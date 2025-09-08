Dagens PS
Bedragare utnyttjar svenska AI-raketen – tusentals bluff­sajter

AI-succén lockar miljardinvesteringar, och cyberkriminella.
AI-succén lockar miljardinvesteringar, och cyberkriminella. (Foto: Lovable/Canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Svensk AI lockar både investerare och cyberbrottslingar. På bara några minuter kan professionella bluff­sajter byggas.

Svenska Lovable hyllas för sin banbrytande AI-teknik.

Men nu har cyberkriminella hittat en ny inkomstkälla, och skapar tusentals bedrägerisajter varje månad.

AI-raketen cyberbrottslingarnas favorit

Lovable beskrivs som en av Sveriges mest lovande AI-succéer och en av Europas snabbast växande startup. Bolaget, grundat 2023 av Anton Osika och Fabian Hedin, har på åtta månader nått en värdering på 1,8 miljarder dollar efter en finansieringsrunda på 200 miljoner, skriver Realtid.

Tekniken kallas ”vibe coding” och gör det möjligt att skapa webbsidor och appar enbart genom textkommandon. Tanken är att förenkla utveckling, men samma enkelhet har också öppnat dörren för cyberkriminella.

”Vi håller på att drunkna i Lovable-bedrägerier”, säger Magnus Stjernborg Koch på IT-säkerhetsföretaget Skjoldet till Ny Teknik.

Anton Osika och Fabian Hedin, grundarna av AI-företaget Lovable.
Anton Osika och Fabian Hedin, grundarna av AI-företaget Lovable. Lovable har utvecklat en AI-tjänst som låter vem som helst utveckla mjukvara utan en enda rad kod. (Foto: Johan Carlberg SVD / TT)
Bluff­sajter på löpande band

Kriminella använder Lovables verktyg för att klona välkända bolag som Microsoft, UPS eller banker och snabbt byta logotyp och innehåll. Resultatet blir trovärdiga bluff­sajter, redo att lura användare på känsliga uppgifter.

I Danmark drabbades tusentals invånare nyligen av bluff-sms som påstod att elbolaget Norlys skulle stänga av leveransen. Länken ledde till en falsk betalningssida, byggd med Lovables teknik.

Och problemet stannar inte där.

Anthropics AI Claude har redan använts för att skriva skadlig kod, ge råd om cyberattacker och formulera utpressningsbrev. I vissa fall har nordkoreanska aktörer skapat falska identiteter för jobbansökningar på stora amerikanska teknikbolag.

Så försöker Lovable stoppa fusket

Samtidigt hyllas tekniken i näringslivet. Vanguards utvecklingsteam använder AI-verktyg som Claude för att bygga nya webbsidor i samarbete med produkt- och designpersonal, något som eliminerar behovet av klassiska överlämningar mellan team, enligt Wall Street Journal.

Lovable försöker samtidigt stoppa missbruket. Bolaget har infört säkerhetsfilter som blockerar över 1 000 projekt dagligen. De senaste två veckorna har mer än 300 falska sajter raderats, och man samarbetar med polis för att identifiera de ansvariga.

Men hotet är större än en enskild aktör.

”Det egentliga problemet är större än Lovable och handlar om hela utvecklingen inom generativ AI. Vi ser en ökande professionalisering av bedrägeri, där angripare skapar övertygande innehåll i stor skala”, säger Martin Kofoed, partner på IT-företaget ITM 8 med ansvar för cybersäkerhet.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

