpande band
Kriminella använder Lovables verktyg för att klona välkända bolag som Microsoft, UPS eller banker och snabbt byta logotyp och innehåll. Resultatet blir trovärdiga bluffsajter, redo att lura användare på känsliga uppgifter.
I Danmark drabbades tusentals invånare nyligen av bluff-sms som påstod att elbolaget Norlys skulle stänga av leveransen. Länken ledde till en falsk betalningssida, byggd med Lovables teknik.
Och problemet stannar inte där.
Anthropics AI Claude har redan använts för att skriva skadlig kod, ge råd om cyberattacker och formulera utpressningsbrev. I vissa fall har nordkoreanska aktörer skapat falska identiteter för jobbansökningar på stora amerikanska teknikbolag.
Läs också: Frankrike nära regeringskris – sparpaket väcker ilska. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Så försöker Lovable stoppa fusket
Samtidigt hyllas tekniken i näringslivet. Vanguards utvecklingsteam använder AI-verktyg som Claude för att bygga nya webbsidor i samarbete med produkt- och designpersonal, något som eliminerar behovet av klassiska överlämningar mellan team, enligt Wall Street Journal.
Lovable försöker samtidigt stoppa missbruket. Bolaget har infört säkerhetsfilter som blockerar över 1 000 projekt dagligen. De senaste två veckorna har mer än 300 falska sajter raderats, och man samarbetar med polis för att identifiera de ansvariga.
Men hotet är större än en enskild aktör.
”Det egentliga problemet är större än Lovable och handlar om hela utvecklingen inom generativ AI. Vi ser en ökande professionalisering av bedrägeri, där angripare skapar övertygande innehåll i stor skala”, säger Martin Kofoed, partner på IT-företaget ITM 8 med ansvar för cybersäkerhet.
Läs även: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS
Läs även: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
Så mycket kan sänkt elskatt påverka din plånbok
Regeringen föreslår sänkt elskatt från årsskiftet. Men hur mycket kommer det att påverka hushållens plåböcker? Inför höstbudgeten har regeringen nu presenterat en rad nya förslag på satsningar som jobbskatteavdrag, sänkta förskole- och fritidshemsavgift och sänkt matmoms. De föreslår nu även sänkt elskatt på knappt tio öre per kilowattimme för totalt 6,5 miljarder kronor. Regeringen gick …
EU laddar för nytt ryskt sanktionspaket
Europeiska unionen, EU, planerar nya sanktioner mot Ryssland. Banker, energiföretag men även kryptobörser ser ut att bli måltavlor. Det rör sig om ett halvt dussin sanktioner, där även kreditkortssystem riskerar att drabbas, förutom den ryska oljehandeln, enligt initierade källor. Det uppger Bloomberg och förklarar att motivet är att sätta ytterligare press på Putin att avsluta …
Bedragare utnyttjar svenska AI-raketen – tusentals bluffsajter
Svensk AI lockar både investerare och cyberbrottslingar. På bara några minuter kan professionella bluffsajter byggas. Svenska Lovable hyllas för sin banbrytande AI-teknik. Men nu har cyberkriminella hittat en ny inkomstkälla, och skapar tusentals bedrägerisajter varje månad. Missa inte: Mäklare: "Aldrig haft så många bostäder ute" – köpare gynnas. Dagens PS AI-raketen cyberbrottslingarnas favorit Lovable beskrivs …
Svensken som styr världens största privatflygbolag
Perfect Weekend träffar Malmösonen Mats Leander. Han har tagit klivet från Skåne till den internationella scenen för privatflygbolag. Som Europachef på VistaJet – världens största – leder han expansionen i en bransch som gått från lyxsymbol till strategiskt affärsverktyg för miljardärer, techgrundare och globala bolag. Privatflyg har länge förknippats med champagneglas, fotoblixtar och röda mattor. …
Nu ska investerarna "besikta" svenska Klarna
Frågan är om Klarna klarar prövningen inför börsentrén om att det svenska företagets affärsidé är så mycket mer än ”köp nu, betala senare”. Klarna, som är ett svensk fintech-bolag och är på väg att ta klivet in på Wall Street, vill gärna trumma ut att man är en digital detaljhandelsbank. Det ger bättre rykte än …