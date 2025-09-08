Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Bluff­sajter på löpande band

ANNONS

Kriminella använder Lovables verktyg för att klona välkända bolag som Microsoft, UPS eller banker och snabbt byta logotyp och innehåll. Resultatet blir trovärdiga bluff­sajter, redo att lura användare på känsliga uppgifter.

I Danmark drabbades tusentals invånare nyligen av bluff-sms som påstod att elbolaget Norlys skulle stänga av leveransen. Länken ledde till en falsk betalningssida, byggd med Lovables teknik.

Och problemet stannar inte där.

Anthropics AI Claude har redan använts för att skriva skadlig kod, ge råd om cyberattacker och formulera utpressningsbrev. I vissa fall har nordkoreanska aktörer skapat falska identiteter för jobbansökningar på stora amerikanska teknikbolag.

Läs också: Frankrike nära regeringskris – sparpaket väcker ilska. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

Så försöker Lovable stoppa fusket

Samtidigt hyllas tekniken i näringslivet. Vanguards utvecklingsteam använder AI-verktyg som Claude för att bygga nya webbsidor i samarbete med produkt- och designpersonal, något som eliminerar behovet av klassiska överlämningar mellan team, enligt Wall Street Journal.

Lovable försöker samtidigt stoppa missbruket. Bolaget har infört säkerhetsfilter som blockerar över 1 000 projekt dagligen. De senaste två veckorna har mer än 300 falska sajter raderats, och man samarbetar med polis för att identifiera de ansvariga.

ANNONS

Men hotet är större än en enskild aktör.

”Det egentliga problemet är större än Lovable och handlar om hela utvecklingen inom generativ AI. Vi ser en ökande professionalisering av bedrägeri, där angripare skapar övertygande innehåll i stor skala”, säger Martin Kofoed, partner på IT-företaget ITM 8 med ansvar för cybersäkerhet.

Läs även: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

Läs även: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS